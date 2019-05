Matt Mullican propone un viaje intenso por la imagen

La imagen y la evolución tecnológica que han afectado a toda una generación son algunos de los muchos temas que han obsesionado a Matt Mullican y lo han llevado a crear varias de sus piezas de arte.

Esta vez, bajo la curaduría de Juana Berrío, Mullican trajo a Colombia la muestra más grande que ha presentado en Sudamérica, Representing Work, que se encuentra en el NC-Arte de Bogotá. Con esta exposición, el artista estadounidense-venezolano hace un recorrido de lo que ha sido su trabajo en casi 50 años de profesión.



“Era importante para mí traer a un artista que fuera generoso, que pudiera abrir un mundo diferente a los colombianos. Yo quería un artista que inspirara”, explica Berrío.



La exhibición incluye 64 sábanas llenas de imágenes (entre fotos, dibujos e ilustraciones) en las que él narra su historia. Sumado a videos y esculturas que representan todo aquello que lo inquietaba con respecto al ser humano y la relación del mismo con el universo.

Para entender un poco al artista, es necesario profundizar en sus orígenes. Mullican hace parte de la ‘generación de las imágenes’, lo que fue vital para construir su obra. Una generación que, de manera acelerada, se enfrentó a entender el mundo por medio de íconos y símbolos, gracias al creciente auge de los medios de comunicación.



La curiosidad que le generaba este tema en particular hizo que sintiera la necesidad de estar en la imagen, pero no como espectador, sino dentro de ella.



“La televisión hace que la gente empiece a pensar. De allí surge la pregunta con la que Mullican desarrolla su arte: ¿cómo puedo entrar yo a la imagen? (…) A él le interesaba el hecho de entender que la imagen podía manipularse”, dice Berrío.



La forma de hacer arte de Mullican ha sido peculiar desde sus inicios: una de las técnicas que más llaman la atención es el uso de hipnosis para entrar en su subconsciente.



Es así como surge That Person (Esa persona), forma en la que denomina a quienes surgen dentro de sí al estar en trance. “Puede ser cualquiera, un hombre, una mujer o un niño, al que él le permite hacer arte por medio de su cuerpo”, explica la experta.

“Matt no quiere enseñarnos cómo es el mundo, él quiere mostrarnos la versión que él tiene sobre la realidad”, opina.



Para Mullican es importante la conexión que genera con quienes aprecian su obra. Por eso le ofrece a la gente la posibilidad de completar sus creaciones.



“La exposición invita a completar la obra, a entrar en ella por medio de la percepción que tiene cada uno sobre ciertas situaciones”, explica Berrio mientras señala unos bocetos del cuerpo humano acompañados de palabras como hablar, mentir, bostezar, entre otras. Mullican ha sabido predecir la situación actual de la humanidad, que busca incluirse en la imagen a como dé lugar. Precisamente, la realidad virtual fue algo que lo obsesionó. Aunque en los años 80 no lo llamaban así, hizo bocetos de lo que sería eso que ahora es tan común.



El artista invita a reflexionar del ser y a descubrir el mundo de una manera genuina.



YARITZA ACERO

PARA EL TIEMPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO