David Manzur: un caballero del arte nacional

A David Manzur no le gusta que le digan maestro. Prefiere que lo llamen David, el pintor. Es un hombre que a sus 90 años sigue activo, habla fuerte y cumple 70 años de trayectoria en el arte.

Entonces, ‘El oficio de la pintura’, la exposición que se abrió anoche en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, es un recorrido no solo por su vida, sino un camino para andar a través de obras que ha realizado entre 1958 y hoy.



Porque más que nunca, David Manzur está activo. Tanto, que para este montaje trajo un políptico sobre Bojayá, uno de los hechos de violencia más duros de la guerra colombiana y que dejó 119 muertos y 98 heridos.



“Voy a debutar con Bojayá y lo hago para que nunca se repita este caso de terrorismo. No me voy a referir a las causas sino al resultado: la gran cantidad de muertos que dejó este hecho”, dice Manzur.



Con esta obra, que incluye cinco piezas de gran formato en las que se siente lo que dejó el hecho en la población chocoana, el artista ratifica su amor por las gentes de este departamento, especialmente los afrochocoanos.



“Los quiero mucho y me siento culturalmente muy cerca de ellos”, cuenta Manzur. El afecto por los afros nació de su vida en África, pues de niño y adolescente, antes de partir a España, donde estuvo en varios internados, él y su familia (sus padres y sus dos hermanos) residieron en Nueva Guinea.



“Llegué a África a los 4 años y me crié viendo las culturas locales. Me gustaba mucho un festival de fin de año de la época cristiana, en el que hacían una mezcla de rituales de las danzas. Todos iban disfrazados, y aunque a mí esos atuendos me producían terror de niño, era fascinante ver esos trajes que se hacían con elementos de la naturaleza”.



Además de Bojayá, la exposición tiene obras que el artista creó especialmente para la muestra, “piezas que demuestran su viaje metafórico entre la pintura del Siglo de Oro y su larga relación con el Barroco”, dice el MamBo.



De hecho, se podrán ver obras de su serie ‘Toros’ y otras de colecciones privadas y públicas de la Colección de Arte de Bancolombia y el Museo Nacional.



En su actividad constante desde hace siete décadas, Manzur ha trabajado especialmente la pintura figurativa y en sus trabajos las moscas, los laúdes, los bodegones, las vasijas, los caballos y las mujeres han tenido un lugar especial.



En la etapa más reciente, cuenta, ha venido trabajando con Felipe Achury, con quien “ha sido primordial el diálogo conceptual previo a cualquier planteamiento que haga”, dice.



En su opinión, “los artistas piensan más allá de lo que la vida les da tiempo y desarrollar el trabajo puede no ser de un solo individuo. La historia del arte incluye también retomar lo que puede haberles faltado a los grandes y de este modo dar un paso a la contemporaneidad”, agrega. Además, afirma que la pintura hoy es un medio capaz de representar la incertidumbre de nuestra era.



Incluso, cuando le propusieron hacer esta retrospectiva terminó aceptando porque ya necesitaba mostrar su creación reciente.



Mientras preparaba esta muestra, recibió la noticia de la muerte de su hermano Jaime Manzur, ocurrida el pasado 11 de noviembre en Bogotá, pero siguió trabajando pues esta era la mejor manera de homenajearlo.



Aunque no le gusta mucho repetir las historias, “porque todas se han contado”, durante los años que estuvo en internados en España su encuentro con el arte flamenco no español fue una de las anclas de su trabajo. “Han permanecido en mi mente no para copiarlo, sino para hacer una especie de memoria”.



Además, consciente de que hoy el arte es fundamental, “son tantas las propuestas conceptuales en el tiempo que uno se aferra a sus raíces básicas y no está tratando de ponerse al día innecesariamente. Creo que es muy importante mantener siempre un contenido y detrás de eso un buen oficio. Y no se debe descuidar la ejecución”.



Para él, además, no hay inspiración como tal, “sino que una obra invita a la que sigue, de manera que uno no sabe cuándo es el final. Lo que hay es conocimiento y poner oficio y pensamiento”.



Residente en Barichara, desde hace varios años, este hombre que ha vivido en Canadá, España, Estados Unidos y África, siente que la población santandereana es su lugar en el mundo. “Es el sitio en el que mejor he trabajado, con un clima ideal y una gente maravillosa. Y con una gran luz”.



Y de luz sí que sabe David el pintor, como lo refleja esta exposición, que, además, establece un diálogo con trabajos de Verónica Lehner y Julián Burgos, artistas contemporáneos.



¿Dónde y cuándo?

Museo de Arte Moderno de Bogotá. Calle 24 n.° 6-00. Informes en el teléfono 2860466 y la página mambogota.com. Lunes, cerrado. De martes a sábado, de 10 a. m. a 6 p. m. Domingo, de 12 m. a 5 p. m.