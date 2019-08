El legado musical del ‘rey del pop’ llega al teatro Cafam

Esas canciones inolvidables para muchos, como Black or White, Heal the World, Billie Jean y Man in the Mirror, que el cantante Michael Jackson inmortalizó a través de su voz y sus bailes, estarán en el teatro Cafam de Bellas Artes de Bogotá, por pocos días.



Al cumplirse el décimo aniversario de la partida del ‘rey del pop’, Misi Producciones y EL TIEMPO estrenan el espectáculo Lo mejor de Michael Jackson en concierto, desde el 23 de agosto hasta el primero de septiembre, con la dirección general de Felipe Salazar, arreglos musicales de Santiago Deluchi, la dirección coreográfica de Rubén Montoya y un elenco de trece artistas.

Con una estética enmarcada en la década de los años 80, el montaje ofrecerá también un ensamble de voces femeninas y masculinas, con el acompañamiento de una orquesta en vivo.



Rubén Montoya, director coreográfico, cuenta que a diferencia del montaje anterior que hizo Misi Producciones sobre la vida de Jackson, esta nueva propuesta se enfoca en su legado musical.



De allí que se hayan convocado las mejores voces de la compañía para este “concierto escenificado. Hemos traído nuevas ideas en términos escénicos, nuevas luces y efectos”, explica Montoya.

Función exclusiva el 30 de agosto, a las 7:30 p. m., para los socios del Club de Suscriptores de EL TIEMPO, con el 40 % de descuento FACEBOOK

TWITTER

Y se aventura a comparar al protagonista de Thriller, en términos de sonido y bailes contemporáneos, con el legado de compositores clásicos de la talla de Bach o Mozart, en su momento.



A su turno, el cantante Daniel Tovar, uno de los integrantes del ensamble coral masculino, anota que este es uno de sus mayores retos profesionales, por la exigencia vocal. El artista destaca no solo el montaje escénico de la compañía, sino el mensaje que siempre quiso dejar Jackson con sus canciones.



“Está la lucha por tus sueños y por la esperanza de avanzar, que están relacionados con el momento que estamos viviendo los colombianos”, concluye Daniel Tovar.

¿Cuándo y dónde?

Función exclusiva el 30 de agosto, a las 7:30 p. m., para los socios del Club de Suscriptores de EL TIEMPO, con el 40 % de descuento.



Temporada del 23 de agosto al primero de septiembre. Teatro Cafam de Bellas Artes, avenida 68 n.° 90-88, Bogotá. Boletas: Tuboleta.com.

CULTURA