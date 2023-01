El día en que se cumplían 40 años de la entrega del Premio Nobel a Gabriel García Márquez, la ministra de Cultura, Patricia Ariza, viajó al pueblo natal del escritor, Aracataca, para celebrar ese aniversario con los coterráneos de Gabo.

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento...” comenzó Ariza la lectura de las primeras páginas de 'Cien años de soledad', el pasado 11 de diciembre, en el patio de la casa donde creció el niño Gabriel, a la sombra de un árbol gigantesco.



Con música, danza y teatro concluyó uno de los actos más conmovedores de sus primeros meses al frente de esta cartera, dentro de lo que ella ha dado en llamar “el estallido cultural”. Una iniciativa para vestir de arte y de tradición todas las regiones del país, desde las grandes urbes hasta los pueblos que describió en sus novelas García Márquez.



“Lo leí mucho y lo conocimos –dice la ministra, en entrevista con EL TIEMPO–. Tuve la oportunidad de conversar con él en varias oportunidades. Me dio mucha nostalgia recientemente al visitar su lugar de nacimiento, su casa y su entorno, tan mágico como él, como su obra, como su vida. Este país no ha sido lo suficientemente generoso con Gabo. Le debemos a él una parte del relato de nación. Por lo tanto, tenemos que hacerle un gran homenaje. Desde el Ministerio de las Culturas, con la Fundación Gabo estamos pensando en muchas maneras de hacerlo, una de ellas será la ruta de Macondo”.



En efecto, ese día la ministra Ariza recorrió la zona bananera, se detuvo en Prado Sevilla, donde aún está abierta al público la casa de la United Fruit Company y allí escuchó el silbido del tren, que ya no carga los muertos que menciona Cien años de soledad, sino que ahora transporta níquel y carbón.



Sobre los retos del Ministerio, Ariza evocó el discurso de posesión del presidente Gustavo Petro, en el cual mencionó la cultura en estos términos: “La ciencia, la cultura y el conocimiento son el combustible verdadero del siglo XXI”.



¿Cómo piensa hacer que la cultura sea uno de los combustibles de este gobierno?

No solo lo pensamos, lo estamos haciendo. Hemos visitado los municipios y eso es como redescubrir la diversidad y la hondura de las culturas que nos habitan. Una manera de hacerlo es el reconocimiento. Decirle a la gente que lo que hace es importante, que es bello y que es tan necesario como el pan. De hecho, la cultura es el combustible para la vida. Es, además, la posibilidad de conectarse con lo que somos realmente. Y, por supuesto, en la medida de las posibilidades, apoyaremos las expresiones culturales, artísticas y los saberes de este país, que son un tesoro. Tenemos que contar para ello con los alcaldes y los gobernadores.

¿En qué consiste el “estallido cultural”?

Fue una iniciativa ciudadana. Al comienzo, apoyada por el Ministerio, pero luego se salió y echó a andar sola por el país y por el mundo. Se unieron alcaldes y gobernadores; se resucitaron fiestas; se unieron los colombianos y colombianas que viven en el exterior. En más de doce países hubo estallido. Y, además, muchos encuentros de cultura por la paz y por la vida. Haber logrado que el país cultural y el país de los saberes se juntaran para hablar de cultura de paz es muy importante. Es ir preparando el alma de la nación para la paz total. Estamos examinando las propuestas. El estallido nos permitió entender que la paz no son solo los acuerdos, es también un estado cultural del alma de la nación y del corazón de la gente. Tenemos que prepararnos culturalmente para la paz. Convertirla en una manera de ser y de percibir el mundo.

¿Cuántos artistas han participado y de qué regiones?

Participaron miles, fue y es como una explosión que se multiplicó. A la fecha, el estallido cultural y las juntanzas polifónicas acumularon más de 946 actividades a lo largo de 32 departamentos, 280 municipios y 12 países, en los que representantes de las diferentes prácticas artísticas y culturales hicieron sus aportes a la construcción de una cultura de paz. Por ahora, vamos a editar un libro del estallido con frases de la gente, con propuestas de los municipios y de los y las artistas y con la palabra de los sabedores y las sabedoras.



¿Por qué quiere cambiarle el nombre al Ministerio de Cultura?

Se le está cambiando. Ya van dos sesiones en la Cámara de Representantes, con una receptividad mayoritaria. El nombre que proponemos es verdaderamente incluyente. Las palabras crean realidades. De ahora en adelante vamos a entender que estamos habitados por una gran diversidad cultural, que son muchas las artes y los saberes. Y que el nombre mismo del Ministerio da cuenta de que no somos una sola cultura, de que no son solamente las llamadas “bellas artes”, y de que en los saberes de los pueblos indígenas y afrodescendientes están las claves del buen vivir en armonía con la naturaleza.

