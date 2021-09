Mincultura: 'Apostamos por las  industrias culturales y creativas'

Tras más de un año de pandemia, de cierres, de la cultura que pasó de la presencialidad a la virtualidad, ahora el objetivo es la reapertura con aforos controlados y todas las medidas de bioseguridad.

La reactivación, además, necesita recursos y programas por parte del Estado, debido a que fueron los hacedores de la cultura, desde los músicos y bailarines tradicionales hasta las grandes salas, los más perjudicados: los primeros en cerrar y los últimos en abrir.



La ministra de Cultura, Angélica Mayolo Obregón, ha venido trabajando desde hace tres meses en distintos programas, que incluyen convocatorias para jóvenes de 18 a 28 años, gestores culturales y artistas, exención de impuestos para las empresas que apoyen proyectos y también aprender más a través de “líderes globales con experiencia en industrias culturales y creativas sobre tendencias, lo que pasa en el mundo en producción audiovisual y transformación digital y circulación de artistas”.



Para llegar a esto último, del 6 al 9 de septiembre se llevará a cabo en Medellín el Gran Foro Mundial de Arte, Cultura, Creatividad y Tecnología (GFACCT), que será virtual y al que se podrá tener acceso de manera gratuita a través de www.gfacct.org. Las personas podrán entrar a disntios espacios de manera gratuita y se podrán inscribir incluso el día de cierre.



Sobre este y otros temas habló la ministra de Cultura.



Ministra, ¿qué más ofrecerá este foro?

La pandemia deja desafíos para las industrias de la economía creativa y hay unas reflexiones importantes, entre ellas el auge de la digitalización. El foro tendrá 350 invitados entre colombianos y extranjeros, en distintas áreas, que darán conferencias y ofrecerán talleres y laboratorios a los que las personas pueden inscribirse. Habrá espacio de intercambio de experiencias y aprendizajes.



En Colombia le apostamos al crecimiento naranja y hemos logrado resultados tangibles que nos han permitido alcanzar un liderazgo regional. Por eso también expondremos nuestros avances que poco a poco nos van convirtiendo en el hub de industrias culturales y creativas de Latinoamérica.



Háblenos de algunos invitados

Estará Ole Obermann, head global de música de Bytedance, empresa dueña de TikTok, una aplicación en auge entre los jóvenes; Moby, productor de electrónica, que además ha hecho un gran trabajo de transformación con su música; el productor musical Phil Manzanera; Vinton Cerf, vicepresidente de Google y catalogado como uno de los padres del internet; Juan Manuel Barrientos, chef colombiano creador de El Cielo, y Garry Kaspárov, gran maestro de ajedrez y asesor de estrategia de varias compañías.



También estará Danny Santiago, estilista de moda, que hablará de cómo el styling y la producción para moda pueden transformar imaginarios. Hablará de su trabajo para 'Sex and the City'.



Y Cary Granat, productor estadounidense que adquirió, entre otros, los derechos de Crónicas de Narnia, una exitosa saga que ha dejado importantes ingresos económicos.



Queremos abarcar todos los ámbitos que debe tener las empresas y hacia donde deben apuntar.



Además, ministra, hay varias convocatorias abiertas en este momento para apoyar a los artistas emergentes.

Sí, hay tres: 'Artes en movimiento', que apunta a la reactivación con incentivos económicos para los gestores. Los artistas podrán desarrollar sus actividades en restaurantes, bares, discotecas, plazas de mercado y parques, y cada uno tendrá un incentivo de 1’500.000 pesos divido en tres pagos de 500.000 pesos cada uno por tres horas de presentaciones artisticas al mes.



Se cierra el 20 de septiembre y el fin es volver a poner a la gente a consumir cultura y que los artistas puedan desarrollar sus actividades. Se hará en ciudades capitales a partir de octubre y para llevarla a cabo trabajamos con Acodres y Asobares. Sayco exonerará el pago de los derechos a los establecimientos.



Las otras son 'Jóvenes en movimiento', que dará recursos de hasta 20 millones de pesos para jóvenes de 18 a 28 años que hacen danza, teatro, audiovisuales, y 'Comparte lo que somos', con proyectos para personas naturales o jurídicas en las diversas expresiones de hasta 20 millones de pesos. Estos dos últimas son para todo el país y se cierran el 8 de septiembre.



Son en total 45.000 millones de pesos que beneficiarán a 60.000 personas.

Ha sido un año difícil para todo el país y en general para el mundo, pero se extrañó el Concurso de cuento Gabriel García Márquez.

Se va a reanudar en 2022. Vamos a trabajar con la Biblioteca Nacional para avanzar en la producción del concurso, porque es fundamental para dinamizar y potenciar este género y la literatura en general. El Concurso de cuento Gabriel García Márquez va estar de vuelta el próximo año.



¿Hubo reducción del presupuesto para cine?

