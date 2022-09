El Museo del Grafiti de Miami acoge una exposición individual de la colombiana Ledania, que hace 15 años empezó a pintar en las paredes de su natal Bogotá y hoy es un referente del arte urbano con obras repartidas por 22 países y hasta una colaboración con Disney.

"Contar con esta exposición significa que estoy entrando en un sueño, porque después de 15 años de trabajo tener este espacio en el primer museo del grafiti que existió del mundo hace que entienda que mi obra tiene reconocimiento", señaló Diana Ordóñez, conocida como Ledania, en una entrevista con Efe.



La artista de 35 años, uno de los exponentes en la escena del arte callejero o urbano, dice que 'Private Spaces' ('Espacios privados'), como se denomina la exposición del Museo del Grafiti, no es "lineal" sino una "experiencia", porque "hay una instalación y sonido".



La exposición se inaugura el 22 de septiembre y la artista bogotana aún está trabajando en los murales. "Toda las instalaciones de mi trabajo están pintadas, ya que el aerosol es la materia prima con la que creo, es la materia básica. Es un juego entre el aerosol y donde se aplica", subraya la artista formada en las calles de Bogotá, quien reconoce que la experiencia internacional ha condicionado su estilo.



El museo inaugura cada tres meses una nueva exposición de arte urbano.

(Tal vez quiera leer: Bogotá vivió un fin de semana de conciertos de 'infarto')



"En los últimos años he estado viviendo en culturas muy alejadas de Latinoamérica. Tuve la oportunidad de estar en Asia, diferencias que han hecho que tenga un montón de herramientas distintas", explicó sobre su estilo y lo que podrá verse en la exposición.



Respecto a cuál es la clave para que haya conseguido destacar entre tantos artistas del género, la colombiana aseguró que cree que ha sido importante no compararse con otros creadores. Simplemente, dijo, "hacer lo que me sale de mi ser. Por último la sinceridad. Siento que en el arte si no hay sinceridad no se llega a ningún lado", apuntó.



El Museo del Grafiti subraya en su web que "el trabajo de Ledania celebra el color y la naturaleza en escenarios poblados por criaturas imaginarias en un lugar improvisado, entre mágico y místico".

(Le puede interesar: Ricky Martin se presenta en el Movistar Arena el 24 de noviembre)



Según la presentación, el arte de Ledania conjuga la formación clásica -tiene una maestría en Artes Visuales y Plásticas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá- con la experiencia de años dedicados a los grafitis en las calles.



Pero no todo es el arte urbano, Ledania es una artista multimedia, con trabajos en fotografía, diseño gráfico, publicidad, maquillaje artístico y elementos decorativos como ropa y accesorios



La artista, cuyo nombre se deriva de la unión de Leda, seducida por Zeus en la mitología griega, y su nombre de pila, Diana, continúa exhibiendo en todo el mundo en lugares como la Bienal de Curitiba en Brasil, Art Expo Malaysia y el Festival Artscape en Suecia.



"Mi arte no solo refiere a Bogotá, sino también a Tokio y Singapur, por citar a las dos ciudades en las que me quedé durante la pandemia", señala sobre las influencias de sus trabajos repartidos por los muros de las ciudades de todo el mundo y que ahora trae a Miami.



"Pero a pesar de ello mi escuela fueron las calles de Bogotá pintando grafiti", subraya Ledania, una artista que es parte de la comunidad LGBT, a la que trata de ayudar desde su compromiso social.



"Mi estilo es raro, ya que aunque es abstracto tiene muchas figuraciones de por medio y siento que son muy característicos los personajes que no tienen género", asegura Ledania, que reconoce escapar de toda norma social estricta "que separa entre macho y hembra".



El prestigio ganado estos años le llevó a colaborar con Disney en la película "Encanto", donde intervino en el diseño de vestuario y en un muro de 22 pisos de altura.



La colombiana ha sido reclamada además por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para un trabajo en un estadio en Alemania, tareas que, subraya, "salen de la norma del artista pero que aunque parecieran comerciales en realidad me permite pintar lo que me plazca".



Allison Freidin, una de las fundadoras del Museo del Grafiti de Miami, señaló que contar con Ledania, cuya exposición se podrá visitar hasta el 18 de noviembre, es importante porque es una de las pocas mujeres que destacan en el género y por estar tradicionalmente alejado el grafiti de los centros de arte.



EFE