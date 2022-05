El Museo del Prado siempre tiene algo nuevo que ofrecer; en cada rincón hay alguna obra maestra sin haber sido vista lo suficiente, o una nueva que se ilumina por obra y gracia del ojo de sus curadores. No solo están los Goyas, los Velázquez, los Boscos, o los Grecos; también están los Tizianos, los Rubens, los Botticceli, o cuadros que cortan el aliento como El descendimiento, de Van der Weyden, o el Busto de mujer, de Picasso, que entró por derecho propio.

El Prado es la mejor pinacoteca del mundo, pero no contentos con el título de “los mejores, o “los más grandes”, ahora tienen una exposición para oler; tal como suena: las flores del cuadro El olfato, de Jan Brueghel (el Viejo), en colaboración con Pedro Pablo Rubens, les disparan sus aromas de lirio, jazmín, higuera o naranjo a las narices del espectador.



Jan Brueghel (1568-1625) era el hijo de Pieter Brueghel, autor de otra de las obras maestras del Prado: El triunfo de la muerte, un cuadro alucinante y delirante en el que una horda de esqueletos destroza un pueblo como una horda de salvajes y asesina a sus pobres pobladores. Su hijo heredó el oficio y el talento de pintor, pero no cargó con sus delirios apocalípticos y, por el contrario, tenía una notable afición por la vida y la naturaleza: era un maestro de la pintura de flores y paisajes; sus jarrones son maravillas para el ojo y sus Cinco sentidos son uno de los conjuntos más maravillosos de todos los tiempos.

Los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, hermana de su majestad Felipe III, gobernadores de los Países Bajos, fueron sus mecenas y le encargaron el conjunto. Brueghel decía que podía tardar todo un año en pintar sus flores porque las estudiaba y las mimaba en las diferentes estaciones del año y las unía en un solo cuadro. Era un maestro de las plantas, pero su pincel, experto en pétalos, tallos, hojas y pistilos, era torpe con las narices, las bocas, las piernas y todo lo relacionado con el cuerpo humano, ¿era un impedimento para su creación? No: llamó a otro genio, su amigo Pedro Pablo Rubens (el autor de Las tres Gracias, una maravilla más de El Prado), para que pintara a los protagonistas humanos de sus cuadros y, al menos para nuestros ojos, las gloriosas y delicadas curvas de sus mujeres.

El Gusto’ es todo un homenaje a la glotonería y a las delicias de la mesa. Foto: Cortesía Museo del Prado

El Prado reunió los cinco cuadros en la exposición La esencia de un cuadro. Una exposición olfativa. En La vista aparece una mujer desnuda, acompañada de un angelito, rodeada de cientos de cuadros en una habitación con un ventanal que ofrece un paisaje eterno. En El oído reaparece otra vez un monumental paisaje de fondo y una mujer tocando un instrumento acompañada de su tierno angelito. La habitación tiene instrumentos y partituras musicales en cada rincón. En El gusto el angelito no aparece, la mujer no está desnuda, y en medio de un banquete digno de Baco, aparece un simpático demonio sirviéndole vino en una copa en la que cabrían todos los martinis que se ha bebido James Bond en sus 25 películas. Los manjares hacen agua la boca: entre otras cosas hay un jabalí listo para cortar en trocitos y la mesa está llena de ostras, aves, gambas y una suculenta langosta. El tacto mezcla el amor maternal –el angelito y la mujer desnuda– con la guerra. El abrazo y el beso en la boca están acompañados de cientos de armaduras y en el fondo el trabajo de obreros y artesanos. Y claro: El olfato.

'La vista’ presenta a sus personajes rodeados de cientos de cuadros y un gran paisaje en el ventanal. Foto: Cortesía Museo del Prado

Los archiduques, los mecenas de Brueghel, eran aficionados a los perfumes y coleccionaban especies exóticas. En el cuadro –según se explica en el catálogo– hay más de 80 especies y la mujer tiene en su nariz un ramillete con una rosa, un jazmín, dos alhelíes, un clavel y una clavelina, que le ofrece un niño con rizos dorados. La gran maravilla de la muestra es que el perfumista Gregorio Sola creó 10 fragancias que pueden olerse en la sala: el Barroco en nuestras narices. La sala –además de los cuadros– cuenta con cuatro sofisticados aparatos con una pantalla y un tubo que lanza el olor.



En la pantalla aparecen El olfato y 10 puntos que –con solo tocarlos– activan el dispositivo y dispara las 10 fragancias creadas por Sola: alegoría, guantes perfumados, higuera, flor de naranjo, jazmín, rosa, lirio, narciso, civeta y nardo.

El perfumista Gregorio Sola creó 10 fragancias que pueden olerse en la sala de la muestra: el Barroco en nuestras narices. Foto: Cortesía Museo del Prado

La alegoría, por ejemplo, representa el ramillete que huele la protagonista y tiene un especial acento en el clavel, que es considerado el rey de la perfumería. Los guantes, por otro lado, eran perfumados en la época para enmascarar el olor del curtido y justamente Rubens le regaló a la infanta Isabel Clara Eugenia un par perfumados con ámbar. El olor que sale de los difusores reproduce una fórmula de 1696 que, según el texto, “consiste en resinas, bálsamos, maderas y esencias de flores, en compañía del acorde de cuero fino”.



Yo me embriagué con todas; pero me quedé con dos: la flor de naranjo y el jazmín por un asunto sentimental. En el patio de mi casa, en Palmira, había un naranjo y cada tanto estaba lleno de azahar, y hoy, en las noches frías de Bogotá, no hay nada más agradable que ser alcanzado por el perfume fresco de un jazmín.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

Editor de Cultura

Madrid (España)

@LaFeriaDelArte

