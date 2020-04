Murió Marcos Mundstock, célebre integrante de Les Luthiers

Desde el año pasado Marcos Mundstock, el hombre de voz grave y humor fino del grupo argentino Les Luthiers había dejado los shows con sus compañeros de aventuras musicales y comedia inteligente.



Estaba enfermo y no pudo ir de gira a España por un problema en la pierna, aseguró en su momento Lino Pantano en una nota del diario La Nación.

Muchos fanáticos pensaron que se trataba de un problema más grave y no ocultaron su temor a que uno de los integrantes más queridos del grupo tuviera que descansar del humor para recuperar su salud.



Hace apenas tres meses, en un comunicado oficial, se anunció que "debido a un problema de salud" que lo aquejaba desde 2019, Mundstock debería prolongar durante todo 2020 la licencia médica que lo mantenía alejado de los escenarios.



"Su prioridad para los próximos meses será guardar reposo, seguir adelante con su tratamiento y realizar, posteriormente, el debido proceso de rehabilitación", detallaba un mensaje publicado en las redes sociales del grupo.



Un temor que no infundado, pues el actor Roberto Antier, quien además lo reemplazó en el grupo, contó el año pasado en el diario Clarín que su compañero de escenario y amigo tenía un tumor en el cerebro. Fue una batalla dura en la que Munstock luchó con entereza y pudo recuperarse un poco. Pero que no pudo ganar.



Hoy sus miles de seguidores lloran la partida este miércoles en Buenos Aires, a los 77 años, de uno de los fundadores del afamado grupo humorístico argentino.



"Después de más de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, Marcos, nuestro compañero y amigo, finalmente partió", plasma un comunicado oficial que da cuenta del deceso del también locutor radiofónico, quien también participó como actor en diversas películas.



Con la desaparición física de Mundstock, son tres los miembros fundadores de Les Luthiers fallecidos, después de Gerardo Masana, en 1973, y Daniel Rabinovich, en 2015.



"De ahora en más, cada uno de nosotros deberá empezar a transitar el doloroso camino de aprender a convivir con su ausencia. Pero no hoy. Pensar hoy en partidas o ausencias nos resulta demasiado triste. Hoy preferimos evocar todo lo que Marcos nos brindó y conservaremos con nosotros para siempre", añade el comunicado emitido este miércoles.

Les Luthiers en Bogotá Foto: Juan Diego Buitrago

Una de sus últimas apariciones

Una de sus últimas apariciones en público se dio el año pasado, en el VIII Congreso de la Lengua que se celebró en Córdoba (Argentina), en una videoconferencia, ya que su salud ya comenzaba a deteriorarse. Esto le impidió viajar a esta ciudad.



La charla de uno de los creadores del inolvidable creador de Johan Sebastian Mastropiero lugar en la sesión plenaria 'Reflexiones, reclamos y correcciones poco serias sugeridas por la RAE. Novedosos usos y abusos del idioma: Academias y epidemias'.



Dentro de estos usos y abusos se encuentran las formas populares de medir el tiempo poco concretas, por lo que Mundstock pidió ese día a los académicos, con el humor que siempre lo caracterizó, que impongan una mayor concreción.



Dijo que entre estas formas de medir, "un lo que canta un gallo" deberían ser "dos santiamenes y cuatro periquetes", o "me pareció un siglo", debe corresponder a la "cuarta parte de una eternidad", o "un 0'33 de ya no veo la hora" consideró el humorista.



También dijo Mundstock que las mediciones de lo que importan las cosas deben ser más concretas. Porque ¿"me importa un comino" es lo mismo que tres pepinos o medio pimiento?, se preguntó Mundstock. "¿Y qué es un bledo, alguien sabe lo qué es un bledo? Algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneo", aventuró.

Rabinovich, López Puccio, Maronna y Mundstock, entre otros, en la época del espectáculo ‘Querida condesa’, que se comenzó a presentar en 1970. Foto: Cortesía Les Luthiers

El locutor cuya voz conquistó miles de corazones

Nacido en Santa Fe el 25 de mayo de 1942, Marcos, apodado 'Pelado', era el locutor de Les Luthiers, grupo de músicos-actores-humoristas muy popular no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica y en España, que junto a Masana, Rabinovich y Jorge Maronna fundó en 1967.



Mundstock, que junto a su familia se mudó a Buenos Aires a los seis años, comenzó de joven la carrera de Ingeniería -que abandonó en tercer año- y estudió locución, al tiempo que ingresaba al coro de Ingeniería, donde conoció a los futuros integrantes de Les Luthiers.



En el grupo canalizó su vocación por la escritura y el humor, y era el encargado de leer las introducciones de las obras.



"Su grave y profunda voz, su porte serio (aunque a veces también muestra su lado payaso) y sus grandes cualidades para escribir e interpretar textos humorísticos son algunas de sus múltiples cualidades", subraya el obituario oficial.



Considerado el integrante menos musical de la formación, ya que solo tocaba algún instrumento de viento (como el gom-horn, una especie de trompeta hecha con una manguera y un embudo creada por los propios Les Luthiers) y algunos de percusión, destacaba su capacidad actoral.



"Nos quedará su profesionalismo. Su autoexigencia, su ética de trabajo y su respeto extremo por el público, valores que todos compartimos y que él defendió desde el momento de la creación misma de Les Luthiers", añade el comunicado.



Su entorno remarca también su "compañerismo", tanto en lo profesional y en lo personal y su capacidad para respetar las opiniones ajenas, "aún en la disidencia", así como sus "chistes cotidianos, rápidos y asombrosamente ingeniosos".



"Nos quedarán tantas cosas de Marcos, que aun en medio de la tristeza y el dolor que estamos viviendo, no podemos dejar de agradecer a la vida, y de sentirnos privilegiados de haber recorrido con él todo este tramo del camino", concluye el texto difundido con motivo de su partida.



Con información de EFE desde Buenos Aires.