Muere Mick Rock, el fotógrafo de icónicos artistas como Bowie y Queen

El renombrado fotógrafo británico Mick Rock, el hombre cuya lente capturó icónicas imágenes de artistas como David Bowie, Queen, Lou Reed o Iggy Pop, ha fallecido a los 72 años, según confirmó este viernes un comunicado colgado en su cuenta de Twitter.



Lo llamaron en su día "el hombre que fotografió los 70", en alusión a su buen ojo a la hora de atrapar la esencia de esa década.

"Es con el mayor de los pesares que compartimos que nuestro querido renegado psicodélico Mick Rock ha emprendido el viaje junguiano al otro lado", señala la citada nota, que no revela la causa del fallecimiento, con un guiño al psicoanálisis.



(Lea además: Los 100 años de Juan Antonio Roda, un maestro del arte colombiano)



El comunicado agrega que "aquellos que tuvieron el placer de existir alrededor de su órbita saben que Mick siempre fue mucho más que 'El hombre que capturó los 70".



Lo recuerdan como "un poeta fotográfico, una verdadera fuerza de la naturaleza que pasó sus días haciendo exactamente lo que amaba, siempre de una manera propia deliciosamente escandalosa".



Además de los citados Bowie o Iggy Pop, Rock retrató a incontables estrellas de la música, como a los músicos del grupo de rock psicodélico Pink Floyd y a quien fuera su excantante Syd Barrett, a Marc Bolan, de T-Rex, a Blondie y a los Sex Pistols.



Entre su legado fotográfico se atesoran icónicas portadas de álbumes que ya son de culto, como aquella portada para Queen -"Queen II"-, en la que se ve los rostros de los integrantes del grupo iluminados frente a un fondo negro.



También viene a la memoria la imagen de Iggy Pop sin camiseta para el álbum "Raw Power" que grabó con The Stooges.



En el citado comunicado se rememora además cómo "parecía que las estrellas se alineaban sin esfuerzo para Mick cuando se ponía detrás de una cámara" y se describe al fotógrafo como "un hombre fascinado con la imagen" que creó "algunas de las imágenes más magníficas de la música rock que nunca se han visto".



Sus seguidores no han tardado en comentar la noticia, como Sharon Osbourne, esposa del músico Ozzy Osbourne -a quien también fotografió-, que remarcó que el trabajo de Rock "vivirá para siempre" y que lamentó que se ha perdido "una leyenda, un verdadero artista".



(Le puede interesar: Autorretrato de Frida Kahlo logra récord latinoamericano en una subasta)



Rock (Londres, 1948), estudió en la universidad de Cambridge, donde comenzó a tomar fotografías de conciertos locales y entabló contactos con artistas como Barrett o el hermano pequeño de Mick Jagger, Chris.



EFE

Otras noticias del arte: