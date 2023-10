Las alegres, estridentes y poderosas mujeres pop de Maripaz Jaramillo

Maripaz Jaramillo es parte de lo mejor del pop colombiano; su obra es alegre-estridente-chillona-gritona-maripasiana-warholiana-munchiana-pop-y-rabiosamente-pop. Y tiene un sonido propio; o mejor: una banda sonora original en la que suenan y resuenan Héctor Lavoe, Piper Pimienta, Richie Ray y Bobby Cruz y el delicioso desenfado de los años setenta. Su exposición en la galería Baobab de Bogotá (Calle 78B no. 7-88) sirve para celebrar sus 45 años de carrera y, para una vez más, decir ‘presente’, presente ahora y presente más que nunca, porque su obra, hoy en día, se puede leer mejor que hace unos años.

Jaramillo siempre ha pintado mujeres; en los años 70 asombró al pacato medio colombiano con sus primeras pinturas de Prostitutas, solo que en sus cuadros no había un halo de profunda tristeza paternalista, sino de desafío. No eran cuadros lastimeros, sino cuadros sobre mujeres; porque Maripaz entendió la palabra empoderamiento cuando tal vez ni siquiera existía. En Cali pintó la salsa, las minifaldas y la alegría. Y las parejas. Y en su exposición en Baobab la mirada de sus mujeres parece decir: “ven. Tenía razón. La revolución ha sido y será femenina”. Y –como anota Eduardo Serrano– su obra es sobre la mujer, “pero no sobre la mujer voluptuosa y atractiva que con frecuencia aparece en el arte de los hombres, sino de la mujer mirada con ojos críticos a través de su papel en la sociedad”.



Punto aparte merecen sus colores chillones; su estridencia, sus bocas pintadas al extremo; sus pieles amarillas y sus largas pestañas. Y el video en el que los collares de sus personajes brillan como diamantes. Maripaz hizo su autorretrato para EL TIEMPO.

¿Cómo nació esta exposición?, ¿por qué decidió hacer un video?

Esta exposición nació para celebrar los 45 años de mi vida artística,

porque quería ver a mis mujeres en movimiento, caminando, de diferentes colores, picando el ojo y porque me quiero acercar más hacia los jóvenes. No es un video… es una animación.

Las mujeres han sido el motor de su obra. Foto: Cortesía de la artista

¿En qué se diferencian las mujeres de los años 70 de las de ahora?

Las mujeres de los años 70 eran despreciadas, estaban pasando por un mal momento, eran con colores opacos, las de ahora son de esta generación del 2023, son bellas, alegres, empoderadas, con futuro.

¿Qué significa ser una artista pop en Colombia?

Yo creo que este país es muy pop. Significa reflejar los momentos y las actitudes de nuestro país, no solamente de Colombia sino de Latinoamérica.

¿A qué artista vivo o muerto le encargaría que pintara su retrato?

Al maestro Antonio Roda.

¿Cuál es, hasta ahora, su obra maestra?

Todavía no la he hecho.

Los cuadros de la colombiana suenan a Héctor Lavoe, Piper Pimienta, Richie Ray y Bobby Cruz. Foto: Cortesía de la artista

¿Cuál ha sido su peor crisis creativa?

Siento que todavía no he tenido crisis creativa, he estado estos 45 años muy activa, pintando, haciendo escultura, haciendo obra gráfica. Hay momentos mejores que otros.

¿Duchamp o Picasso?

Picasso.

¿Recuerda quién compró su primera obra?

Celia Sredni de Birbragher, me la compró en la universidad.

¿Cuál fue la primera obra de arte que vio en su vida?

La primera obra que vi en mi vida y que me impresionó fue la de Edvard Munch.

¿Por qué decidió convertirse en artista?

Desde muy pequeña me interesó el arte, fue promovido por mis padres, tuve la fortuna de ver museos y libros de arte desde muy pequeña.

¿Conserva sus dibujos de niña?

No. Conservo los dibujos de los primeros semestres de universidad.

¿Cuál es la crítica que más le ha molestado?

Me han molestado algunas críticas de curadores jóvenes que tal vez no entienden mi arte.

¿Y la qué más la ha hecho feliz?

La que más me ha hecho feliz, la crítica de Marta Traba, cuando yo era muy joven y estaba empezando mi carrera.

¿Cuál es la colección a la que pertenece que más la hace sentirse orgullosa?

La colección de 120 grabados que doné al Museo de Arte Moderno de Pereira.

¿Tiene alguna obra que no haya querido vender?

De cada serie que hago guardo una obra para más adelante hacer una retrospectiva.

¿Cuántas piezas cree que ha producido?

Más de mil.



¿Considera que es una genio?

No.

¿Cuáles son sus materiales de trabajo favoritos?

El lienzo, el acrílico y los pinceles.

¿Qué tan ordenado es su taller?

Mi taller es súper ordenado, para trabajar los colores puros, se necesita tener un taller limpio y ordenado.

¿Tiene horarios de trabajo?

Si tengo horario, de 10 a.m a 12 m. y de 2 p.m a 4 p.m

¿Cómo nació su ‘estilo’?

Desde muy joven cuando yo estaba en la universidad, siempre luché por pintar de una forma expresionista y pop.

¿Colecciona obras de otros artistas?

Sí, he hecho intercambio con otros artistas.

La exposición en Bogotá estará abierta hasta el 4 de noviembre. Foto: Cortesía de la artista

¿Cuál es el artista que más admira en Colombia?

Fernando Botero.

¿Con qué artista le gustaría exponer en la misma sala?

Andy Warhol.

¿Qué obra del arte universal le gustaría tener en la sala de su casa?

Rembrandt.



¿Ha llorado frente a alguna obra de arte?

Sí, he llorado frente a la colección de los impresionistas

¿Cuál es el artista que más lo ha inspirado y el que más ha estudiado?

Andy Warhol es el artista que más me ha impresionado y al que más he estudiado. Me encantaría que estuviera vivo para que pudiera trabajar con las nuevas herramientas que existen en el mundo del arte.

¿El arte digital es el futuro?, ¿Ya tiene NFT’s?

El arte digital es un complemento del arte, pero sigo creyendo en la pintura. Si ya tengo un NFT” s, en esta exposición de Dulce Amanecer.

¿Cuál es su libro de arte de cabecera?

Siempre tengo un libro al lado de mi cama de Johannes Vermeer.

¿Por qué vale la pena comprar una obra suya?

Vale la pena compra la obra de la última serie porque da alegría y llena el espacio de color.

FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

REDACCIÓN CULTURA EL TIEMPO

@LaFeriaDelArte

