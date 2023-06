Con más de 380 cuadros vendidos en los últimos dos años y medio, la vida cambió para la abogada colombiana María Esther Panesso al redescubrir durante la pandemia su vena artística, que llevará el 7 de julio al Beka Museum, en el Rockefeller Center de Nueva York, con una exposición inspirada en las mujeres.

Su casa se convirtió en un improvisado taller donde se fueron acumulando los lienzos que ella pintaba mientras trabajaba como abogada de familia. Sus jornadas arrancaban temprano con su empleo habitual y se extendían hasta la madrugada entre caballetes y pinceles.



"Teníamos tanto tiempo libre en la pandemia que yo tomo la decisión de aprovechar ese tiempo y ponerme a pintar. Ahí empiezo a publicar en mi Instagram: un cuadro, otro cuadro y sorpresivamente me escribían 'quiero este cuadro'. Entonces empecé a vender, en lo que fue un proceso muy orgánico", cuenta en una entrevista con EFE la

artista, que firma sus obras con un 'Mercado"'', que es su segundo apellido.



Panesso encontró inspiración en su trabajo como abogada, en el que se enfrenta cara a cara con violentos casos de maltrato y de violencia machista que se cobran la vida de miles de mujeres al año en Latinoamérica, según dice.



"Cuando tú eres abogada de familia y ves todos los conflictos y el maltrato que hay en las casas, ahí tu trabajo es un poco psicológico y es un poco también de abogada. Entonces parte de mi arte no solamente está inspirado en esa labor que hizo mi mamá cuando mi papá murió (y se convirtió en madre cabeza de familia), sino también en todo lo que viven las mujeres en el maltrato, en los feminicidios", explica.

También revela que el tema de la migración, en el que Colombia se ha vuelto protagonista en el mundo por haber recibido a unos dos millones de venezolanos que huyeron de la crisis, le parece "impactante. Todo el tema de mi trabajo, de mi vida y de mi crianza me han conectado con el arte y más allá del arte. Quiero llevar un mensaje de cómo está Latinoamérica, de las migraciones, de esos temas que nos afectan tanto", asegura.



La artista colombiana cuenta que su gusto por el arte surgió cuando era pequeña y su padre le inculcó el amor por la pintura, con la que retrata tanto escenas desgarradoras como imágenes de la cotidianidad que le llaman la atención. "Me ponía a pintar y a pintar y me inculcó todo el tema de la disciplina, entonces me acuerdo mucho que mientras otros niños estaban jugando, él se lo tomaba como un trabajo y me decía que tenía que pintar muchas horas", relata.



Cuando su padre murió, ella se desencantó del arte, se alejó y pudo volver, muchos años después, cuando encontró en la pandemia una excusa para retomar lo que siempre la apasionó.

Una de sus principales inspiraciones fue el pintor colombiano Enrique Grau, reconocido por sus retratos de figuras amerindias y afrocolombianas. Esa influencia estuvo marcada por la cercanía que tenía su familia con el círculo del artista.



Él no es el único pintor colombiano que la inspira, también ha tomado cosas de David Manzur, Alejandro Obregón y Armando Villegas. Sin embargo, Panesso cree que "el arte es un camino muy personal en el que tú puedes ver contrastes de cosas, pero al final es un camino introspectivo".



Cuando comenzó a pintar durante el encierro nunca se imaginó que su trabajo iba a crecer tanto ni que iba a llegar tan lejos como lo hará el 7 de julio en Nueva York, donde tras un proceso de curaduría fue seleccionada para exponer y subastar 10 de sus obras en el Beka Museum.



"Lo interesante de esto no solamente es que es una exposición, sino que después va a haber una subasta de las obras, es una gran oportunidad", expresa. Sin haber expuesto aún su trabajo en el Rockefeller Center, revela que ya se le están abriendo puertas en otros países como Japón, donde existe la posibilidad de exponer el año próximo, o México, que le ofrece varios espacios para mostrar su arte.



"Estoy feliz, estoy muy emocionada, pero también tengo una responsabilidad muy grande porque (...) voy a representar no solamente a Colombia sino también a mi género, entonces hay que hacerlo de la mejor manera", concluye.



EFE