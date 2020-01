Murió el actor Terry Jones, miembro del grupo británico Monty Python

Jones murió "tras una larga batalla contra la demencia", informó este miércoles su familia.



El actor y cómico dirigió algunos de los trabajos más recordados de la emblemática formación, entre ellos la aclamada La Vida de Brian y compareció en las series de televisión de los Monty Python del Flying Circus, interpretando a varios personajes.

En 2016, se anunció que Jones, también muy recordado por sus encarnaciones de una drag queen, padecía demencia.



"Estamos profundamente entristecidos al tener que anunciar el fallecimiento de nuestro querido marido y padre", confirmó su familia en un comunicado.



El cómico murió en la tarde del martes a los 77 años "con su esposa Anna Soderstrom a su lado", tras una "larga y extremadamente valiente batalla, en la que siempre estuvo de buen humor, con una rara forma de demencia, llamada FTD", según agregó la nota.



Sus familiares remarcan que su "trabajo con los Monty Python, sus libros, películas, programas de televisión, poemas y otros proyectos vivirán para siempre".

Los ingegrantes del famoso grupo Monty Python: Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin y Terry Jones. Foto: EFE

Jones dirigió la cinta Monty Python And the Holy Grail en 1975 junto con Terry Gilliam, así como la citada La Vida de Brian, en 1979, considerada la comedia clásica más divertida, según el resultado de una encuesta difundida por la revista Total Film.



El cómico, que tuvo dos hijos con su primera mujer, Alison Telfer, y un tercero con su segunda esposa, Anna Soderstrom, a los 67 años, también dirigió The Meaning of Life, en 1983, la última película que el grupo de cómicos realizó en conjunto.



EFE/ Londres