Jotamario Arbeláez, escritor y poeta, hizo parte de un homenaje que se le hizo a la hoy exministra de Cultura Patricia Ariza en Santa Elena, cerca de Medellín.

Los nadaístas se encontraron con Ariza no solo para agradecerle su trabajo en el ministerio, sino para oír su recital y hablar de una vida ligada a la cultura y a la defensa de los derechos humanos que la dama del teatro ha tenido entre sus labores.



Pero el lunes 27 de febrero Ariza fue destituida de su cargo. Arbeláez ya había escrito un texto sobre en encuentro en Santa Elena, pero ante la noticia también escribió otro en el que pone de manifiesto su malestar por la salida de Ariza del ministerio.



“Me parece un irrespeto, casi una bofetada del señor presidente a una mujer corajuda, a una artista del teatro, a una poeta y luchadora social (a “una comunista, nadaísta y hippy”, como rezaba el prontuario de la policía), expulsarla de su cargo a través de una alocución presidencial pública, cuando regresaba de un homenaje apoteósico que le tributaba la juventud, los artistas y el pueblo de Santa Elena en la X Encuentro Internacional Nadaísta. Ese gesto no corresponde al Petro por el que voté y votamos. Es como si desprendiéndose de una activista señera despidiera de paso a toda la multitud de artistas, escritores y poetas que le hemos tendido la mano. Para mí que ese triple despido es una salida en falso del mandatario que le va a generar desconfianza aún entre quienes le seguimos siguiendo. Quién sabe hasta cuándo y hasta dónde”.

Antes de la salida de Ariza, Arbeláez había preparado para EL TIEMPO, un texto que resumía su admiración por Ariza y el significado del homenaje en Santa Elena.



“Este encuentro no es un homenaje de los nadaístas de antaño a nuestra ministra de la Cultura, las Artes y los Saberes, lo que significaría un autobombo. Son los nadaístas de hogaño los que rinden este tributo. Que en esta oportunidad es todo un pueblo nadatizado, en el X Encuentro Internacional Nadaísta desde Santa Elena, en Medellín, donde hace 65 años nació, por generación espontánea, el movimiento insurgente. La juventud por una parte, y nuestros compañeros de la vejentud por la otra, no caben de la emoción de que en el actual gobierno quien rija la cultura nacional sea nadaísta, mujer, poeta y laureada activista teatral y política, Patricia Ariza; para ella todas las flores.

“La evocación de la maestra durante su quehacer cultural y más precisamente teatral, altamente denunciante de los atropellos por parte de un establecimiento declarado internacionalmente asesino y corrupto, fue su valentía para hacer frente a las continuas amenazas de muerte que culminaron con la masacre de la UP. Su chaleco a prueba de balas que terminó acribillado sobre otro usuario, podría ser una de las enseñas de la nadaísta superviviente.



“Vuelve a mi memoria el día de 1961 en que la conocí. Llegó a Cali desde Medellín acompañada de una pandilla nadaísta compuesta además por Dina Merlini, Helenita Restrepo, su novia Herlinda, Iván Rodríguez y otro par de conmilitones rumbo a una isla (que bautizaríamos Islanada, frente a Tumaco) donde nos aislaríamos de la asquienta civilización que nos tocó en suerte y haríamos vida de monjes (y monjas, como ahora se complementa). Venían a reclutarnos a Elmo Valencia y a mí. Pero al llegar la isla se había hundido por un fenómeno de erosión marina y hubo que regresar al infierno. A Patricia fue a rescatarla su hermano. A los demás se los llevó el diablo.



“Los únicos nadaístas de la vieja primera línea (en el homenaje) fuimos la ministra y este cronista Jotamario, a quien también homenajearon por volver a la vida luego de ser declarado muerto sin sepultura por La W y todos los medios del mundo. No fue raro. Cuántas veces no resucitó el nadaísmo luego de que sus ene enemigos lo enterraran vivo. Se hicieron homenajes adicionales al desaparecido poeta Darío Lemos -de quien próximamente aparecerán sus poemas completos en Argentina-, con proyección de su documental por Víctor Gaviria. Y a la poeta Dina Merlini, a quien se le está yendo la luz en el ancianato de su isla de San Andrés, con lectura de sus poemas y proyección de su documental por Michael Smith.



“Seguidores y activistas del nadaísmo son los gestores de la celebración: Andrés Uribe Botero y Sarah Beatriz Posada, con el gestor de la idea desde Nueva York, Michael Smith, aquí presente. Y treinta invitados entre poetas y músicos, siendo los más afines Fernando Rendón, Liliana Arango, Wahider Cardona, Angelita Acero, Andrés Galeano, Yadira Vidal, Óscar González, Hanna Escobar, Francisco Mejía, Sergio Guardo, Karla Jazmín Arango…



“El nadaísmo no dice nada porque no tiene nada qué decir, decíamos cuando enmudecíamos de la rabia. Ahora podemos declarar que los nadaístas nos propusimos fracasar y fracasamos en el intento. A pesar de tanto enemigo que supimos agenciarnos, luego de 65 años continuamos cruzando el río de la vida vientos en popa. Nuestros archivos reposan en las más preciadas bibliotecas como la Luis Ángel Arango del Banco de la República, la Piloto de Medellín y Otraparte. Nuestros libros salen de sus carpetas en el país y en el exterior, casi todo el mundo nos ama, uno de los nuestros logró la firma de la paz en Colombia y con nuestra poeta Ariza dirigimos la cultura del país. En el clero me pedían que mostrara unos milagritos del profeta Gonzalo Arango para ver de canonizarlo. ¿Les parecen poquitos?



“La invitada de honor, quien llegó con atuendo informal como la artista que es, no fue recibida por el público con vivas políticos a la ministra sino con exclamaciones: ‘Te amamos Patricia Ariza’. Se presentó un video con su vida en la poesía, en las tablas y en la militancia. Leyó sus poemas y culminó con una conversación acerca de sus proyectadas actividades. Al terminar, le solicité a la ministra sus impresiones acerca de este evento y me dijo: ‘Un homenaje extraordinario. De verdad, es un homenaje al nadaísmo, a la poesía, a la vida. Estoy muy agradecida, porque reconozco que el nadaismo está vivo viendo a estos jóvenes. Y convencida de que la poesía no morirá nunca’”.



Este fin de semana habrá un nuevo encuentro, un homenaje de desagravio “en la X Internacional Nadaísta que se celebrará el sábado 4 de marzo en la Galería Pérez Rojas de Villa de Leyva, a partir de las 4 p. m.. A pesar de que seguimos apoyando al gobierno del cambio y la paz total, no podemos comer callados”, escribió Arbeláez.