Hay desconcierto sobre lo que está sucediendo con el Ministerio de Cultura. Patricia Ariza le escribió una carta al presidente; el editorial de este diario el sábado, titulado ‘Por el respeto a la cultura’, también cuestiona que luego de tres meses de la salida de Ariza, no haya un ministro en propiedad.



La columna del pasado viernes, también en EL TIEMPO, de Óscar Acevedo, jazzista y profesor universitario, llamada ‘De espaldas a la cultura’, dice que el Presidente es desobligante con la cultura, y hay una carta abierta de más de 700 creadores, cantantes, actores, cineastas y gestores, que le pide a Petro claridad con todo lo que prometió en campaña que iba a hacer por la cultura en aras del cambio social.

El número de firmantes no es menor. Hay nombres de mucho peso e incluso de algunos que fueron muy activos en la campaña presidencial.



Más de 700 firmas... Adriana Lucía y Andrea Echeverri, la escritora Pilar Quintana, Vicky Hernández, los directores de cine Apichatpong Weerasethakul y Laura Mora, el fotógrafo Jesús Abad Colorado; los actores Ernesto Benjumea y Santiago Alarcón; la exministra de Cultura y Juventud de Costa Rica, Sylvie Durán Salvatierra; el dramaturgo Fabio Rubiano, el artista Lucas Ospina, la productora Diana Bustamante... En general, todo el circuito de agentes que hacen cultura en Colombia.



Ha sido una suerte de ‘estallido’ cultural. En una semana se han generado múltiples solicitudes para que el presidente Petro se reúna con el sector porque hay una sensación general: que al primer mandatario no le importa la cultura.



El presidente despidió del cargo a Patricia Ariza, en febrero pasado, tras apenas seis meses en el ministerio. Actualmente, el maestro Jorge Zorro está en calidad de encargado.



“La demora en los nombramientos es por la misma inoperancia del Estado, y eso es preocupante. No estamos ni en contra ni a favor del señor Jorge Zorro, pero lo que se está pidiendo básicamente es que el presidente Petro no deje el cargo en interinidad”, dijo uno de los firmantes, que pidió mantener su nombre en reserva.



En general, esta es la petición principal de muchos de quienes se han manifestado recientemente sobre el tema, que agregan que se siente “atraso en el ministerio”.

Para los firmantes es necesaria la cultura para lograr los cambios que el actual Gobierno propone, “pero ninguno será duradero y sostenible si además de político, no es también cultural. Por eso no entendemos la situación actual de nuestro sector, que en un gobierno reformista debería tener otro lugar en la lista de sus prioridades”.



Hasta el momento, todas las convocatorias se han cumplido o están disponibles. En un documento enviado por el Ministerio a EL TIEMPO, “los $83.057.087.034 asignados para el apoyo de proyectos e iniciativas artísticas, culturales y del Patrimonio cultural en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2023, representan un crecimiento del 66.34 de los recursos, respecto a la convocatoria anterior. Esto permitió el apoyo de 3.092 proyectos presentados por organizaciones culturales y entidades públicas y privadas de 797 municipios de los 32 departamentos del país y Bogotá”.

Ignacio Zorro, ministro de Cultura encargado, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Ministerio de Cultura y César Melgarejo/ CEET

(Tal vez quiera leer: Personalidades de la cultura mandaron carta al presidente Gustavo Petro: ¿qué le piden?)



De hecho, este año, la cartera de Cultura, cuyo nombre fue cambiado a Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, tiene un presupuesto importante: 701.000 millones de pesos, el más alto desde su creación, en 1997, mientras en el 2022 fue de casi 493.000 millones de pesos.



Pero que haya más recursos no aplaca el descontento. La Comisión Nacional de Salas Independientes de Teatro de Colombia, con representantes culturales en Pasto, Cali, Cúcuta, Bogotá, Medellín y Cartagena, le enviaron a Laura Sarabia, jefe de Gabinete del Gobierno, un correo electrónico y una carta solicitando ser escuchados.

'No estoy separada del cambio social': Patricia Ariza

Beatriz Saravia, de las salas caleñas, dice que “hay muchas visiones y necesidades en todo el territorio. Necesitamos que se hagan los diálogos vinculantes con todas las voces que quepan para tener una ruta clara y que la cultura sea protagonista”.



En el caso de las artes escénicas, agrega que su “economía es muy incierta y depende de la gestión que hagamos, los proyectos a los que podemos aplicar, los estímulos, los concursos. En pandemia muchos grupos desaparecieron y seguimos sintiendo su coletazo, necesitamos una inyección importante de recursos”.



Por su parte, la exministra Patricia Ariza, dice estar preocupada por las 220 salas concertadas del país. “Cada una tiene, el menos 10 personas, lo que daría unas 2.200 personas. Con ellas hay unos compromisos. Su trabajo tiene una gran incidencia en los lugares que habitan. Son referentes y en esas salas no solo hay teatro, también conciertos, espectáculos de baile, recitales poéticos, lecturas programadas, y con ellos debe haber un compromiso inquebrantable. Yo ayudé a construir las políticas por el cambio social y el bienestar de los artistas, y hay que cumplirles”.

Ariza agrega que no es porque ella lo diga: “La Unesco afirma que muchos artistas están en una gran precariedad. Hay que preocuparse por eso, no solo con las palabras sino con las acciones”.



Para la exministra también es importante que se sepa que ella no está separada del cambio social, “pero como artistas no solo somos privilegiados, también tenemos muchas responsabilidad”.

(Le puede interesar: Ignacio Zorro: ‘No vamos a traer el modelo de escuelas de música de Venezuela’)



Anamarta de Pizarro, exdirectora del Festival Iberoamericano de Teatro no firmó la carta pero dice que “no puede ser que llevemos tanto tiempo sin un ministro ni que en la agenda no se esté hablando de políticas culturales. Parece que no le importa al Presidente. Comete un error muy grave. La cultura es un contenedor, con el baile, la música, el teatro, se le han robado miles de jóvenes a la guerra porque es sanadora y eso no puede parar”.



En su opinión, si el presidente dijo que íbamos a ser una política en turismo y medioambiente, “todo esto va ligado a la cultura”.



Por su parte, el músico Óscar Acevedo manifiesta que hay un “desprecio presidencial hacia todo lo cultural. No es parte de su vida ni de sus actividades, y cuando va, llega tarde. Ni siquiera fue a la inauguración de la pasada Feria del Libro. El tema cultural y de políticas culturales no está en su discurso. (Álvaro) Uribe no iba a muchas cosas, pero en algunas aparecía para dar el discurso”.



La cultura, ese bien de todos, que nos identifica y nos da razón de ser, está a la espera de ser reivindicada y el gremio, a la expectativa de lo que viene.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

CULTURA

EL TIEMPO

