No se descarta cooperación internacional para el rescate del San José

El gobierno colombiano busca los recursos para rescatar del fondo marino el galeón San José y no descarta una alianza internacional si le conviene al proyecto.

Así lo informó Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien agregó que “si para la reconstrucción de Notre Dame, en París, se consiguieron recursos de todas partes del mundo, el rescate del San José podría tener un interés filantrópico”.



Al mismo tiempo, ratificó la decisión del Estado colombiano de extraer el hallazgo arqueológico y que en su totalidad, este sea propiedad de los colombianos. “Es completamente indivisible, por todo por su valor histórico y cultural. No existe un barco del que se haya hablado más en el último tiempo, lo que ratifica su importancia y es una obligación del estado ratificarlo como una unidad”, dijo Gómez.



La semana pasada y tras varios aplazamientos en la licitación del galeón San José, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez informó desde Cartagena que el Estado se hará cargo de sacar del lecho marino el hallazgo y que le pedirá al Consejo Nacional de Patrimonio que lo declare “patrimonio cultural en su integridad”.



Adicionalmente, Gómez contó que desde hace unos tres meses, el gobierno de Colombia está en conversaciones con la Maritime Archaeology Consultants Ltda (MAC), la empresa suiza que aparece como Originador en la Asociación Público Privada que se inició en el gobierno Santos, que busca extraer el fondo marino el galeón San José.



“La empresa está dispuesta a buscar una fórmula para estar en el proyecto. Es más, nos hemos enterado que ellos intercambiaron varias cartas con el anterior gobierno en el que les proponían no recibir parte del tesoro (como estaba estipulado si todo no se declaraba patrimonio) sino bonos del Estado”, afirma Gómez.



“(Con la negociación anterior) Corríamos el riesgo de entregar nuestra historia. Es como si para un nuevo hallazgo que hiciéramos en San Agustín se pagara con estatuas a quien lo hizo o algo similar ocurriera si aparece un sector desconocido de la cultura de la Sierra Nevada de Santa Marta”, dijo Gómez.



“Lo que estamos haciendo es cumplir la Constitución, que nos obliga a proteger la historia”, agregó.



Sobre si España sería un país para buscar recursos que ayuden a sacar el galeón a la superficie, Gómez afirmó que con este país se ha tocado el tema, “pero la semana que viene estarán en el país el canciller español y el ministro de Cultura, y se reunirán con la vicepresidenta Ramírez, para conversar sobre el galeón”.



Aunque es muy difícil hablar de una fecha específica para la extracción, Gómez espera “tener un avance muy grande en el 2.020. Ya metidos en esta hazaña, esperamos hacerlo lo más pronto posible y bien”.



Agregó que lo más importante es generar una posición internacional más sólida y esto es parte del trabajo.



El galeón San José, uno de los más importantes barcos de la armada española, fue hundido el 8 de junio de 1708 en el Caribe colombiano por piratas ingleses. En sus bodegas llevaba oro, piedras preciosas, cerámica y mercancías de las colonias con destino a España.



En el 2015 fue anunciado su hallazgo y fue declarado patrimonio de la nación ese mismo año. Para su protección se creó la Ley de Patrimonio Sumergido. Debido a varias demandas, el gobierno Santos no pudo empezar su extracción bajo la modalidad de APP.