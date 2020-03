Al Cirque du Soleil lo han visto más de cuatro millones por internet

Su espectáculo 61 minute Special alcanzó más de cuatro millones de visualizaciones.

La famosa compañía dejó decidió sumarse a las propuestas de eventos y conciertos desde la web para hacer más llevadero el confinamiento por la pandemia del covid-19.



De hecho, la idea de llevar uno de sus espectáculos a esta plataforma no solo fue tendencia tras su estreno el pasado fin de semana sino que es una de las propuestas más vistas por el público, desde la comodidad de sus casas con fragmentos de obras como ‘Kurios-Cabinet of Curiosities’, ‘O’ y ‘Luzia’), alcan<ó solo en YouTube) más de 4.600.000 personas.

Eso los llevó a desarrollar su propia plataforma bajo el lema ‘Let’s Stay Connected’ #Cirque Connected, generando con ello un espacio para ver algunos de los fragmentos más espectaculares de su historia como como ‘Kurios-Cabinet of Curiosities’, ‘O’ y ‘Luzia’.



Es cierto que la experiencia con esta compañía está ligada a la grandiosidad de sus shows y la retroalimentación con el público, pero las actuales circunstancias que experimenta el mundo los ha llevado a buscar otras maneras de dejarse ver y de mantener su dinámica de trabajo para sus millones de seguidores.



La compañía ha vertido en CirqueConnect tutoriales con títulos como Cirque it Out y Color Me Cirque, donde el público puede entrenar junto con los artistas de Cirque du Soleil y aprender técnicas de maquillaje.