En la práctica, ¿en qué consistirá ese cambio?

Patricia Ariza también fue poeta nadaísta en su juventud. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El Ministerio de Cultura se está transformando en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes: MiCaSa. Se está transformando para bien de Colombia, se está volviendo más incluyente. La cultura es un derecho y, por lo tanto, tenemos que caber en ella todos y todas. No podemos seguir con esa noción decimonónica de creer que la cultura es una, o que la cultura es todo lo que viene de Occidente, o que es el pasado. La cultura está hecha de la capacidad de respuesta que los pueblos dan a las crisis. Y en esa capacidad están el pasado, el presente y el futuro. La cultura, o mejor, las culturas tienen que ver con nuestros modos de ser y de habitar el planeta y el mundo. Y no hay una sola manera de habitar el planeta. Algunos, como los hermanos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, sienten que su lugar en el mundo está para cuidar la tierra, para conservar el agua. Tenemos que aprender mucho de sus saberes. Cuidar el planeta es lo más hondo de las tradiciones y, a la vez, lo más contemporáneo. Es preservar la humanidad y cuidar la naturaleza.

¿Cuáles serán las líneas principales del ministerio a su cargo?

Tenemos unos ejes que nos van a ayudar a darle sentido a la política del Ministerio. Ellos son: 1. Cultura de paz. 2. Colombia en el planeta y en el mundo. 3. Memoria viva. 4. Arte, artistas y educación para la vida. Y 5. Memoria viva. Con estos cinco ejes, se busca ampliar la concepción de las políticas públicas para las artes, las culturas y los saberes, el acceso a la formación artística, el cuidado y el uso del patrimonio y la inclusión social, como bases fundamentales para una cultura de paz.

¿Qué va a pasar con el galeón San José?

Estamos en ello. La Armada Nacional ha demostrado gran sabiduría para protegerlo y para recuperarlo. Si eso sucede, será un tesoro para Colombia y para el mundo. La decisión final está en manos del presidente Gustavo Petro. Nosotros con el Icanh y la Dirección General Marítima (Dimar), y con apoyo de expertos y expertas en patrimonio, estamos en la construcción de escenarios posibles para el manejo y gestión del galeón San José.



Los Cina (Certificados de inversión audiovisual) han atraído $1,8 billones de inversión extranjera en los últimos dos años. Ahora se requiere que el Gobierno Nacional apruebe un cupo fiscal para el 2023. ¿Cómo va ese tema, ministra?

Después de dialogar con el Ministerio de Hacienda y luego de ser ratificado por el Comité Promoción Fílmica Colombia, se aprobó un cupo fiscal para los Cina de $300.000 millones, incentivo que promoverá la inversión cinematográfica en este 2023. Y tenemos otra muy buena noticia: los proyectos creativos y culturales también se verán impactados con la aprobación de un cupo fiscal máximo de $200.000 millones para la emisión de Certificados de Inversión o Donación, que promueven recursos para proyectos relacionados con las artes, las culturas y los saberes.

De la cultura de la guerra a la cultura de la paz

El escritor y columnista Ricardo Silva Romero nos envió esta pregunta para la ministra de Cultura: “Entendiendo que la cultura y la ficción se han hecho en Colombia en medio de la guerra, ¿cómo lograr que lo que se ha hecho llegue a una cantidad de lectores, que pueda servirles ese retrato valeroso de nuestro país?”.



Responde Patricia Ariza: “No podemos abandonar los relatos de la guerra, pero no pueden ser los únicos. El profesor Jesús Martín Barbero decía que Colombia no tiene un relato de nación, y en parte es verdad. Es una verdad dolorosa pero cierta. Yo diría que el relato de nación está roto por el desafecto y la violencia. Reconstruirlo es una tarea colectiva. La paz total será, sin duda, parte de ese relato. Pero también desde el arte y los saberes hemos sido relatados: Cien años de soledad hace parte del relato de nación, Guadalupe años sin cuenta, La estrategia del caracol. No podemos dejar que a Macondo se lo lleve la peste del olvido. Para el Ministerio de las Culturas será una tarea trascendental trabajar en el relato de nación. Los jóvenes tienen que relatar el estallido social; las mujeres tenemos que relatar tantos años de violencia y exclusión patriarcal; los firmantes de la paz y las víctimas tienen que relatar en todos los lenguajes. Ya tenemos parte del relato en la Comisión de la Verdad. Falta el relato de la Unión Patriótica; es que el relato de nación tiene que hacerse desde los y las que nos faltan. Pero también desde lo que somos y tenemos: la resistencia y las fiestas, que son el hilo de oro del gran relato.

