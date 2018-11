Misi: un sueño convertido en teatro musical

La compositora bogotana María Isabel Murillo Samper, a quien todo el mundo conocía con cariño como Misi, murió el viernes en la noche, abrazada por el cariño y la energía de toda su compañía musical en el escenario y en medio del caluroso aplauso al unísono de todo un teatro a reventar. El destino no podía tenerle preparada una partida más linda. La que soñaría todo artista que dedicó su vida a las tablas y a la música.



El reloj se acercaba a las 10 de la noche, y había finalizado el estreno de la segunda temporada de la revista musical 30 años de Navidad, en el teatro Colsubsidio de Bogotá, cuando Misi subió al escenario, como era tradición, para dar la bienvenida a esta época.

Agradeció al público por el apoyo de estas tres décadas recibiendo cada año sus espectáculos y luego le dio las gracias a todo su equipo: a los artistas que comenzaron desde niños en la compañía y hoy forman parte del montaje como actores profesionales o profesores de su escuela de formación. A nuevas generaciones, a los encargados del sonido, de las luces, a los tramoyistas y a los miembros de la orquesta. ¡Estaba radiante y feliz!



De pronto, mientras invitaba al escenario a parte del equipo que trabaja tras bastidores, Misi se desplomó sobre el escenario. Luego fue traslada a una clínica cercana en donde se anunció su partida plácida y en paz.

Misi, durante el ensayo de ‘30 años de Navidad’, con Papá Noel (en la interpretación de Juan Mondragón), ese personaje que desde niña la invitó a soñar. Foto: Héctor F. Zamora/EL TIEMPO

Una vida para la música

El de Misi era casi un destino escrito desde que llegó a este mundo, el 5 de febrero de 1957, en el caluroso hogar de una familia bogotana que tenía una característica particular: un gran amor por la música.



“Vengo de familia de músicos. Por el lado Murillo, mi tío abuelo era Emilio Murillo, y mi papá, Hernando Murillo, un músico extraordinario que nos puso toda clase de música desde chiquitas: colombiana, boleros, Frank Sinatra, tangos, rancheras, y, desde luego, nunca faltaba la música clásica. Y por el lado Samper, mi mamá, Josefina Samper, cantaba muy lindo, y en la familia Samper es tradicional también la música. Así que puedo decir que sale de lo más profundo de mi alma en todo el sentido de la palabra”.



Así se lo recordó a EL TIEMPO, precisamente, el año pasado por esta misma época, cuando inició las celebraciones de las tres décadas al frente de ese sueño llamado Misi Producciones, que le apostó a profesionalizar el teatro musical en el país.

Misi recordaba que si bien crecer rodeada de música fue definitivo para ella, este sueño –como proyecto de vida– empezó en sus años de estudiante de la licenciatura de Pedagogía Musical en la Universidad Pedagógica de Bogotá.



“Como mi experiencia musical había sido tan enriquecedora en mi casa, quise llevar esa vivencia a las prácticas que debíamos hacer, para complementar el repertorio de canciones infantiles tradicionales”, comentó.

Mis dos grandes pasiones han sido la música y los niños. Pero cuando empecé a componer me di cuenta de que mis canciones son como cuentos dramatizados, ideales para poner en escena. FACEBOOK

TWITTER

Así llegaron, en 1981, sus primeras producciones musicales, Timpanitos Vol. 1, que incluía una de sus canciones que la hicieron famosa: Don Tomate. Luego siguieron Timpanitos Vol. 2. y con él, su primer musical: Soñando canciones, junto con su amiga María Angélica Mallarino.



Si algo caracterizó siempre a Misi fue su temperamento obstinado, perfeccionista y altruista, que nunca se conformó con lo fácil. Por eso, cuando apenas comenzaba su tercera década de vida, se propuso llevar su proyecto musical nada menos que a Disney. Y lo logró con Un sueño de Navidad.



Era el año de 1988 y Misi ya pensaba montar en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana a 92 niños, a los que se unía un equipo técnico y artístico que sumaba en total 104 personas.



“En ese momento, sin darme mucha cuenta, empecé a poner en práctica algo que siempre he pensado y constituye uno de los principales obstáculos a la hora de lograr lo que uno se propone en la vida: el no atreverse a preguntar. Por eso es que la frase ‘pregunta, lo peor que te pasar es que te digan que no’ es hoy en día la que con más frecuencia me oyen mencionar las personas que me rodean, no solo en la compañía sino en mi vida, y con la que he logrado abrir la mayor cantidad de puertas”. Así lo recordó la compositora en el libro En el escenario de mi vida, María Isabel Murillo (Misi), que el año pasado le publicó Intermedio Editores con ocasión de sus 30 años de carrera profesional.



Misi siempre tuvo claro que si quería hacer realidad su sueño de profesionalizar el teatro musical en el país, debía poner sus ojos en la industria estadounidense y londinense, las madres de este género.



