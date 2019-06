Murió Ana Consuelo Gómez, directora del Ballet Ana Pavlova

Este martes, el Ballet Ana Pavlova compartió la triste noticia del fallecimiento de la maestra Consuelo Gómez Caballero, directora de esta institución que fundó su madre.

"Lamentamos profundamente informar que nuestra bella maestra y directora Ana Consuelo Gómez Caballero ha fallecido el día de hoy. Jamás nos alcanzarían los gestos y las palabras de agradecimiento para una mujer que entregó toda su vida a la danza, a formar grandiosos bailarines, a luchar contra viento y marea para lograr lo imposible en un país tan subdesarrollado tanto artística como culturalmente", compartieron en sus redes sociales.

Ana Consuelo Gómez. Foto: Cortesía Ballet Ana Pavlova

"Hoy le decimos adiós a una mujer guerrera, a una mujer fuerte en todas sus facetas, a la creadora, escritora, coreógrafa, bailarina y por lejos, a la mejor maestra de ballet en Colombia. Acompañamos en su dolor a sus hijos María del Carmen, Felipe Eduardo, Jaime Francisco, Ángel, a su compañero de vida Jaime Eduardo Díaz Fajardo y a todas aquellas personas a las que con su inagotable amor por el arte logró llegar".

Ana Consuelo Gómez. Foto: Cortesía Ballet Ana Pavlova

La publicación cierra con un mensaje de agradecimiento hacia la maestra: "Gracias por toda tu enseñanza y por toda la confianza que depositaste en mí. Desde donde te encuentres verás brillar tu nombre en lo más alto, nosotros, tu legado, nos encargaremos de enaltecerte siempre, enaltecer al Ballet Anna Pavlova, y a uno de tus más grandes orgullos, nuestro afamado grupo de Danza Experimental de Bogotá".



Ana Consuelo Gómez descubrió a los tres años su pasión por la danza. Pasó su adolescencia y juventud en Nueva York y en París donde se formó en las mejores escuelas de ballet y tuvo su despertar artístico e intelectual.

Ana Consuelo Gómez. Foto: Cortesía Ballet Ana Pavlova



“Me enamoré. Me enamoré a los tres años. Me enamoró la música, el movimiento, me enamoró la danza”, le había dicho a EL TIEMPO.



A sus seis años, sus padres la llevaron al Colón en Bogotá para ver a la ‘Perla Negra’ del ballet ruso, la legendaria Tamara Toumanova; lloró de la emoción y luego fue a conocer a la diva en su camerino:



“Me iba a paralizar de la emoción. Ella se dio cuenta y me dio un beso”, contó.



Durante un poco más de cuatro décadas, estuvo en la dirección de la Compañía de Ballet Anna Pavlova, fundada por su madre en 1961. Allí, vio pasar a chicos y chicas que sueñan con bailar.

Ana Consuelo Gómez. Foto: Cortesía Ballet Ana Pavlova

Gómez también fue una crítica del apoyo del Estado a la cultura en nuestro país y siempre se manifestó ante el olvido de las artes.



“Este país está lleno de dificultades para las personas que queremos hacer arte. Somos unos quijotes. No hay programas de Estado que busquen incentivar la calidad del ballet. He tenido que hacer maromas casi circenses para salir adelante”.

Ana Consuelo Gómez. Foto: Cortesía Ballet Ana Pavlova

Alcanzó a formar parte de importantes compañías internacionales y también logró que algunos de sus alumnos lo hicieran. Pero, a ella no solo le interesaba formarlos profesionalmente, sino también como personas.



Por el momento, se desconocen las causas de la muerte.



