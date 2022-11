En las preparaciones de un gran espectáculo de navidad, Gabriel, un prestigioso compositor, se ve en problemas por haber perdido la inspiración y no poder terminar las melodías del montaje. Sin embargo, la magia de la Navidad, que ha estado presente en la humanidad desde aquel pesebre de Belén hace más de 2.000 años, no le será indiferente y le dará un espaldarazo a Gabriel.



Esta es la trama del musical ‘El compositor de sueños’, el espectáculo de Misi Producciones que regresa este año al Teatro Colsubsidio de Bogotá este 26 de noviembre y que se extenderá hasta el 22 de diciembre. Son ya 35 años de esta compañía de teatro musical, llenado con música y baile esta época.

EL TIEMPO, coproductor del montaje, tiene una función especial el martes 6 de diciembre, para los socios de su club de suscriptores, con el 35 por ciento de descuento.



La trama, escrita por Felipe Salazar, director de la compañía, y por Juan Mondragón, quien además encarna al protagonista, invita a recuperar la fe, que debe ser lo último que se pierde en los momentos difíciles. En especial, en este “renacimiento” que vive la humanidad, luego de los difíciles años de la pandemia.



Y para ello, Gabriel, el protagonista, le demostrará a los espectadores, que la llave secreta para no desfallecer está en la capacidad de soñar y de confiar en los talentos propios.



“Gabriel encarna a un compositor muy prestigioso, que por falta de trabajo pierde la inspiración y las ilusiones. Con la ayuda de un personaje maravilloso que llega a su vida logra recuperar, a través de un proceso interior, su amor por la música. Recupera la fe, la ilusión, la esperanza en un camino difícil pero lleno de aprendizajes”, anota Mondragón.



El contexto de la historia se sucede en la tras escena de un teatro, en el que el público podrá disfrutar el vértigo que se vive en la preparación de un espectáculo, con todo lo que ello implica. El protagonista cae en depresión, precisamente, por el cierre de los teatros durante dos años. Una historia llena de enseñanzas, luego de las duras pruebas que pone la vida y que recuerda su fragilidad.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Mondragón encarna a Gabriel, un músico perdido que no encuentra sus melodías. Foto: Cony Ucrós/ Misi Producciones

En medio de la desesperanza que atraviesa el protagonista, aparece en su vida Belén, encarnado por la actriz Juliana Reyes. Ella es la musa que llega para ayudarle a salir de la tristeza. “Y es precisamente es la magia de la Navidad la que le regresará la ilusión”, anota Mondragón.



A lo largo de noventa minutos, Belén llevará de la mano a su nuevo amigo músico por los personajes de fantasía que, desde el más clásico hasta el más mágico, irán cobrando vida en el escenario. No podrán faltar los elfos, los renos, los osos y muchos más.



“Belén aparece en la vida de Gabriel de una forma no esperada que viene a cambiar realidades con magia. Es un personaje que llega con una energía muy particular para traerle esperanza, a que recupere ese luz para crear y vivir, para poder seguir componiendo”, comenta Reyes.



Y claro, su hija Emilia también será fundamentales en este proceso de recuperación de la creatividad de Gabriel. “El papel que juegan los niños es importantísimo, porque no solamente le devuelven las ilusiones al público, pues su mirada y su inocencia encierra lo esencial de la Navidad, sino que también le imprimen al espectáculo general su energía y magia maravillosa. Los niños son la metáfora de la vida”, anota Mondragón.



Precisamente, un elenco de más de 50 artistas darán vida a todos estos personajes, bailando y cantando, con una orquesta en vivo de 14 músicos, dirigidos por el maestro Ricardo Jaramillo, con las orquestaciones de Larry Hochman, Moisés Herrera y Andrés Prieto. La dirección musical está a cargo de Leonardo Palacios.



Junto con Mondragón y Reyes, en los papeles protagónicos estarán también los artistas Erwin Barrera, Laura Donado, Daniela Pinilla, Sofía Romero y Samuel Gutiérrez.



Para Mondragón, ‘El compositor de sueños’ está lleno de varios mensajes implícitos. “Todos se van a ver un poco identificados con este personaje que, en algún momento de este tiempo, que pasamos encerrados, sufrimos de pronto desilusiones, ansiedad o falta de esperanza. En realidad el mensaje más importante es que todo en el vida pasa y todo se transforma en oportunidades para seguir adelante”, anota el protagonista y creador de esta historia.



“Nuestro objetivo además de traer la Navidad característica de Misi es inspirar a todas las personas que asistan al musical y darles una voz de esperanza después de unos años tan difíciles. Tenemos toda la fe y la confianza en que lo vamos a lograr y estamos esperanzados en que nuestro público nos va a responder en el teatro”, complementa Felipe Salazar, director general del montaje.

¿Dónde y cuándo?

Hasta el 22 de diciembre en el Teatro Colsubsidio de Bogotá. Funciones: jueves y viernes: 7:30 p. m. Sábados: 3:30 y 7:30 p. m. Domingos: 4:00 p. m. Boletas en TuBoleta y las taquillas del teatro.