No. Hay un hecho concreto y es que el Fondo de Desarrollo también depende de los ingresos por el porcentaje de venta de boletería de cine. Gran parte del año pasado las salas estuvieron cerradas y hoy el aforo está al 50 por ciento. Por ese motivo se ha visto afectado el recaudo. Pero el Gobierno y el Ministerio aportarán recursos de manera directa, este año, 5.000 millones de pesos y en el 2022 el equivalente a lo que no se recaude en el 2021.



De todas maneras, en producción audiovisual hay buenas noticias,: gracias a la politica de economia naranja, los resultados que han tenido los certificados de inversión audiovisual en el país, y los avances son visibles. Colombia se posiciona con 32 de estos certificados. En total 16 productoras, entre ellas Apple, Netflix, Amazon, Telemundo, Disney, han hecho inversiones por 679.000 millones de pesos. Apple tiene el proyecto más grande, por un valor 180.000 millones de pesos.



También hemos avanzado en el carné ATA, que permite las importaciones de los elementos para la producción, y en los protocolos para facilitar la grabación en establecimientos militares. El Sena y Amazon avanzan en un programa de formación de jóvenes para que se incorporen a la cadena de valor como maquilladores, diseñadores y técnicos, entre otros trabajos.



Ministra, las empresas privadas pueden apoyar proyectos culturales y aquí hay dudas sobre si, en determinados casos, podrán afectar las tradiciones de siempre de estos grupos.

No, eso no va a suceder. Este programa, 'Colombia crea talento', les ofrece a las empresas deducción de impuestos, y ya hay 23 proyectos en ejecución, por 18.530 millones de pesos.



Tiene tres mecanismos: en el primero, el gestor cultural radica el proyecto y la empresa que lo quiera financiar lo apoya tal cual, sin cambios ni concesiones.



En Cocreamos, se ponen de acuerdo para la formulación y presentarlo juntos. Y en el último, Cocrecer, el mismo gestor desarrolla su proyecto y se deduce los impuestos.



El Salón Nacional de Artistas tiene al río Magdalena como eje central. ¿Lo promoverán trayendo expertos internacionales?

Este salón, ‘Inaudito Magdalena’, es un reconocimiento al aporte y desarrollo de las comunidades, ciudades y poblaciones, y sus prácticas, que han generado una cultura en los territorios. Tiene algo muy importante: va desde San Agustín hasta Barranquilla, pasando por 22 municipios y 12 departamentos. Participarán 250 artistas que se escogerán por convocatoria, en la que pueden inscribirse colombianos y extranjeros que tengan sus trabajos enfocados en el río.



Es una propuesta de inclusión laboral y de reconocimiento que busca generar 1.300 empleos. Además, en la vereda La Chamba, en Tolima, habrá una residencia con los artesanos locales para conocer el proceso de su trabajo.



Las salas de teatro, que reabrieron, tienen el 50 por ciento del aforo y muchas son muy pequeñas. ¿Hay un proyecto para estos gestores?

Estamos en la construcción de una propuesta que facilite su sostenibilidad. Daremos incentivos de boletería y queremos promover la unión entre ellas para la creación de obras. El objetivo es que una grande ayude a una pequeña.

¿Se ha avanzado en la plataforma que busca conocer quiénes son y dónde están los gestores?

Mucho. 'Soy cultura' ya tiene registrados 61.136 agentes culturales, entre artistas y gestores, en 1.023 municipios de Colombia, es decir, en casi la totalidad. Y hay datos que ya tenemos y es que hay un alto grado de vulnerabilidad, pues el 76 por ciento de los registrados nos informan que reciben mensualmente menos de un millón de pesos. El 41 por ciento está en régimen pensional y 36 en el contributivo.



Pero más allá, la plataforma es un instrumento de comunicación de la oferta muy importante para que las secretarías departamentales y municipales puedan ver su población y oferta. La apuesta es que se convierta en una red de intercambio entre agentes y entidades.



Ministra, lo que pasó en Cartagena con el fuerte de San Sebastián del Pastelillo fue terrible y pareciera que no hay un control a las entidades que tienen a su cargo el patrimonio en esa ciudad.

Nosotros ya iniciamos una averiguación preliminar y estamos mirando el proceso sancionatorio al que haya lugar. Tenemos un cronograma con el Club de Pesca para la remoción del material con el que intervinieron la muralla, que no era compatible; las obras restaurativas respectivas y las técnicas que garanticen que se preserve, todo a costos del club. Pero que se desarrollen estas obras no quiere decir que no continúe el trámite de sanción.



¿Por qué esta entidad tiene a su cargo esta parte tan importante del patrimonio de Cartagena?

Por la ley 30 de 1943, que se lo entregó a la Sociedad de Mejoras Públicas y esta le dio la custodia y conservación al Club de Pesca.



¿Y hay forma de que otra entidad administre este patrimonio?

Nuestra Escuela Taller de Cartagena forma jóvenes en esta área. La entidad que puede cambiar este administrador es el legislativo.



Hablemos del edifico Acuarela, también en Cartagena. ¿Qué ha pasado con el proceso de demolición pues no puede estar en este sitio, tan cerca al castillo de San Felipe?

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la Alcaldía de Cartagena y el Ministerio siguen en el proceso de restitución de este espacio público.