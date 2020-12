Sube el telón el musical 'Llegó la Navidad', en el Movistar Arena

Un grupo de amigos, en medio de la corredera de tradicional de la época navideña, deciden reunirse para celebrar una novena, al calor de la natilla, los buñuelos y los villancicos.



Esta es la trama central de la revista musical Llegó la Navidad, que estrenan hoy Misi Producciones, en alianza con EL TIEMPO y el Movistar Arena. Se trata del primer espectáculo con público, cumpliendo las respectivas medidas de bioseguridad.

“Entonces, juntos empiezan a revivir los recuerdos y tradiciones de esta época. Y al final toman conciencia de que lo que más importa es la esencia de la Navidad: unión, reflexión, esperanza, fraternidad y alegría. Y saber que más allá de los regalos físicos, el mayor regalo es el de amor”, agrega Mondragón.



La historia se va tejiendo alrededor del canto y el baile de diez artistas, que interpretarán, entre otros, villancicos clásicos en español e inglés. Entre ellos: Pongan el árbol, Navidad blanca (White Christmas), Mi humilde oración, Santa Claus vendrá a la ciudad (Santa Claus is coming to town), Rodolfo, el reno y por supuesto un medley de villancicos colombianos.



El elenco lo conforman los artistas Juliana Reyes, Juan Castillo, Erwin Barrera, Cony Ucrós, Carlos David Salazar, Paula Calvo, Daniel Tovar, Laura Alzate, Juanita Roldán y Samuel Gutiérrez.



Cumpliendo con las normas aprobadas por las autoridades, el tradicional aforo de 14.000 personas del Movistar Arena se reducirá a solo 602 sillas, por función, asegurando la distancia ordenada.



“Para realizar la acomodación Tuboleta diseñó un algoritmo que permite que grupos familiares de hasta cuatro personas se sienten juntos. Una vez se asignan estas 4 boletas, la ubicación de las demás sillas se ajusta para garantizar el aislamiento entre grupos de mínimo dos metros como lo exige la norma”, explica Felipe Salazar, gerente de Misi Producciones.



Agrega que si bien, no es permitido contar con una orquesta en vivo, la música se grabó con antelación con los “más altos estándares de calidad que siempre han caracterizado a Misi Producciones, para un espectáculo de 60 minutos aproximadamente, sin intermedio. Esto para controlar el movimiento del público dentro del recinto”.

La historia habla del reencuentro de unos amigos para cantar villancicos, en una novena navideña. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

Al frente de la orquestación y arreglos musicales de las canciones, que los artistas interpretarán en vivo, está el productor Santiago Deluchi.



“La música, el baile y un grupo de artistas integrales serán los encargados de llevar a nuestro público toda la magia y tradición de la Navidad con la calidad que ha caracterizado a Misi por más de 30 años”, anota, por su parte, Juliana Reyes, al frente de la producción y el diseño de vestuario.



El diseño de la escenografía, con pantallas digitales, estuvo a cargo del Julio Lucena, quien diseñó unos ambientes y efectos, que complementan la propuesta de la revista.

“Nos hemos adaptado a un formato más pequeños para no dejar de darle a los bogotanos lo que siempre hemos hecho y llegarles a los corazones de las personas, para hacer un poco más feliz este momento del año”, concluye Mondragón.

Dónde y cuándo

Del 4 al 13 de diciembre, en el Movistar Arena de Bogotá (av. carrera 30 con calle 63). Boletería en Tuboleta con el 15 % de descuento pagando con tarjetas del Grupo Aval. Boletas: 50.000, 60.000 y 70.000 pesos. Horarios: viernes, 7:30 p.m.; sábados, a las 3:30 y 7:30 p.m., y domingos a las 11:30 a.m. y 4 p.m.