Como un hombre renacentista podría definirse al periodista y artista plástico Mauricio Gómez Escobar, fallecido ayer en Bogotá a los 73 años. Un don que sin duda heredó de sus padres, el político conservador Álvaro Gómez Hurtado –dolorosamente asesinado en noviembre de 1995– y su esposa, Margarita Escobar. Mauricio navegaba con la misma facilidad en las aguas del periodismo y de las artes plásticas, que le fueron familiares desde su cuna, y que compartió también con sus hermanos Álvaro José (fallecido) y María Mercedes.

Sin embargo, su faceta como periodista es tal vez la más recordada, por la gran estela que alcanzó a dejar como miembro del diario El Siglo y director del Noticiero 24 horas, de propiedad de su familia; y luego como cronista e investigador de CM& y de Caracol Televisión. Labor que le fue reconocida y aplaudida con múltiples galardones a lo largo de su vida.



Y si en algo coinciden todos los periodistas que trabajaron a su lado y sus amigos cercanos fue en el rigor y la disciplina que Gómez Escobar siempre le puso a cada trabajo e investigación periodística.



Así se lo comentó a EL TIEMPO el periodista Yamid Amat, uno de sus grandes amigos, quien se lo llevó como coequipero a CM& por muchos años.



“Pocos hombres he conocido con tanta sensibilidad. Su periodismo, su pintura, su escultura, su fotografía, su arte y su palabra fueron su gran homenaje a la vida. Su vocación fue el respeto. Su humanidad fue el amor. Su cotidianidad fue la amistad. Su legado fue su existencia”, recuerda Amat.



Otro de sus grandes amigos, el escritor e historiador Juan Esteban Constaín, también resalta esa particular sensibilidad y compromiso que tenía Gómez “con el oficio y sus altísimos valores éticos y morales”.



“En eso fue un digno heredero de los suyos, y honró una tradición familiar en la que la cuna era un linotipo. Pero también fue un gran artista: un alma obsesionada con la belleza y la perfección. Y lo más importante: Mauricio fue el mejor de los seres humanos, un hombre de una bondad y una generosidad sobrecogedoras”, anota Constaín.



Esa personalidad, precisamente, la recuerda con especial cariño otra de sus amigas, la periodista Diana Montoya, a quien Mauricio le mostró el camino de este oficio hace más de 30 años. Ella recuerda que, siendo director del noticiero de televisión 24 Horas, Mauricio Gómez le pidió a su amigo Gerardo Reyes, directivo de la Facultad de Periodismo de la Universidad Javeriana, que le recomendara dos jóvenes.



“Yo entré al noticiero como practicante con Carlos Julio Betancur. Cuando terminé la práctica, Mauricio me contrató”, cuenta Montoya, y resalta que a pesar de su cargo, Gómez fue ante todo un reportero nato purasangre.



“Era un gran maestro. Absolutamente generoso con su conocimiento pero exigente, porque nos sacaba lo mejor de nosotros. Siempre que nos corregía, lo hacía con mucho rigor pero con un gran respeto”, recuerda.



Montoya destaca que el Noticiero 24 Horas llegó a conformar una nómina de lujo, con personalidades de la talla de Javier Darío Restrepo. Mauricio Gómez compartía el set de presentación con Margarita Rosa de Francisco.



Precisamente, otro de sus amigos, el periodista César Augusto Londoño, le contó a este diario cómo fue el día en el que se dejó tentar por Gómez. Londoño recuerda que el mismo día le llegaron las propuestas de Juan Guillermo Ríos, del Noticiero de las 7, y de Gómez.



“Cuando escuché la oferta de Mauricio le dije: ‘Yo trabajo con usted’. Ni siquiera sabía cuánto me iba a ganar. Trabajé con él cuatro años y medio, hasta que lo amenazaron de muerte y se tuvo que ir del país”, comenta Londoño. Fue a principios de los años 90, cuando Mauricio Gómez viajó a Estados Unidos, donde trabajó en CNN en Español y en Univisión.

En su vida recibió varias veces el Premios Nacional de Periodismo Simón Bolívar, entre otros muchos.. Foto: Nestor Gómez / EL TIEMPO

Pasión tardía

Y París lo cambió todo. Al igual que le ocurrió al famoso pintor francés Paul Gauguin, Mauricio Gómez supo escuchar su corazón en esos años de exilio, para no dejar de cumplir otro de sus sueños tardíos: las artes plásticas. En la Ciudad Luz dejó por un momento el olfato periodístico para seguir el del óleo y los pinceles.



“Se fue a desarrollar una cosa que quiso toda la vida: el arte. Era un apasionado. Y empezó a estudiar en el Museo del Louvre. Después se volvió un escultor muy importante porque recogía de las chatarrerías, los anticuarios y los botaderos de metales y herramientas las cosas viejas y las volvía arte. Un verdadero mago”, recuerda Londoño.



(Le puede interesar: Adiós a Antonio Caballero: el gran rebelde del periodismo colombiano)



En una de sus últimas intervenciones, cuando en 2019 el presidente Iván Duque rindió un tributo especial para el centenario de nacimiento de Álvaro Gómez Hurtado, Mauricio Gómez recordó en sus palabras, precisamente, esa pasión que lo unió con su padre.



“Cuando empecé a pintar recuerdo que un día me dijo: ‘¿Por qué no coges un balde de pintura y sales corriendo y se lo echas al lienzo a ver qué pasa?’. Antes que pensar en la pureza del estilo, en la conservación de las formas, me estaba señalando allí, con ese gesto a la vez provocador y radical, la importancia que para el arte tiene la libertad: el descubrimiento de nuestra propia voz que solo ocurre cuando intentamos lo inesperado”, recordó Gómez Escobar.



Desde el mismo momento en que se reveló la noticia de su partida, sus amigos no han parado de elogiar al periodista.



“Lo recuerdo como un maestro, como un gran amigo y como un ser humano excepcional. Un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra, y estoy realmente muy triste y muy dolido”, comenta Londoño.



“Afortunadamente siempre, en las últimas llamadas que tuvimos, le manifesté mi gratitud. Nos quedamos sin uno de los mejores periodistas de este país. Su integridad como profesional, su forma de ser espectacular y su rigor fueron únicos”, concluye Montoya.



