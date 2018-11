Muere María Isabel Murillo, Misi, luego de desplomarse en el escenario

María Isabel Murillo, a quien los colombianos conocían más como Misi, murió a los 61 años este viernes en la noche en el Teatro Colsubsidio de Bogotá. Pasadas las 10:15 de la noche de este viernes, Murillo se desplomó en el escenario, cuando les agradecía al público y a su compañía musical por el éxito del estreno de la obra '30 años de Navidad'.



En ese momento, Misi había llamado a los miembros de su compañía que están detrás de escena y hacen posible el espectáculo. De un momento a otro, según uno de los asistentes, se desplomó, se golpeó fuertemente contra el suelo y quedó tendida.

Todo fue un caos. Mientras, sus compañeros corrían para auxiliarla, varios de los niños que fueron parte de la obra rompieron en llanto. La artista no se movía a pesar de los intentos por reanimarla. Según las fuente consultadas por EL TIEMPO, pasaron entre 30 y 40 minutos antes de que Murillo fuera conducida en un vehículo particular a la clínica Mederi, que es la más cercana al teatro.



Familiares de la artista confirmaron que murió en el escenario. "Es la partida más emotiva que hayamos visto", señaló uno de sus allegados, en referencia al momento en el que se produjo el fallecimiento.



El periodista Gustavo Gómez a través de su cuenta de Twitter aseguró que en el sitio no se contaban con equipos de reanimación ni servicio de ambulancia.

Misi se desplomó frente a su público en el teatro @teatrocols donde no contaban con servicio de ambulancia. Ni siquiera oxígeno había. Irresponsabilidad que cuesta vidas. Teatro que pertenece a una caja de compensacion con clínicas. Qué desconsuelo. Qué negligencia. — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) 24 de noviembre de 2018

Diferentes representantes del medio artístico del país han lamentado el fallecimiento de Misi. El cantante Carlos Vives señaló que "deja un vacío" en los corazones de los colombianos y en la industria.



"Estaba esperando regresar a casa para acompañar a #Misi en su tradicional show de navidad. Gracias por tanto cariño y por siempre tenernos en cuenta, por toda tu dedicación a nuestra cultura y a la formación de nuevos talentos. Dejas un vacío en nuestros corazones y en la industria", dijo.

El legado de Misi

Misi era considerada la productora musical más importante del país y la gran pionera del teatro musical en Colombia. Sus producciones de fin de año son de los más tradicionales entre el público nacional e incluso llevó en 2012 la obra 'La más grande historia jamás cantada' a Broadway.



Murillo era hija de Josefina Samper y Hernando Murillo. Nació en una familia musical y desde su infancia tuvo contacto con grupos artísticos, como el coro del colegio Marymount, donde estudió.



Se graduó del colegio San Patricio, y empezó a estudiar psicología porque "no quería que lo que era un gusto pasara a ser un trabajo". Pero aseguraba que luego la vida se encargó de devolverla a su lugar, es decir, a una larga carrera artística en la que fundó coros como 'Los Timpanitos, con el que produjo dos discos, luego la Corporación Niños Cantores y más tarde la que sería su gran obra de vida, la Compañía de Producción Artística Misi.



En su última entrevista con EL TIEMPO, Murillo se refirió al proceso de reconciliación que vive el país. "Yo creo que mientras todos los colombianos y los seres humanos no entendamos que el cambio está en cada uno de nosotros y en la suma de todos unidos, no habrá un real cambio. Mientras haya un culpable y uno a quien señalar no lograremos confluir hacia la unidad", dijo en referencia al mensaje de su obra 'Ella es Colombia'.

