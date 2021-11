‘Misi Producciones estuvo a punto de cerrarse’, revela Felipe Salazar

Los espectáculos de la compañía de teatro musical Misi Producciones, que son sinónimo de la magia de la Navidad en Colombia, estuvieron a punto de apagarse por culpa de la pandemia.



A pesar de que tuvieron que reducir la carga de costos al mínimo, Felipe Salazar, director y gerente de la compañía, no se dio por vencido, e incluso encontró manos amigas para seguir iluminando y alegrando la Navidad y, como el ave Fénix, lograron renacer de las cenizas.

Por eso, con el apoyo de EL TIEMPO, entre otros grandes aliados, regresan la música, el baile y la magia al Teatro Colsubsidio de Bogotá, del 4 al 22 de diciembre, con el espectáculo original El compositor de sueños, con todas las medidas de bioseguridad, que ya comenzó la preventa de boletería.



(Lea además: Misi: un sueño convertido en teatro musical)

¿Con qué se va a encontrar el público?



Con un espectáculo que nos inspira a reencontrarnos con nuestros sueños y a reanimar la llama de vivir. Nuestro objetivo, además de traer la Navidad característica de Misi, es inspirar a todas las personas que asistan al musical y darles una voz de esperanza después de unos años tan difíciles.



¿Qué tan duro los golpeó la pandemia mundial?



Para nosotros fue casi la muerte. El entretenimiento en vivo y en especial el teatro musical por su gran formato fue enterrado vivo por esta pandemia. Tuvimos que vernos reducidos a la mínima expresión para poder seguir existiendo y ya cuando veíamos que no había otra salida distinta al cierre, encontramos en la Universidad del Rosario el mejor de los aliados para tratar de volver a empezar. Hoy, gracias a esta institución esperamos poder tener a Misi por mucho tiempo más.



Pero ustedes alcanzaron a hacer un espectáculo el año pasado en el Movistar Arena. ¿Cómo les fue?



Teníamos el gran reto de no dejar pasar un solo año sin tener un espectáculo para nuestro público en diciembre y no permitir que nuestra seguidilla de 32 años se viera interrumpida. Fue una experiencia complicada por las circunstancias, pero también gracias al trabajo en equipo con Bizarro y TuBoleta tuvimos una pequeña revista musical a la que el público asistió en pequeños números y nos acompañó para cantar los villancicos tradicionales. Pudimos darle trabajo a un equipo de personas que estaba muy golpeado en ese 2020 y esa fue nuestra gran satisfacción.



(Le puede interesar: El teatro, con muchas ganas, sube el telón)

Facebook Twitter Linkedin

Felipe Salazar, sobrino de Misi, es el nuevo director de la compañía. Acá en la que era la oficina de la creadora de esta compañía de teatro musical. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

¿Alcanzó a sentir en algún momento que este sueño de más de 30 años que creó su tía María Isabel Murillo (Misi) llegaba a su fin? En otras palabras, ¿alcanzó a pensar en cerrar?



Completamente. En febrero pasado la única alternativa era cerrar a mediados del año, pero como dije anteriormente encontramos la salida trabajando en equipo con grandes actores de la educación y la cultura en Colombia.



En una situación financiera tan apretada, ¿cuentan con alguna mano amiga para el resurgimiento con este espectáculo?



La situación sigue siendo muy complicada y tenemos todos nuestros esfuerzas puestos en el resurgir. Hoy, aunque hemos perdido a varios de nuestros patrocinadores, seguimos contando con el apoyo irrestricto del Grupo Aval como patrocinador principal y, por supuesto, de nuestros coproductores EL TIEMPO y Colsubsidio, además del apoyo de Caracol Radio. Sin ellos este proyecto sería imposible de realizar.



¿Qué proyectos vienen adelantando con la Universidad del Rosario?



Estamos trabajando en una integración hermosa donde nuestra misión y visión se ve apoyada completamente por las de una institución con más de 365 años de existencia. Esto nos permite darle vida a un proyecto que debe volar solo y no depender de las personas que lo dirigen. Tenemos que lograr que el teatro musical en Colombia crezca y se consolide por muchos años más sin importar quién esté al frente; esta integración le da alas a ese sueño. Este proyecto vincula la escuela de niños y jóvenes, el pregrado en teatro musical y las producciones de teatro musical.

Aparte de eso, ¿conservan los programas de academia música y danza para niños aficionados?



Todos los programas de formación de Misi a nivel aficionado y a nivel profesional se integran a la Universidad del Rosario.



(Además: ‘El arte es inagotable todavía’: Felipe Salazar)



Volvamos al espectáculo de diciembre. ¿De qué se trata?



Esta vez con una historia que nos devuelve la esperanza, la fe y las ilusiones, todas tan necesarias y apropiadas para este momento. En las preparaciones de un gran espectáculo de Navidad, Gabriel, un prestigioso compositor, se ve en problemas por haber perdido la inspiración y no poder terminar la música de este, pero la magia de esta gran época del año hará que Belén, un personaje encantador, traiga a su vida todo lo que había perdido: la capacidad de soñar y de confiar en sí mismo. Noventa minutos llenos de música, bailes, fantasía y lo más importante; ¡la tradicional Navidad al estilo Misi!



¿Cuántos actores y qué montaje tendrá detrás este espectáculo?



Tenemos un elenco de 30 artistas en escena acompañados por una orquesta en vivo y más de 40 personas de un equipo de producción maravilloso tras escena.



¿Cómo pinta el 2021? ¿Se vislumbra luz al final del túnel?



Tenemos toda la fe y la confianza en que lo vamos a lograr y estamos esperanzados en que nuestro público nos va a responder en el teatro, especialmente sabiendo el esfuerzo, sacrificio y entrega que ha implicado volver.

Preventa de boletería

Del 4 al 22 de diciembre se presenta El compositor de sueños, en el Teatro Colsubsidio de Bogotá. Preventa de boletería con el 30 % hasta el 3 de diciembre para compras con tarjetas del Grupo Aval y el 20 % de descuento durante la temporada. Descuento del 20 % con otros medios de pago, desde el 18 de noviembre hasta el 3 de diciembre.



Además, descuentos para afiliados a Colsubsidio. El Club de Suscriptores de EL TIEMPO también tendrá una función exclusiva para sus socios, con descuento.

Otras noticias del teatro:​