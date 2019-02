Los rostros detrás de ‘La Bella y la Bestia’, el nuevo musical de Misi

En los últimos meses, para Felipe Salazar los días duran mínimo 25 horas. El artista y director de la compañía de teatro musical Misi Producciones hace esta afirmación en uno de los camerinos del Teatro Colsubsidio, después de ensayar las posiciones de la primera escena de 'La Bella y la Bestia', el musical de Disney que está a menos de una semana de su estreno.

Salazar asumió la dirección de la compañía tras el fallecimiento de su fundadora, María Isabel Murillo, Misi, quien la creó hace 33 años. También interpretará a la Bestia en este ambicioso proyecto que cuenta con la aprobación del departamento teatral de la factoría de animación. “Es un reto enorme: al estar inmerso en el personaje, eso te obliga a retirarte un poco de las labores del productor, pero en esta ocasión me ha tocado multiplicarme”, dice.



En la producción, que cuenta con el acompañamiento de EL TIEMPO Casa Editorial y se estrenará el 15 de febrero, participan unas cien personas, entre el equipo de producción, los músicos dirigidos por Leonardo Palacios y los más de 30 actores, bailarines y cantantes que aparecen en escena, bajo la batuta de la estadounidense Lynne Kurdziel-Formato.

Juliana Reyes entra al camerino. Ella también se ha tenido que multiplicar: es la diseñadora del vestuario y responsable de la imagen de los personajes y además encarna a Bella.



Más allá de los cronogramas maratónicos, los dos artistas son conscientes de que van a interpretar a dos personajes que cargan con una popularidad inmensa. “Es un reto muy grande, es muy parecido a cuando interpreté a Jesucristo, que tiene esa exigencia de que todo el mundo tiene su propia versión, entonces ninguna versión le va a parecer que es suficiente. La historia te toca muchas fibras y es un referente para muchas personas”, apunta Salazar.



El artista asegura que para empaparse del personaje se embarcó en un proceso de investigación literario y cinematográfico. La idea era encontrar los diferentes matices de cada aproximación que se había hecho de la Bestia, y que, según él, afronta una transformación completa durante la historia.



“Tiene mucha inocencia, porque era un niño al que educaron mal, su mamá murió muy joven y su papá era un hombre muy duro que lo transformó en una persona soberbia y vanidosa. No sabe muy bien cómo reaccionar ante la gente. Es muy bonito ver esa transformación de cómo aprende a conocer a las personas y a ver que lo lindo de él está en el interior”, añade.

Todo el mundo tiene su propia versión, entonces ninguna versión le va a parecer que es suficiente FACEBOOK

TWITTER

Reyes, por su parte, considera que su personaje también emprende un viaje. Bella es una mujer con una personalidad fuerte que, al quedar capturada en el castillo de la Bestia, se enfrenta a una realidad que al principio asume con distancia, pero que después le ayuda a ver más allá de los estereotipos. “Ella vive en un contexto en el que el hombre tiene una importancia superior, donde hay una fuerza machista. Las mujeres no podían leer y tenían ciertas labores establecidas”, explica.



Para conseguir estos papeles, Salazar y Reyes tuvieron que pasar varios filtros de audiciones, de actuación, de canto y de baile, que tenían que contar con el beneplácito no solo de Misi, sino de los directivos de Disney. No es la primera producción de Disney que la compañía monta: hace seis años, Misi estrenó otro musical sobre Aladdin.



Pero 'La Bella y la Bestia' era un escalón mucho más alto, por eso Disney esperó a que se fortaleciera la agrupación para concederle los derechos. La obra inauguró las adaptaciones teatrales de la compañía de animación. Estuvo más de 15 años en el exigente circuito de Broadway, en Nueva York, y se ha presentado en 40 países –se calcula que más de 35 millones de personas lo han visto en el mundo–.



“La madurez en todo el equipo creativo es lo que ayudó muchísimo a esta decisión de Disney. Ellos nos soltaron 'Aladdin', que no tenía tantos años de experiencia en Broadway, entonces le dijeron a Misi que todavía no estábamos listos (para 'La Bella y la Bestia'), sentían que faltaba un poquito más de desarrollo de la gente. Después de 33 años de trabajo se ven los frutos de la compañía; ha sido muy chévere sentir ese espaldarazo de Disney y el apoyo incondicional tras el fallecimiento de Misi”, dice Salazar.

Reyes y Salazar también tienen responsabilidades en el vestuario y la producción. Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO

Y justo en este momento de transición, la compañía se enfrenta a una de las producciones más exigentes de su historia, por la dimensión de esta y por los efectos que requiere la historia. Para Salazar, es justamente la popularidad del relato lo que plantea el reto más grande.



“Es compleja porque la gente tiene un preconcepto de lo que han visto, tanto en la película animada como en la de acción real, y ellos quieren venir a ver un poco más de eso. ¿Cómo los vamos a sorprender? Ese es un reto bien complicado y esperemos que todo el mundo reciba bien nuestra versión”, manifiesta.



La caracterización también requirió de estándares muy altos. Solo la máscara de la Bestia necesitó varias sesiones de trabajo con Salazar para hacer un diseño partiendo de la anatomía de su rostro.



Reyes, que creó la máscara junto al diseñador argentino Feliciano San Román, explica que el pelo fue traído de São Paulo (Brasil) y, si bien es sintético, tiene especificaciones muy particulares para poder dar la onda, la textura, el volumen y el color que buscaban. Igual atención se les prestó a todas las otras pelucas y los elementos de utilería y vestuario que complementan el universo fantástico de esta historia que ahora aterriza en Bogotá.

¿Dónde y cuándo?

‘La Bella y la Bestia’ se estrenará el 15 de febrero en el Teatro Colsubsidio. Calle 26 n.° 25-40. Funciones de jueves a domingo. Boletas desde 70.000 hasta 220.000 pesos.

La presentación del 20 de febrero tendrá un descuento del 40 por ciento para socios del Club de Suscriptores de EL TIEMPO.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET