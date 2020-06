Misi Producciones le apuesta al mundo digital y audiovisual

Es paradójico cómo aquellas actividades de las artes humanas destinadas a compensar el estrés de la vida cotidiana y subirles el ánimo a las personas son justamente las más afectadas en este extraño momento que vive el planeta. Y el teatro, sin duda, es uno de los más golpeados. Al igual que la necesidad de los abrazos y los besos para la gente, al teatro lo abraza su público. Y ese es, justamente, del que está privado hoy.

Felipe Salazar, director general de Misi Producciones, la escuela especializada en teatro musical, cuenta lo difícil que ha sido tener que reinventarse y volcarse hacia el mundo digital, al igual que lo han hecho compañías de este sector en Nueva York y Londres. “Sabíamos –dice– que íbamos a ser uno de los sectores más afectados de la economía”.



En su proceso de transformación, se creó la marca #Misiencasa. “Cada día de la semana es temático: ‘Lunes de Misi Talentos’, ‘Martes de Misi Niños’, ‘Miércoles de Misi Clases’, entre otros. Además, transmitimos nuestros espectáculos emblemáticos para toda nuestra comunidad a través de las plataformas digitales”.



Para enviar un mensaje de esperanza, los artistas se unieron, desde sus casas, con el video de una nueva versión de la canción Amanecerá, de María Isabel Murillo –fundadora de la compañía– “para unirnos en torno a un nuevo amanecer”.

Durante las primeras semanas, la escuela suspendió sus actividades, para analizar cómo sería la nueva propuesta académica, que ahora atiende a cerca de 300 alumnos a la semana.



“Queríamos innovar, pero sin improvisar. Para esto nos capacitamos durante 20 días, para luego seguir con nuestros programas infantiles y juveniles como el pregrado en alianza con la Universidad del Rosario y los curos de vacaciones. Los profesores han hecho una labor impresionante; su compromiso con los niños y con su vocación es de admirar. Quiero agradecer a todos los padres de familia que han apoyado nuestra iniciativa”, dice Salazar.



Por su parte, la diseñadora Juliana Reyes, miembro del equipo directivo de la compañía, quien tiene a su cargo la confección del vestuario de los grandes espectáculos, señala el difícil momento que vive el sector del entretenimiento, que tanto empleo genera.



Le entristece ver los telones cerrados, las luces apagadas, las máquinas de coser silenciadas y todo ese talento humano creativo quieto. “Ha sido una coyuntura muy difícil para todos, desde el luminotécnico y el sonidista hasta los productores, bailarines y músicos”, comenta.

Lo más triste, como Reyes explica, es que si bien muchas de estas personas tienen su trabajo en sus propias casas, como les pasó a tantas otras profesiones, la mayoría del sector creativo lo conforman artesanos, que no tienen nada que hacer con los montajes frenados.



A diferencia de otras disciplinas, Reyes también explica que el teatro se sustenta, en gran medida, en la expresión del cuerpo, en la estética del movimiento, de la coreografía, del vestuario. Es una unión visual poderosa, junto con las luces y el sonido, que no es fácil hacer lejos de un escenario.



Sin embargo, ella cree que una de las estrategias de su reactivación hacia el futuro se apoyará en lo audiovisual y en medianos o pequeños formatos, cumpliendo con todas las medidas de precaución, tanto para el público como para la producción.



“Ya hemos visto en diferentes teatros en Londres, Nueva York, España o Alemania que los espacios de los teatros se ampliaron entre los asientos”, anota.



Le preocupa cómo lograr que no se pierda la expresión del actor, sobre el que recae la trama de una historia, al tener que cubrir la cara con un tapabocas. “Es interesante cómo ya hay nuevos inventos, como tapabocas transparentes, con telas traslúcidas, que permitan conservar la expresión y al mismo tiempo cuidar al actor y bailarín”, explica.



Tanto Reyes como Salazar son optimistas de que, a largo plazo, la industria regresará a la normalidad, para volver a ver los teatros llenos.



“El futuro del entretenimiento en vivo está inmerso en la incertidumbre. Depende de cada uno de nosotros, los que hacemos parte del mundo de la tras escena y de cada uno de los espectadores que anhelan sentarse en una butaca de un auditorio”, anota Salazar.



Por lo pronto, extiende una invitación para “guardar la emoción y el anhelo sin dejarlos desfallecer, preparándonos y fortaleciéndonos para que nos podamos reencontrar con el maravilloso sonido de los aplausos, que son el alimento del alma para todos los que vivimos de la cultura escénica”.



Es por eso que la compañía prepara un nuevo video musical que lleva “ese deseo que todos los colombianos tenemos de volvernos a abrazar. Solo si nos cuidamos los unos a los otros podremos de nuevo disfrutar del afecto humano más fraterno que es el abrazo físico”, concluye el director de Misi Producciones.