'La tecnología es un vicio', dice la reina del 'performance' Marina Abramovic

La artista serbia Marina Abramovic ya inauguró su primera obra interactiva en Brasil, Generator, un muro de 25 metros de largo con cojines de cuarzo, destinada a que el público consiga “conectar con su corazón” cuando entre en contacto con la pieza.

“No es una escultura, es algo que las personas tienen que usar”, afirmó Abramovic al definir la intención de la obra, que se encuentra en el centro cultural en la Usina de Arte, en el noreste de Brasil, ante cientos de personas a las que animó a acercarse a los cristales y apoyar en ellos su cabeza, estómago y corazón.



Lea también: ‘La colección del Mambo es un patrimonio incalculable’, dice Eugenio Viola

La pieza cuenta con 12 grupos de cuarzo rosa extraídos del estado brasileño de Minas Gerais, en el sureste del país, donde la artista estuvo en 2012 investigando el potencial de los minerales en diferentes puntos de extractivismo.



Marina Abramovic, reconocida internacionalmente por sus aportaciones al mundo del performance, explicó que eligió el cuarzo porque “conecta con el corazón” y en el contexto de guerra y crisis global actual, es necesario que las personas puedan sentir “amor incondicional”.



Puede leer: Nani Alarcón: la artista que vivió y pintó la vida sexual de las modelos webcam

Facebook Twitter Linkedin

La obra propone un reencuentro de las personas consigo mismas. Foto: EFE

Abramovic hizo hincapié en que es necesario “estar presente” con la obra y pasar todo el tiempo necesario, dejando el móvil apagado y quitarse el reloj, en lo que denominó como una “desintoxicación de la tecnología”.



Según la artista serbia, la sociedad está contaminada por esa misma tecnología, que inicialmente servía para ganar tiempo, pero que se ha convertido en “un vicio que aleja a las personas del momento presente”.



Otro tema: Claudia Hakim se retira del Mambo; Martha Ortiz asume la dirección del Museo

Generator pasará a formar parte de la colección permanente de la Usina de Arte, ubicado en la localidad de Santa Terezinha, en el estado de Pernambuco, cuyo jardín botánico alberga obras al aire libre de artistas como Juliana Notari y Regina Silvera.

Rodeada de hectáreas y hectáreas de plantaciones de caña, la Usina de Arte aprovecha el espacio de una antigua fábrica azucarera. Como muchas otras factorías de la región noreste del país, tuvo que cerrar por la falta de competitividad con el producto del sur de Brasil.

El director de la Usina, Ricardo Pessoa de Queiroz, era hijo del propietario de esta fábrica y fue quien decidió emprender este proyecto artístico junto a su mujer en 2015.

Un trabajo duro

“He pasado más de cincuenta años trabajando sobre el terreno y eso no es fácil. El arte del performance es un territorio muy complicado. No es pintar, ni hacer esculturas. Es experimentar”, dijo en una entrevista.



“Toda mi vida he estado luchando para poner el performance en el arte convencional porque al principio todo el mundo ridiculizaba esta forma de arte. No se lo tomaban en serio. Pero hoy puedo ver que hemos sido aceptados en el arte convencional. Creo que el performance es una forma inmaterial de arte y muy difícil, tiene una capacidad increíble de cambiar al observador, de transformarlo”, afirmó la artista nacida en Belgrado en 1946. Abramovic vivió en Ámsterdam, donde empezó a crear las actuaciones que marcaron su carrera; primero junto a su gran amor, el artista alemán Ulay, hasta lograr sus mayores éxitos, en solitario.



Puede leer: Las pinturas gemelas de Fernando Uhia

Facebook Twitter Linkedin

Una pared con cuarzos rosados para una sanación en un mundo lleno de crisis. Foto: EFE

“Ahora tengo más paciencia, más tiempo para desarrollar mi trabajo porque antes era mucho viaje, mucho estrés, un ritmo frenético. Y estoy conectada a la naturaleza de muchas más maneras que antes”, finalizó.





EFE