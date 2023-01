La resolución 2683 de Ministerio de Cultura, de diciembre del año pasado, ajustó los precios de ingreso a los museos de este ministerio en Bogotá (Nacional, Quinta de Bolívar, De la Independencia-Casa del Florero, Colonial y Santa Clara) para turistas extranjeros.

Las nuevas tarifas quedaron así: niños de 0 a 5 años y adultos mayores de 60 años: gratis; niños y jóvenes de 6 a 17 años, 5 dólares, y adultos de 18 a 59 años, 10 dólares, que serán pagados en pesos colombianos.



Esto llevó a la ciudadana francesa Guylaine Roujol Perez, periodista y autora de, entre otros libros, 'Falsos positivos, la verdad del cabo Mora' y 'Tras los pasos de Álvaro Uribe', a poner su opinión en su cuenta de Twitter.



“Qué belleza de reforma la suya Patricia Ariza. No lo puedo creer. Esta mañana (15 de enero) quería ir al Museo Nacional. Resulta que no entré al verme discriminada por el único hecho de ser francesa. No por los empleados, que todos se portaron super bien, amables y comprensivos (…) en el pasado, la entrada era libre los domingos y en Internet sigue siendo la información que se puede encontrar. Cambió. Pero sigue gratis para los estudiantes de las universidades públicas. Listo! Soy estudiante de una universidad pública que es la Sorbonne en Paris y mostré mi tarjeta. Estudio desarrollo y cooperación en América Latina. Pero por ser francesa, me quisieron cobrar en dólares (…) Bueno, hicieron la conversión en pesos y me dijeron que 48 000. Por ser extranjera. Es decir, al momento en que el turismo puede ser una fuente interesante de ingresos para Colombia, el mensaje es: extranjeros! Vengan a Colombia! Vengan que les queremos cascar! Las otras entradas eran a 8000 pesos para los que no son estudiantes. El mensaje que esto nos envía es que por ser extranjeros nos tratan como bobos. Me sentí humillada, despreciada por mi condición de no tener nacionalidad colombiana”.

Las reacciones, la mayoría en contra de la ciudadana francesa, no se hicieron esperan. Inclcuso, le contó Guylaine Roujol Perez a EL TIEMPO, sintió mucho odio de parte de los tuiteros.



Sin embargo, haciendo cuentas, esto significa un pago de ocho veces de lo que cuesta una boleta para un colombiano entre los 18 y 59 años, que son 6.000 pesos.



Si hacemos la comparación con otros museos del país y del mundo, el Museo de Arte Moderno de Medellín tiene una tarifa para extranjeros de 18.000 pesos, unos 3,75 dólares, según informó su directora María Mercedes González.



En su opinión, pese a la devaluación del peso el año pasado, que incrementó el dólar, “nuestro precio no resiente para un turista extranjero que nos visite”. Igual valor tiene el Museo de Antioquia para los turistas extranjeros, mientras los nacionales pagan 12.000 pesos.

Las boletas para ingresar al Museo del Oro de Bogotá, propiedad de Banco de la República y de un gran valor histórico, valen 5.000 pesos y visitar la Colección Botero no tiene costo.



En el plano internacional, el Museo de Antropología de Ciudad de México vale 90 pesos mexicanos, 4,79 dólares, que al cambio de hoy equivale a unos 23.000 pesos colombianos, mientras que la entrada al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, uno de los más importantes de ese país, es gratuita.



Ingresar al Museo del Louvre, en París, vale 15 euros (76.000 pesos) si la boleta se compra en la sede, o 17 euros (86.000 pesos si se adquiere por internet). Los jóvenes de 18 a 26 años del espacio económico europeo entran gratis. Las boletas del Museo del Prado en Madrid valen 15 euros (76.000 pesos).



El Moma de Nueva York tiene una tarifa de 25 dólares (120.000 pesos), mientras el Museo de Historia Natural vale 28 dólares para no residentes (134.400) y los residentes en Nueva York y Nueva Jersey cancelan la cantidad que deseen a la entrada.



Finalmente, Eduardo Serrano, reconocido crítico de arte, uno de los más reputados del país, opina que 10 dólares es un precio alto. “Podría ser el doble o el triple de lo que pagan los nacionales”.



Por su parte, William López Rosas, director del Museo Nacional, dijo: “Teniendo en cuenta que los turistas extranjeros no son residentes fiscales en el país, se considera pertinente que paguen una tarifa más alta para el disfrute de la oferta cultural disponible en los museos que están a cargo Ministerio de Cultura en la ciudad, que funcionan y se sostienen con recursos del presupuesto general de la Nación”.



La polémica está abierta: ¿para un extranjero vale la pena pagar ocho veces más por ver la colección del Museo Nacional?