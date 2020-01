‘Mosca’, obra para ver en tiempos en los que seguimos tras la paz

Bernardo García, actor y director, siente que de algún modo el tiempo es el mismo, aunque hayan pasado casi dos décadas. Se acuerda de que vio 'Mosca', montaje del Teatro Petra, cuando su papá, el fallecido actor Fernando García, estaba en la obra. De paso, el teatro selló un reencuentro entre ellos.

La vida tiene cosas, dice, y resulta que su papá se fue de la casa cuando Bernardo tenía un año y medio. El niño de ese entonces se quedó con su mamá, la querida actriz Maguso (fallecida en 1997).



No tuvieron una relación cercana, pero cuando se reencontraron el teatro los unió. García papá le enseñó a su hijo muchas cosas, le fue dando pautas para el camino y ahora, en 'Mosca', que Bernardo dirige y en la que actúa, está todo lo recibido.



Pero, además, es volver a poner en escena, y con el lenguaje que ha desarrollado el Teatro Petra con Fabio Rubiano y Marcela Valencia, sus directores, uno de los mejores y más reconocidos montajes de esta casa.



“Ahí está la realidad, con sus metáforas, su humor negro, sus personajes, en un contexto de negociación, pero con sus bárbaras motivaciones. Porque a la hora de firmar una tregua es más lo que se oculta que lo que está encima de la mesa”, dice.



Mosca está de nuevo en temporada en la casa del Teatro Petra, en Bogotá, conocida como la Santa Sede. El montaje es “una mirada paralela” a la creación de Shakespeare Tito Andrónico, escrita por Fabio Rubiano y que se presentará hasta el 23 de febrero.



En el 2018, Rubiano llamó a García para hacer una reinterpretación de la obra (que se ha venido presentando), con una versión “más potente, ágil y cercana a la estética contemporánea y el acontecer histórico”, según información del Petra.



'Mosca' nace con la propuesta de tregua de Tito, que no quiere seguir con el peso de una guerra. Pero Tamora, su enemiga y además líder de los godos, no cede. Ni siquiera piensa en que los hijos de cada uno son parte de un pueblo sacrificado en un conflicto absurdo que ha divido a toda la población.



“Shakespeare habla de grandes temas: celos, amor desencontrado, traición y poder. Pero 'Mosca', además, habla de circunstancias que como colombianos no hemos podido resolver, la firma de una tregua y la instalación definitiva de la paz en nuestra sociedad; eso más el texto de Rubiano son elementos que nos convocan al teatro” afirma García.



De hecho, el actor y director dice que tras ver hace poco la serie Bolívar, se ratifica que seguimos en un conflicto que nos divide, “y eso fue hace 200 años, un pestañazo de la historia”.

Además de García (que hace el mismo personaje de su padre en la primera versión, Demetrio), actúan Carlos Gutiérrez (Tito Andrónico), Roger García (Lavinia), Iván Carvajal (Lucio y Bassiano) e Iván Piñacué (Quinto). Tamora es representada por Isabel Gaona. A su vez, Rodrigo Sánchez, quien estuvo en la primera versión, es Chirón.

García utiliza el mismo vestuario que usó su papá en la obra. “Lo tenían guardado mis hermanas, y me lo entregaron al saber que estaría en el montaje”.



El actor y director cuenta que, además, usa el mismo reloj que portó su padre, que “estaba parado; le di cuerda, y arrancó, así fue”. Llevar en las noches de función esta herencia lo hace sentir, guardadas las proporciones, “como cuando el rey Arturo logró la espada de Excalibur”.



Lo anterior, inmerso también en el poder que da el teatro, “el único lugar donde soñamos juntos. Desde que empecé en la dirección de la obra, luego de muchas preguntas a Fabio para ratificar que él estaba seguro de su decisión, me repito aquello de que el teatro no puede morir hasta que el último sueño no sea soñado. Y el grupo se comprometió conmigo a hacerlo realidad, es decir, a seguir soñando, y también a que después de cada función todos seamos diferentes”.

¿Dónde y cuándo?

Hasta el 23 de febrero. Jueves a sábado, 8 p. m. Domingo: 4:30 p. m.

Teatro Petra. Carrera 15 bis n.° 39-39, Bogotá. Informes: atrapalo.com.co y teatropetra.com. Boletas: 25.000, 32.000 y 45.000 pesos.

CULTURA

EL TIEMPO