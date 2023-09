Los Rolling Stones no estuvieron en el centro de Bogotá solo para comerse una oblea; Mick Jagger y su banda fueron –en la vida real– para visitar la Colección Botero. Era un martes y el museo estaba cerrado, pero tras unas cuantas llamadas, las puertas se abrieron para ellos, y en EL TIEMPO y en la revista Bocas vivimos una de nuestras grandes frustraciones periodísticas: hicimos la diligencia para que pudieran recorrer la colección y, en “contraparte”, queríamos una foto con los Stones en la escultura de la mano de Botero.



El fotógrafo Ruven Afanador estaba en Bogotá y, tras una mañana de locos, logramos un telón blanco para poner detrás de la mano y que Mick Jagger y Ronnie Wood posaran en su palma. La foto nunca se dio (era el día libre del grupo y por contrato no daban entrevistas ni fotos), pero en sus celulares se llevaron la foto de la mano y de varios Boteros. Porque el maestro era universal.Ningún artista colombiano ha despertado tanta fascinación dentro y fuera de nuestras fronteras. Su muerte deja un hueco prácticamente imposible de llenar y rellenar. No porque no haya buenos artistas ni talento, sino porque sus hazañas parecen imposibles. Solo sus exposiciones en los Campos Elíseos o en Nueva York parecen historias cinematográficas. Botero siempre recordaba la imagen de sus esculturas en los cielos –levantadas por helicópteros en Chicago– como una escena de una película de Federico Fellini.

Ofrenda floral en el museo de Botero del Banco de la República de Bogotá Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Su muerte este viernes 15 de septiembre, a los 91 años, por cuenta de las complicaciones de un problema respiratorio, deja un vacío terrible, pero también deja abierto un legado para varias generaciones.

Sus inicios

Fernando Botero nació en Medellín, el 19 de abril de 1932; quiso ser torero, pero su mayor triunfo en la plaza fueron sus dibujos de banderilleros; pronto el voz a voz de su magia para dibujar se regó y, en lugar de tomar la alternativa, tomó rumbo al periódico El Colombiano, donde fue contratado como caricaturista.



El maestro no tuvo una niñez fácil. Su papá murió en una siesta cuando él apenas tenía 5 años, pero antes de morir le entregó un perrito de mascota: Miaja, como un general de la República española. Su mamá, por su lado, tuvo que sentarse al frente de una máquina de coser para sacarlos adelante a él y a sus dos hermanos. Él, luego de su paso frustrado por la arena de los toros y de que por poco lo echaran del colegio por atreverse a hablar de Picasso, se hizo un lugar en el pequeño mundo artístico, donde comenzó a brillar con sus acuarelas. Pero Medellín, muy pronto, le quedó corta. Viajó a Bogotá y pasaba horas en la mesa de León de Greiff y Jorge Zalamea en el Café Automático.



Hizo su primera exposición, con apenas 20 años, en la galería del fotógrafo Leo Matiz y, una vez más, la ciudad se le hizo pequeña: con lo que ganó con sus primeros cuadros se retiró a vivir en Tolú (como un romántico Gauguin en busca de lo primitivo) y se puso a pintar como loco; en esa playa pintó uno de sus cuadros más extraños: un grupo de pescadores con un tipo amarrado que forcejea como un tigre, pero su gran particularidad es que sus personajes eran… ¡flacos! ¡Flacos como astillas o palillos de dientes! Con ese cuadro ganó el segundo premio del Salón Nacional y con ese dinero viajó a Madrid para estudiar en la Academia de San Fernando.

'El gato'. Esta obra fue donada por Fernando Botero y se encuentra en la entrada de la biblioteca del corregimiento de San Cristóbal, Antioquia. Foto: Archivo particular

Hizo la travesía en barco desde Buenaventura, pero las horas se le pasaron volando con el vino barato que se repartían en las cabinas de tercera clase. En Madrid estudió a Velázquez hasta el cansancio; decidió ir a París tras los pasos de Picasso, pero en una librería vio la portada de un libro que lo cambió todo: un libro sobre el quattrocento italiano. El libro hizo clic en su cabeza. París no era su lugar en el mundo; compró una Vespa con un amigo y se fueron a Roma, comían salchichas asadas en la carretera y avanzaban con el romanticismo de la juventud. En Italia no se desprendió de la Vespa y recorrió pueblos diminutos en busca de frescos y pinturas perdidas en iglesias.

