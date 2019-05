Pintura de Monet marca un nuevo récord en ventas del pintor 

La obra "Meules", pintada por Claude Monet en 1890 y que forma parte de la serie "Almiares", marcó un nuevo récord del artista al venderse por más de 110 millones de dólares en una subasta celebrada en la sede neoyorquina de Sotheby's.

La pieza, considerada uno de los iconos del Impresionismo, había sido tasada por los expertos de la casa de subastas en unos 55 millones de dólares, un precio que superó pocos segundos después de salir a la venta en la tarde de Arte Moderno e Impresionista de Sotheby's de la temporada de primavera.



Tras una puja que se alargó durante más de ocho minutos en la que participaron seis postores, "Meules" alcanzó un precio de martillo de 97 millones de dólares, un monto que llega hasta los 110,7 millones de dólares -el doble de lo estimado- tras sumarle impuestos y comisiones.



Los 110 millones son 44 veces el precio que alcanzó la última vez que la pieza salió a la venta en una subasta de Christie's celebrada en Nueva York en 1986, y también marca un récord para cualquier obra de la corriente impresionista.



Este ejemplar es uno de los pocos de la serie "Almiares" de Monet que han salido a subasta este siglo y que aún es propiedad privada, ya que de las 25 obras que la conforman, un total de 17 ya están en manos de instituciones públicas, entre ellas el Museo Metropolitano de Nueva York, el Museo d'Orsay en París, y el Instituto de Arte de Chicago.

"Meules" fue adquirido inicialmente por la distinguida y pudiente familia Palmer, de Chicago, directamente del representante de Monet en la década de 1890. Otra de las obras protagonistas de la subasta fue "Femme au chien", de Pablo Picasso, cuyo valor se estimaba entre los 25 y los 30 millones de dólares, pero que se vendió por 54,9 millones de dólares tras alcanzar un precio de martillo de 48 millones.



Pintado en 1962, la obra es un retrato de su perro Kaboul y de su segunda esposa, Jacqueline Roque, con la que estuvo casado hasta la muerte del artista en 1973, y es la obra de Picasso posterior a 1960 que mayor precio ha alcanzado en una subasta.



Otra pieza del español, "Mousquetaire a la pipe" (1968), apenas cumplió con las expectativas de los expertos de Sotheby's, al venderse por 20,7 millones de dólares con impuestos y comisiones incluidas. Se trata de uno de los ejemplos de una serie de pinturas en la que Picasso utilizó la figura del mosquetero, que le permitía escapar de las limitaciones de los sujetos retratados en el arte contemporáneo a la vez que exploraba tiempos pasados.



También se marcó en la subasta de Sotheby's un récord para el uruguayo Joaquín Torres García, cuya "Construcción en blanco", con un valor que se calculaba entre los 3,5 y 4,5 millones de dólares, llegaba hasta los 3,4 millones. Además, el "Nature morte à la chaise et aux glaïeuls" de Picasso, de un valor estimado entre 4 y 6 millones de dólares, se vendió por cerca de 4,6 millones, mientras que la escultura "Personnage" de Joan Miró fue comprada por 5,9 millones de dólares, dentro de los 5 a 7 millones previstos por el personal de la casa de subastas.



La mayor decepción de la noche fue para el colosal cuadro "Jóvenes de Baco", de 6 metros de largo y 3,3 de alto y que está considerada como la obra más importante del francés William Bouguereau. La obra no encontró comprador al no superar las pujas los 18 millones de dólares, pese a que su valor estaba entre los 25 y 35 millones de dólares, según los tasadores.



