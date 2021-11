Nueva controversia con la obra de arte de Da Vinci más cara de la historia

La investigadora del Museo del Prado de Madrid Ana González Mozo ha incluido el “Salvator Mundi” -que se vendió por 450 millones de euros en 2017- y cuya autoría ha estado rodeada de controversia, como una obra “atribuida” a Leonardo da Vinci y la excluye de las pintadas por el genio italiano en un catálogo de la pinacoteca.



El libro en cuestión es “Leonardo y la copia de Mona Lisa del Museo del Prado”, un catálogo en el que el museo madrileño recoge los resultados de la investigación sobre su copia de la Mona Lisa de su colección -descubierta en 2012- y del sistema de trabajo en el taller del pintor, donde trabajan numerosos artistas copiando y aprendiendo de su genialidad.

Este jueves, una información del diario especializado “The Art Newspaper” desvelaba que el índice final del libro ubica al caro “Salvator Mundi” entre las obras “atribuidas, de taller o autorizadas y supervisadas”, y no entre la lista de las obras que con certeza son de Da Vinci donde están “Mona Lisa” o “La dama del Armiño”, tal y como ha comprobado Efe.



El capítulo sería anecdótico si no fuera porque la autoría de la millonaria obra -que batió un récord- sigue siendo discutida por expertos de todo el mundo años después de que la comprar en subasta el príncipe saudí Bader bin Abdalá bin Mohamed bin Farhan al Saud, ministro de Cultura de su país.



En las páginas del catálogo, González Mozo dice: “Hay especialistas que piensan en un prototipo (de Salvator Mundi) hoy perdido y otros que consideran que la discutida versión de Cook -la vendida en subasta en 2017- es la original”.



El artículo menciona una serie de documentos en los que una noble pide al artista que le pinte un dibujo de Cristo joven, pero “no hay constancia de que Leonardo atendiese la petición”, añade la experta.



Un portavoz del museo ha explicado a Efe que “atribuido” es “la fórmula académica para reconocer que hay un debate sobre la autoría de una obra”, una discusión “en la cual el Prado no tiene ninguna posición”, ha zanjado.



Desde su millonaria venta hace años, expertos, documentales y publicaciones se han sumado al debate sobre la autoría del cuadro sin que se haya alcanzado una conclusión clara.



La subasta fue la más cara de la historia por una obra de arte. Ana González Mozo es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid con especialidad en Restauración de Pintura.



Trabaja desde 1997 en el área de restauración del Prado, dentro del Gabinete de Documentación Técnica, y ha realizado estancias de investigación en pinacotecas como la National Gallery o los Museos Vaticanos. Actualmente se ocupa del estudio científico de la colección italiana.



