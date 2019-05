Beto Urrea celebra 25 años de carrera

¿Se imagina su historia de amor interpretada en verso, contada a la manera del teatro isabelino de la época de William Shakespeare? Si acude a una de las presentaciones del actor y director Beto Urrea, ese relato bien podría aparecer en la obra.



Urrea, uno de los exponentes más importantes del género de la improvisación en el país, suele escoger a una pareja del público, preguntarles algunos datos, como dónde se conocieron, qué momentos importantes han vivido, y a partir de ahí da rienda suelta a su arte para hacer vivir ese relato.

“A la gente le parece muy rico porque es ver su historia reflejada y por eso lo he sostenido, porque siento que las parejas se conmueven mucho”, dice Urrea, que desde este sábado comenzará celebrar sus 25 años de carrera con el espectáculo 'Solo Beto solo', que se presentará en Casa E.

El artista cuenta que empezó a experimentar este género por pura casualidad cuando trabajaba bajo las órdenes de Fernando Montes. En una jornada de ensayo, y junto a su compañero Felipe Ortiz, les presentaron a sus compañeros de grupo una especie de jugueteo que duró unos 40 minutos.



“No teníamos ninguna noción previa de que esto era un género. Entonces Fernando nos dijo: ‘¿No quieren hacerlo la otra semana también?’, y luego nos dio un libro, Impro, de Keith Johnstone”, recuerda Urrea, quien añade que después profundizaron en otras ramas del género, como los formatos deportivos del 'catch' y del 'match'.



Para Urrea, la magia de este lenguaje es que es el germen del teatro y de las artes escénicas, pues cualquier arte pasa por un estado de improvisación. “El hecho de que cada noche te enfrentes a un público hace que haya un espacio para improvisar así uno tenga totalmente medido cada movimiento, cada texto”, añade.



Luego de su experiencia con colectivos como La Gata Impro, que fundó junto a Ortiz y lo llevó a numerosas giras internacionales, Urrea empezó a explorar más formatos en solitario.

Así fue como nació 'El show de los amigos imaginarios', que fue el precedente de la obra que presenta en Casa E. “Cuando estaba pequeño, yo vivía en una finca y solo había adultos, entonces mis papás me contaron que yo tenía amigos imaginarios, que era lo que hacía uno cuando no tenía niños alrededor. Y después de un tiempo, cuando empecé a ensayar solo, me tocaba hacer eso, interpretar varios personajes”, asegura Urrea.



Para su nueva obra, el artista quería combinar la posibilidad de juego que le brindaban los formatos cortos como el 'catch' y el 'match', con las características narrativas que se desprendían de los formatos más largos. “Yo quería algo que no me alejara del juego, del disfrute total del clown, y también reírnos de nuestro fracaso. La mezcla de esas dos cosas dio 'Solo Beto solo'”, apunta.



En temporadas anteriores, Urrea aparecía junto a una banda musical, pero esta vez se presentará en solitario, con su elegante blazer púrpura y su llamativo afro. En cada función, el actor hace una pequeña introducción de lo que está por ver el público, y luego pone en escena cuatro cuadros, que varían dependiendo de la función y pueden ir de la historia romántica en verso a una interpretación musical de la vida de algún espectador.



Además de estas piezas, Urrea también fue el cerebro de 'El club del tropel', una de las experiencias de improvisación más populares que se han presentado en Bogotá, en la que interpretaba al Hermano Evangelino, el líder de una congregación que cada noche se reunía a ver los enfrentamientos de dos parejas de actores.



“Una vez alguien me preguntaba cuál podía ser una definición de improvisación, y yo respondí: ‘Todo eso bueno que pasa cuando no interviene la voluntad’. Si hay una historia, esa historia lo eligió a uno para que uno la contara, si hay un personaje, también lo eligió a uno. Uno es instrumento de eso que pasa”, argumenta.

¿Dónde y cuándo?

Sábados y domingos, 5 p. m. Casa E. Carrera 24 n.° 41-69, Bogotá. Informes: 744-0422. Boletas: 45.000 pesos.