El espectáculo ‘Mujeres a la plancha’ volvió renovado

En la mitad de los extremos de formación del músico Nicolás Montaño, los sonidos clásicos y el rock, él terminó dirigiendo un musical de las canciones de planchar.



Y lo cuenta mientras al fondo se lo oye rasgar una guitarra, precisamente con sus amados sonidos roqueros.



Nicolás Montaño es el director de ‘Mujeres a la plancha’, el espectáculo del Teatro Nacional La Castellana de Bogotá que se presenta los martes y los miércoles y ya completó más de 200 funciones y 200.000 asistentes.

Ahora, este formato tiene nuevos bríos. Primero, las voces de Verónica Orozco, Diana Ángel, Adriana Bottina, Laura Mayolo y Carolina, la vocalista de Siam. Además, le han incluido canciones más allá de la época de oro de la música de plancha, así como también un poco más rumberas, que no ha demeritado el espíritu de la obra.



Porque, valga decirlo, los asistentes corean y se emocionan igual al oír ‘Así no te amará jamás’ o ‘Tarde lo conocí’, el vallenato que inmortalizó a Patricia Teherán, al igual que ‘Isla para dos’ y ‘Oye, abre tus ojos’, entre otras.



“Si nos vamos solo a los artistas que han interpretado la llamada música de plancha, yo tengo que decir que sus voces son impresionantes, porque se trata de canciones con una exigencia vocal bien fuerte”, afirma Montaño.



Y entonces cuenta que aunque nunca se había acercado al género de la plancha, hace unos años le propusieron hacer el musical ‘Mentiras’, un formato que un grupo de promotores les compró a similares mexicanos, y tuvo mucho éxito.



“Yo pedí que me pasaran el disco con las canciones para hacer los arreglos, y cuando lo oí, ¡me las sabía todas! Estaban en mi inconsciente, y si estaban allí, pues igual en el de muchas personas”, cuenta.



Hace más de un año asumió las riendas de ‘Mujeres a la plancha’ y dice que este espectáculo “conecta a la gente con muchas cosas que ha pasado y visto a lo largo de la vida. Ahí está parte del éxito de esta música, que además tiene el poder de ponerte en una época, de evocar sentimientos, y en eso nos identificamos todos”, afirma.



Todos los momentos de ‘Mujeres a la plancha’, sigue Montaño, “son importantes porque, en primera instancia, trabajo con un grupo de mujeres exitosas que se quieren y respetan entre ellas y hacen lo mismo con el resto de sus compañeros”.



Pero hay instantes con fuertes y bonitas sensaciones, “como cuando se canta ‘Amor eterno’, que genera un mantra energético en el teatro. Tal vez uno no pueda entender cómo alguien hizo en otro lado del mundo algo que genere tanta emoción, pero es así”, afirma.

Dónde y cuándo

Martes y miércoles, 8:30 p. m. Teatro Nacional La Castellana. Calle 95 n.° 47-15, Bogotá. Teléfono 7957457. Boletas: 45.000, 55.000 y 65.000 pesos.