Lo había disfrutado desde muy joven, cuando su padre la llevó por primera vez a Disney y a los musicales neoyorquinos, y era la meta que había escogido en su vida, como se lo recordó a este diario en la charla de sus 30 años.



“Mis dos grandes pasiones han sido la música y los niños. Pero cuando empecé a componer me di cuenta de que mis canciones son como cuentos dramatizados, ideales para poner en escena. Eso descubrió otra pasión que también nació de niña: el teatro musical. Cada año íbamos a Estados Unidos por un tratamiento médico para mi hermana, y mis papás nos llevaban a ver teatro musical; no faltaba el Christmas Spectacular del Radio City, y recuerdo claramente el impacto que causó en mí la versión de Jesucristo superestrella. Quizás entonces quedó allí una huella que después se reveló como una fuerte pasión”, recordó.

Si algo caracterizó siempre a Misi fue su temperamento obstinado, perfeccionista y altruista, que nunca se conformó con lo fácil. FACEBOOK

TWITTER

De allí que su llegada –varios años más tarde– a esa otra meca de la fantasía de la imaginación en Orlando (EE. UU.) fue ese gran punto de giro que le demarcó el camino de lo que sería su compañía y su escuela actoral.



“Curiosamente, mi papá se fue justo en el año (1988) cuando nosotros llegamos a ese lugar tan importante para todos nosotros y que él tanto amó: Disney World. Pero esa vez regresamos para presentarnos en sus escenarios, con los hijos de mi hermana ya como parte del elenco y las dos Joses –mi mamá y mi hermana– como parte del equipo artístico, para pasar la primera Navidad sin él o, mejor aún, con él de otra manera. Yo quería llegar al lugar donde nació gran parte de la magia y la fantasía en mi vida, y del que su creador ha sido un muy importante referente e inspirador en este camino: Walt Disney”, contó Misi en su libro.

Trabajar por los niños siempre fue su pasión. Acá en uno de los ensayos cuando montó el musical ‘Oliver Twist’. Foto: Archivo EL TIEMPO

Maestra de soñadores

A partir de aquel momento comenzó ese camino que en las últimas tres décadas llevó a Misi a producir más de 35 musicales: 19 originales, 11 de niños y 9 de repertorio universal, entre los que se destacan la primera versión autorizada en español de 'West Side Story', producción que fue mencionada por Arthur Laurents en su autobiografía; 'Jesucristo superestrella', de Andrew Lloyd Webber; el primer musical de Disney Theatricals en Colombia, 'Aladdin', y el primer Rodger’s and Hammerstein: 'La novicia rebelde'.



Así se consolidó como la ‘Gran dama del teatro musical’. Pero su sueño no paró ahí. Su obsesión fue dejar sembrada la semilla de este género de las tablas, y para ello creó su escuela de formación actoral y musical. Hoy son centenares los artistas que ya le apuestan a este formato.

Siempre he vivido por un sueño al que le entregué mi vida, y hoy muy alto vuela ya. Y escrito en el viento se hallaba el secreto de volar. FACEBOOK

TWITTER

Leonardo Palacios, director musical de la compañía y mano derecha de Misi, rinde tributo a esa maestra de su vida recordando una de las frases de la canción que ella compuso para este aniversario: “Siempre he vivido por un sueño al que le entregué mi vida, y hoy muy alto vuela ya. Y escrito en el viento se hallaba el secreto de volar”.



A su turno, Juliana Reyes, la directora de vestuario y una de la actrices y cantantes con varios años en la compañía, recordó a primera vez que sus papás la llevaron a un espectáculo navideño de Misi. "Fue así como por primera vez abrí un mundo lleno de música, color y magia, que parecía más bueno un sueño. Sin duda, el mundo mágico de Misi, traído a este mundo terrenal".



"Nunca me imaginé que 30 años después me convertiría en un personaje de ese mundo maravilloso que siempre anhelé desde niña. Misi no solo me enseñó a amar el arte y la música sino que abrió un espacio único en Colombia, para poder vivir como artistas. Y formar talentos que hoy trascienden fronteras, aman el escenario y son mejores seres humanos", agregó Reyes.



Por eso, Misi, para todas las generaciones que desde niños crecimos inmersos en ese mundo de fantasía que nos invitaste a recorrer de tu mano, y que luego hemos acompañado como adultos, no nos quedan sino palabras de agradecimiento por tantas Navidades felices.



La vida no la hizo madre, pero le dio ese gran regalo de convertirse en ‘mamá’ de miles de niños que crecieron cantando felices y sabiendo que los sueños pueden hacerse realidad. Y, como dijo ayer su sobrino Felipe Salazar, ese otro niño que ingresó a los cinco años a la compañía y hoy es su gerente: “El espectáculo debe continuar”.



CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

@Restrebooks