Robert Frank, gran fotógrafo del siglo XX, fallece a los 94 años

El fotógrafo Robert Frank, gran retratista de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, falleció el lunes a los 94 años de edad en su casa de Nueva Escocia (Canadá), informó este martes el diario The New York Times.



Su muerte fue confirmada por Peter MacGill, de la Galería Pace-MacGill Gallery de Manhattan, pero no se han ofrecido detalles acerca de las causas de su fallecimiento.

Nacido en Suiza en 1924, Frank realizó la mayor parte de su trabajo fotográfico en Estados Unidos, y pasó los últimos de su vida en el noreste de Canadá. Su obra más conocida es "The Americans" (publicada en 1959), una cruda representación en blanco y negro de la sociedad estadounidense de la posguerra. Frank hizo más de 27.000 retratos, de los cuales solo 83 fueron seleccionados para un mítico libro que iba acompañado por un prologo del escritor "beat" Jack Kerouac.



"Extrajo un triste poema de Estados Unidos sobre una película, y se ubicó así como uno de los trágicos poetas del mundo (...) A Robert Frank envío este mensaje: tienes ojos", escribió Kerouac. Esa obra es una referencia de la fotografía documental del siglo XX. Su primera exposición individual tuvo lugar en el Art Institute de Chicago en 1961.

The Americans, se publicó en 1958 y fue un trabajo fuertemente influido por el periodo de la post-guerra. Foto: Cortesía de AFP

Posteriormente, y a la vez que continuó con la fotografía, también dirigió un buen número de películas, entre las que sobresale el polémico documental "Cocksucker Blues" sobre una gira de los Rolling Stones en 1972, con imágenes explícitas de consumo de drogas y sexo en grupo que provocó su prohibición. También realizó filmes experimentales como "Conversations in Vermont" (1969) y "Life Dances On" (1980).



En 1996, recibió el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad, uno de los más prestigiosos de fotografía. Su última retrospectiva "Looking In: Robert Frank's The Americans" fue estrenada en la Galería Nacional de Washington en 2009.

EFE​