Volvió a Bogotá. Y se enamoró; se casó con Gloria Zea, la mujer que sería directora del Mambo, de Colcultura y de la Ópera de Colombia, y viajaron a México, donde también nació su primer hijo: Fernando Botero Zea. Y con Gloria tuvo dos hijos más: la diseñadora Lina Botero y el escritor Juan Carlos Botero, y luego tuvo una segunda esposa, Cecilia Zambrano, y un cuarto hijo, Pedrito, que murió en un accidente de tránsito en España y que marcó para siempre su vida: el cuadro de Pedrito, de apenas 5 años, sobre un caballo de madera es uno de los más conmovedores de toda su pintura. Y después tuvo una tercera esposa, la mujer de su vida, la escultora griega Sophia Vari, que murió hace solo unos meses: un golpe devastador para un hombre enamorado de 91 años.

Fernando Botero Foto: Angelo Carconi / EFE

Ciudades pequeñas, talento grande

La ambición de Botero como artista siempre fue desmesurada; en México estudió a los muralistas, pero la ciudad de Diego Rivera, Frida y Siqueiros también le quedó pequeña. Y su siguiente paso fue Nueva York, donde pasaban las cosas, donde el expresionismo abstracto empezaba a dominar el mundo. Botero, por supuesto, no buscó ser un nuevo Pollock. Siempre fue él. Y esa fue otra parte de su genialidad: no hay un artista como Botero; todo el que quiera ser Botero, solo puede ser una copia de Botero.



En Nueva York se instaló en la calle MacDougal y hasta allá llegó la curadora del MoMA, a quien le habían dicho que había un colombiano haciendo maravillas, y, luego de ver la Mona Lisa de Botero en la puerta del estudio, lo compró, lo envolvió y lo llevó a la colección de arte moderno más importante del planeta. Y Botero solo tenía 32 años.

Arte de volumen

El descubrimiento que Botero hizo con el volumen lo volvió inmortal; sus pinturas y sus esculturas son reconocibles en Bangkok o en Asunción. Hace un par de años, personalmente, tuve un encuentro cercano con esa fascinación que despierta. En el parque Ekeberg de Oslo, en un bosque en las afueras de la ciudad noruega, donde hay esculturas de Dalí, Renoir, Hirst, Louise Bourgeois o Rodin, me encontré con la escultura de una mujer de Botero. Y, para mi sorpresa, era la única que estaba ‘viva’: un grupo de niños la había colonizado y subían y bajaban por sus formas como si fuera un juguete descomunal.



Esa fascinación se extiende por el Adán de Nueva York (que ha perdido la pátina de su pipí porque todo el mundo lo agarra) o las nalgas y los senos de su mujer acostada en Cartagena. Pero tuvo su máxima expresión con sus grandes exposiciones en las principales avenidas en París, Nueva York o Berlín. Y tiene un punto aparte con El pájaro de Medellín que quedó destrozado por una bomba del narcotráfico en 1995 que dejó 23 muertos: los restos retorcidos de la escultura están como un testimonio de nuestra estupidez. Y claro: su paloma, la preciosa obra que hizo para celebrar la paz y que, en los últimos años, se ha convertido en un arma política y ha pasado de un lugar a otro porque parece que nadie quiere la paz.

Homenaje a Botero en Medellín Foto: Alejandro Mercado

Porque ese es otro punto que hay que celebrar de Botero: su compromiso con Colombia. No solo nos pintó y pintó obras como la del terremoto de Popayán, o la muerte de Escobar, o la masacre de La Mejor Esquina, o al propio ‘Tirofijo’; pintó nuestra violencia, pero nunca abandonó la esperanza. Su donación al Banco de la República y al Museo de Antioquia no solo es la más generosa en materia de arte que se le ha hecho al país, sino que es la más sofisticada: el Bacon, el Miró, el Picasso, el Dalí, el Toulouse-Lautrec son piezas que podrían estar en cualquier museo de primer nivel. Su justificación, además, era conmovedora hasta las lágrimas: Botero quería que todo niño colombiano pudiera ver el gran arte sin tener que irse del país como tuvo que hacer él; puedo decir que su deseo se cumplió. Los primeros grandes cuadros que vieron mis hijos están en el Banco de la República. Gracias, maestro. No hay palabras suficientes para agradecer tanto arte.





FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA EL TIEMPO

@LaFeriaDelArte

