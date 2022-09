Estaba pasando por un mal momento; tenía una crisis creativa que lo estaba volviendo loco y, para colmo de males, un día dejó las llaves de su casa, decidió saltar el muro de su jardín y se rompió la cabeza.

En medio de la convalecencia leyó el I Ching y encontró un par de frases que lo dejaron impresionado: “La preponderancia de lo pequeño” y “El hombre pinta un pájaro”. Miró al cielo y encontró los copetones, las mirlas y los colibrís. Terminó con binóculos, amigos biólogos y pajareros, sacó de su archivo las láminas de la expedición botánica y creó varias esculturas de pájaros bogotanos y otras maravillas como el loro cabeciazul o el gallito de roca para la espectacular instalación que presenta en la galería El Museo (calle 80 n.º 11-42) de Bogotá. Este es su “autorretrato” para EL TIEMPO.

¿A qué artista vivo o muerto le encargaría que pintara su retrato?

A David Hockney.

¿Cuál es la crítica que más le ha molestado?

La de José Hernán Aguilar de junio de 1991 sobre mi exposición Santuario en la Galería Arte 19. Era una crítica totalmente pasional, injusta y rastrera. Yo estaba muy joven, era una de mis primeras exposiciones y esta crítica me dolió mucho por las motivaciones ocultas que tenía. Junto con Carlos Alberto González, el galerista, hasta fuimos a protestar airadamente al director de cultura de la época, José Hernández, a las oficinas de EL TIEMPO. Hernández publicó en el periódico una respuesta mía a la crítica de Aguilar.



¿Y la que más lo ha hecho feliz?

La nota del crítico español Fernando Castro Flores en el ABC de Madrid sobre mi exposición Yo soy otro tú en el Museo de Antropología de Madrid. Admiro inmensamente la capacidad crítica de Castro Flores, uno de los intelectuales más brillantes y agudos de la contemporaneidad.

¿Recuerda quién compró su primera obra?

Un tío mío, Guillermo Ospina. Yo apenas había terminado mis estudios de arte en la Tadeo y nadie en mi familia creía en mi proyecto de vida y apenas si me asomaba a la escena artística, así que fue un gesto de respaldo muy amoroso.

¿Cuál fue la primera obra de arte que vio en su vida?

La de Ómar Rayo en una exposición en el aeropuerto El Dorado en 1966.

La preponderancia de lo pequeño (Colibris - (Trochilinae) 2019

Bronce pintado Foto: Galeria El Museo

¿Por qué decidió convertirse en artista?

Por rebeldía. Una reacción contra el conservadurismo y formalidad del medio social y familiar que me tocó en suerte. Yo no quería ser un señor de corbata en una oficina y la figura del artista libertario, anárquico y bohemio me parecía totalmente seductora.

¿Conserva sus dibujos de niño?

No. Todos mis “trabajos” fueron convenientemente arrojados a la caneca, al igual que mis juguetes. Aún pienso que lo que hago es sanar mi pérdida creando juguetes que hago pasar por obras de arte.

¿Cuántos años lleva de carrera?

42 años. Mi primera exposición fue en 1981 en el primer Salón Arturo y Rebeca Rabinovich del Museo de Arte Moderno de Medellín por invitación del curador Alberto Sierra. Una exposición que salvó mi carrera y tal vez mi vida: en ese momento, siendo estudiante de la Tadeo, el decano de la universidad decidió que yo debía abandonar la intención de ser artista porque “no tenía talento”. Estaba en una profunda crisis emocional.



¿Cuál es, hasta ahora, su obra maestra?

Ídolo con calavera, de 1994 (un Mickey Mouse precolombino tallado en piedra). Es una obra entrañable para mí. Fue un momento culmen en el que pude sintetizar una serie de ideas fundamentales a nivel conceptual, político y técnico. Entré en contacto con los talladores falsificadores de precolombinos y abrí un camino fundamental en la apropiación y en la destitución del autor. Además, ha tenido un gran reconocimiento crítico como una imagen icónica del arte latinoamericano.

¿Cuál ha sido su peor crisis creativa?

Después de hacer la obra Del otro mundo sufrí algo que yo llamo una bancarrota espiritual, ese vacío, esa angustia de no saber qué camino seguir en la obra. Entonces ocurrió algo mágico, un accidente muy grave me llevó a estar en convalecencia largo tiempo poniéndome en contacto con la lectura del I Ching, el libro oracular, despertando en mí un nuevo impulso creativo que dio pie al desarrollo de la obra que ahora muestro en la galería El Museo: La preponderancia de lo pequeño.

