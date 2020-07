Museo de Arte Moderno de Medellín reabre hoy sus puertas

“Si estuvimos entre los primeros en cerrar, deberíamos estar entre los primeros en abrir”, pensó María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), cuando se empezaron a flexibilizar las medidas de espacios públicos.



Por eso, desde abril pasado empezó conversaciones con otros espacios museales y a monitorear qué pasaba en los países asiáticos, los primeros en flexibilizar sus medidas sobre este tema.

“Creemos que los museos de arte somos espacios seguros, la mayoría tiene edificaciones amplias, podemos controlar aforos y circulación del aire. Con el liderato del Parque Explora hicimos un borrador de protocolo con el MamBo, de Bogotá y La Tertulia, de Cali, entre otros. Nos acercamos al Ministerio de Cultura, que nos apoyó en la gestión, y por eso hoy podemos reabrir”, dice.



Así, el Museo de Arte Moderno de Medellín se convierte en el primer espacio de este tipo en el país que reabre sus puertas, con todos los protocolos de seguridad y solo con su primer piso disponible al público.



Regresarán 20 de sus 47 empleados, es decir, las personas de atención al público (taquilla, parqueadero, colaboradores de la tienda y guías). Los demás continúan en trabajo en casa.

​

Para ingresar (luego de un pago voluntario de boletería), el visitante deberá mostrar su documento de identidad para el registro de datos y su acceso estará acorde con la medida de pico y cédula de la ciudad; se le tomará la temperatura, deberá lavarse las manos, el uso de tapabocas es obligatorio y conservar una distancia de dos metros siempre.



Los horarios también cambiaron. Abrirá de miércoles a viernes, de 10 a. m. a 7 p. m.; sábados de 11 a. m. a 6 p. m. y domingos de 11 a. m. a 5 p. m. Estará cerrado al público lunes, martes y festivos.



La entrada será por la puerta principal y la salida por el edificio Robledo. No se permitirá el ingreso de niños y adolescentes, ni de mayores de 70 años.

“Hemos hecho una gran capacitación para el equipo, porque muchas dinámicas cambiaron radicalmente, pero nuestro objetivo es que sea un espacio amigable, además de seguro, y que quienes vayan puedan recorrer tranquilamente las dos exposiciones”, dice González.



Se trata de las muestras ‘Libia Posada. Definición del horizonte’ y ‘David Escobar Parra. Tiempo de perros mudos’, que están en los Talleres Robledo.



La primera es un recorrido por la carrera de la artista antioqueña, que además es médica, y reúne su trabajo en esta última carrera, así como su apoyo a la medicina tradicional, pues ha estado en contacto con sabedoras del Chocó que conocen el potencial sanador de la naturaleza.



La obra de Escobar es “una instalación de danza, canto, poesía y literatura inspirado en una investigación en la Sierra Madre de Oaxaca con la comunidad mazateca mexicana, y en diálogo con los mitos fundacionales del Valle de Aburrá, rescatando el silbido como forma de comunicación y resistencia”, informa el museo.



Con un vecindario que abarca unas 5.000 personas y seguidores en toda la ciudad, González espera que en una fecha no muy lejana se puedan abrir los cuatro pisos restantes.



Por ahora, un aforo del 30 por ciento dará vida de nuevo a este lugar, uno de los más bellos de la capital antioqueña. “Sabemos que estamos en unas semanas difíciles, pero no solo se deben abrir los centros comerciales. En días en los que las opciones son pocas, la gente necesita un espacio cultural que le ayude”.



¿Dónde y cuándo?

​Cra. 44 n.° 19A-100, Medellín. De miércoles a viernes, de 10 a. m. a 7 p. m.; sábados, de 11 a. m. a 6 p. m.; domingos, de 11 a. m. a 5 p. m. Cerrado lunes, martes y festivos. Informes: elmamm.org.

REDACCIÓN CULTURA