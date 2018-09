El colombiano que hace esculturas con lana, pelo de perro y maní

Mateo Blanco es estadounidense de nacimiento y colombiano de corazón y crianza. Actualmente, está radicado en Florida, Estados Unidos, donde cerca de 20 obras suyas reposan en las distintas sedes del Museo Ripley’s. Una de ellas, ‘Leonardo’, una tortuga ninja hecha con más de 600 rollos de lana, y con casi dos metros de alto, llegó al centro comercial Wafi, en Dubai.

Para el artista septiembre es un mes tradicional de celebración debido a su cumpleaños y, en esta ocasión, el regalo se lo dió Ripley’s al escoger su tortuga entre la selección de obras con las que celebra no solo sus 100 años de trayectoria, también su primera vez en la que sus colecciones más icónicas se exhiben en los Emiratos Árabes.



‘Leonardo’ será visto por los árabes durante tres meses, tiempo que dura la exhibición en Wafi, uno de los centros comerciales más visitados del planeta, con cerca de 54 millones de visitantes al año.



Su gusto y talento por el arte poco convencional lo han llevado a elaborar esculturas y cuadros con materiales extraños, destacándose por esto en Norteamérica. No en vano, una de sus obras más visitada y fotografiada en 2016 es un cuadro de Jennifer Lawrence hecho en maní.

Obra realizada por Mateo Blanco, con pelo de perro. Foto: Mateo Blanco.

“Leonardo también ha sido un éxito con millones de visitas, tenerla lista me tomó más de seis meses de trabajo y fue una de mis primeras esculturas y única elaborada en lana. Lo escogí entre todas las Tortugas Ninjas porque su nombre fue en honor al célebre pintor renacentista Leonardo Da Vinci”, afirma el artista.



La obra estuvo exhibida por cuatro años en el Museo de Ripley's Myrtle Beach, en Carolina del Sur, Estados Unidos, y ganó un lugar en el libro 'Impossible Amazing!' publicado por Ripley’s Believe It or Not! en el 2015. De hecho tres obras de Mateo Blanco fueron incluidas como las mejores obras de la historia en los 100 años de Ripley’s.



“El producto terminado es un magnífico ejemplo de arte exagerado, intenso, un trabajo de colores brillantes y feroces que desafían tanto al ojo como a la mente", detalla Boris Douglas Garbe, curador de la Galería de arte The Art Gallery At Mills Park, de Estados Unidos.

¿Quién es Mateo Blanco?

Mateo Blanco empezó su carrera en Medellín, bajo la mano de la artista Débora Arango y la muralista Lola Vélez, junto a su amigo y contemporáneo Joaquín Restrepo. Luego viajó a Estados Unidos para estudiar en Florida Atlantic University. Actualmente es Embajador de la Catedral de Sal de Zipaquirá, ante el mundo.



Blanco es conocido por usar objetos cotidianos inesperados, como cristales, cacahuetes, chocolate, maní, lana y otros materiales poco convencionales, para crear retratos de personajes de la cultura pop y la historia. Por ejemplo, su escultura de un camión de FedEx hecho con pelo de perro se encuentra actualmente en exhibición en el zoológico de Memphis.

Retrato hecho por Mateo Blanco en maní. Foto: Mateo Blanco.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO