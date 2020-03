Actor estadounidense muere por covid-19

El veterano actor estadounidense Mark Blum, que trabajó en 'Desperately Seeking Susan' y en la reciente y exitosa serie 'You', falleció este jueves por complicaciones derivadas del coronavirus.

"Es con profunda tristeza que escribo para compartir la noticia de que nuestro amigo y antiguo miembro del consejo de dirección Mark Blum ha fallecido como resultado de complicaciones del coronavirus", dijo en un comunicado la vicepresidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA, Rebecca Damon, que no reveló más detalles sobre su muerte.



"Los que fueron afortunados de conocerle guardarán preciados recuerdos de un actor con talento, un maestro, un amigo leal y un ser humano bello", agregó Damon.



La muerte de Blum, de 69 años y natural de Nueva Jersey, se une a la del guionista de Broadway Terrence McNally esta misma semana por las mismas causas, y la figura televisiva y de la hostelería, el afamado chef indio Floyd Cardoz, que murió este miércoles tras una semana de hospitalización por covid-19.



Blum debutó en Broadway en 1977 con 'The Merchant' y participó en obras como 'Lost in Yonkers' y versiones de 'The Best Man' de Gore Vidal.



En el cine, era conocido por sus papeles en largometrajes como 'Cocodrilo Dundee', 'Desperately Seeking Susan' y 'Shattered Glass', y en la pequeña pantalla también se le vio en programas como la serie (Netflix) 'You', además de 'Frasier', 'The Sopranos' y 'Mozart in the Jungle', protagonizada por el mexicano Gael García Bernal.



Rosanna Arquette, que interpretó el personaje de su esposa en 'Desperately Seeking Susan', dijo en redes sociales sentirse "muy triste" por la noticia del fallecimiento y describió a Blum como un "actor maravilloso y un hombre amable".



La cifra de muertes a causa del coronavirus superó este jueves 26 de marzo los 1.000 casos en Estados Unidos, con Nueva York como la zona más afectada, con 280 decesos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins y el diario The Washington Post.

EFE