Obra: Hiriendo la luz (Chamón - Molothrus bonariensis) 2020

Bronce y madera pintados Foto: Galeria El Museo

¿Se considera un genio?

Claro.

¿Duchamp o Picasso?

Picasso. Aunque Duchamp es el padre del conceptualismo del que he tomado muchos elementos, Picasso es vibrante, sensual, colorista, revisionista de la historia del arte, crítico de la guerra... son cosas que me tocan mucho.

¿Cuál es la colección a la que pertenece que más lo hace sentirse orgulloso?

La Ludwig Forum en Aachen (Alemania). La obra es una colección de 15 obras de la serie Bizarros & Críticos que se había expuesto en la galería Arte 19 de Bogotá sin ningún éxito comercial en 1993 y en la Bienal de La Habana (1994), en donde fue seleccionada para viajar a una exposición en Aachen, pero la obra de cerámica llegó a Alemania totalmente rota porque en Cuba se robaron todo el material de embalaje. Las obras viajaron en los guacales sin ninguna protección. Sin embargo, el coleccionista Peter Ludwig decidió adquirir las obras rotas con la promesa de restaurarlas con expertos en piezas precolombinas, cosa que efectivamente ocurrió. Un suceso dramático se convirtió en un final feliz.

¿Tiene alguna obra que no haya querido vender?

Muchas. De todas las épocas de mi producción he conservado piezas importantes con la conciencia de conservar un cuerpo de obra significativo. Mi taller es el depósito de una colección muy representativa de mi obra.

¿Cuántas piezas cree que ha producido?

Más de 5.000.

¿Cuáles son sus materiales de trabajo favoritos?

Los bytes. El computador y los programas de diseño son mis herramientas fundamentales, además de ser el metaverso mi espacio de indagación, inspiración, comunicación y contacto con el mundo. Luego la ejecución física de las obras me ha llevado a usar la cerámica, la piedra, el bronce, el aluminio, la resina, la fotografía, el video, los sonidos y recientemente la impresión 3D.



¿Qué tan ordenado es su taller?

Exageradamente ordenado. Realmente creo que soy un poco compulsivo con el orden y la limpieza.

Golpe de gracia 2017

Resina de poliéster Foto: Galeria El Museo

¿Tiene horarios de trabajo?

3 a. m. para pensar. 10 a. m. 7 p. m. para trabajar, pero cada día es diferente y realmente no sé cuándo me levanto a ciencia cierta ni cómo será mi día. Siempre hay cosas de lo personal y del trabajo que cambian todo.

¿Cómo nació su ‘estilo’?

No creo tener un estilo. Se me ha clasificado en diversas categorías, como artista pop o conceptual, pero no estoy muy seguro de pertenecer a ningún rótulo estilístico.

¿Colecciona obras de otros artistas?

Sí. De muchos. De Miguel Ángel Rojas, Beatriz González, Negret, Koons, Picasso, Botero... La mayoría las he comprado en galerías.

¿Cuál es el artista que más admira en Colombia?

Miguel Ángel Rojas. Además, fue mi maestro y es mi admirado y querido amigo.

¿Para usted cuál es el artista vivo más importante del mundo?

David Hockney.

¿Con qué artista le gustaría exponer en la misma sala?

Con Luis Camnitzer.

¿Qué obra del arte universal le gustaría tener en la sala de su casa?

La balsa de la medusa, de Géricault. Tengo el sueño de estar sentado en una gran poltrona y con un vaso de whisky conmoviéndome por la trágica belleza de esta obra.

¿Ha llorado frente a alguna obra de arte?

Sí, frente al Guernica y en la catedral de Colonia.

¿Cuál es el artista que más lo ha inspirado y el que más ha estudiado?

Andy Warhol.

¿El arte digital es el futuro? ¿Ya tiene NFT?

Sí, en el futuro el metaverso será el medio, los hologramas permitirán que el arte circule y los archivos digitales se podrán imprimir en casa para tener una obra de arte que incluso puede ser realizada por el “usuario”, así se cumplirá la declaración beuysiana de que todos somos artistas. Y ya NFT. Los lanzaré pronto.

¿Cuál es su libro de arte de cabecera?

La poética del espacio, de Gastón Bachelard.

¿Cuál es el principal motivo por el que el público tiene qué ver su nueva exposición?

Por tener una experiencia sensible, íntima y sensual que nos hace pensar sobre el valor de aquellos seres que poco consideramos y que son fundamentales para la pervivencia del planeta.

¿Por qué vale la pena comprar una obra suya?

Para ser feliz.

FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

@LaFeriaDelArte

