'México ama y canta', colorido novelón a ritmo de rancheras clásicas

Con el deseo de olvidar un desamor, una reconocida cantante lírica mexicana se retira unos días a una gran hacienda de campo. Allí terminará conociéndose con el acaudalado dueño del lugar, también cantante popular, quien quedará cautivado por su belleza y su voz.



Amor apasionado, nostalgia, drama y hasta humor adoban la revista musical 'México ama y canta', que se estrena esta noche en el teatro capitalino ABC. Se trata de un viaje por las canciones más emblemáticas del folclor ‘manito’, con 60 artistas en escena, bajo la dirección de Sergio Colmenares Rivera.

A las generaciones más ‘viejitas’ les resultará imposible no recordar la inolvidable historia de Adán Corona (Carlos Muñoz) y Chavela Rosales (María Eugenia Dávila), que protagonizaron la telenovela ochentera 'Pero sigo siendo el rey'.



“Hace mucho tiempo quería hacerle un homenaje a la revista cómico-musical mexicana, un género que en mi país ya está en desuso, pero que tuvo mucho éxito en lugares como los teatros Blanquita, Iris o Lírico, en la Ciudad de México. El formato consistía en combinar una escena intercalada con música”, explica Colmenares.

Los actores protagónicos interpretan sus personajes con sus propios nombres. La reconocida cantante lírica mexicana Olivia Gorra comparte escenario con su compatriota Víctor Mandujano, al mejor estilo de los dúos vernáculos de la era dorada de ese país.



“Lo que me encanta de este guion es que nos han considerado tal y como somos. De alguna forma vas a ver a una Olivia Gorra tal como es, que se va a relajar a un rancho. Uno pasa por muchas situaciones en las que no quiere saber nada de nadie, pero ocurrirá algo muy divertido, cuando me encuentro a una personita”, anota la artista.



Para ella, este papel ha sido “un bálsamo” pues ha significado un regreso a sus raíces, cuando creció en su natal Veracruz.

Los espectadores escucharán canciones como 'Cielo rojo', 'Si nos dejan', 'La malagueña', 'Paloma negra', 'La ley del monte', 'Vámonos' o 'Guadalajara'. Foto: Hector F. Zamora/EL TIEMPO

“A mi personaje lo marca la nostalgia, y creo que esa es la parte que me gusta, pues de ahí arranca esta vena de la música mexicana, del dolor, de la decepción”, anota Gorra.

"A mi personaje lo marca la nostalgia, y creo que esa es la parte que me gusta, pues de ahí arranca esta vena de la música mexicana, del dolor, de la decepción"

Por su parte, Víctor Mandujano, bromeando, agrega que él, en cambio, representa a un alter ego millonario y famoso. “Por supuesto, todavía no lo soy, pero EL TIEMPO se encargará de eso”, anota, al jugar con la doble acepción de la palabra, mientras suelta una sonora carcajada. Él representa a un típico charro mexicano, como los de la Ciudad de México, donde nació.



El contrapunto de la trama, en clave de comedia, lo aportan los dos asistentes personales de los protagonistas, por Archibaldo (interpretado por Ulises Ávila) y Chavela (a cargo de Sara Narumi Flores), que se robarán más de una sonrisa del público.

Los actores Ulises Ávila (Archibaldo) y Sara Narumi (Chavela) le ponen el toque humorístico al montaje. Foto: Hector F. Zamora/EL TIEMPO

El director del montaje también destaca la grata sorpresa que se ha llevado por los puntos en común de las culturas mexicana y colombiana, y el especial amor que se profesa en este país por la ranchera. En total, el público se reencontrará con 21 canciones memorables.



“Hemos incluido algunas del género lírico, como la Habanera (Bizet), pero en su mayoría aparecen clásicos como Cielo rojo, Si nos dejan, La malagueña, Paloma negra, La ley del monte, Vámonos o Guadalajara”, dice Colmenares.



La música estará a cargo Víctor Zaizar y su Mariachi Rey de México, con el acompañamiento de la Banda Sinfónica de Cajicá.

Cuándo y dónde

Del 12 al 16 de septiembre, 8:30 p. m. Teatro ABC (calle 104 n.° 17-22, Bogotá). Boletas en tuboleta.com.



CARLOS RESTREPO

Cultura y Entretenimiento@Restrebooks