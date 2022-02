María José Arjona es un referente en su generación; su obra -cada vez que se presenta- es un acontecimiento mayor en el mundo de las artes plásticas. Sus performances se comentan durante años; se quedan en la retina, se propagan, se convierten en un rumor, las personas que no los han visto pueden imaginar sus hazañas y su plasticidad con solo una imagen, ¿cómo olvidar sus movimientos y la sinfonía infernal que producía su cuerpo debajo de miles de botellas vacías en el Museo de Arte Moderno de Bogotá? O esa obra en la que tenía unas cuchillas alrededor de su cuello y con solo moverse un par de milímetros podía desencadenar una tragedia. O una más en la que guardó un diamante en su boca y los espectadores podían quedarse con él si se lo quitaban. Y un hombre llegó hasta los golpes.

Y no lo logró.



Arjona mide cada riesgo, y antes y después de sus performances tiene un estricto seguimiento físico y médico; habla de la violencia y el cuerpo (o el cuerpx, “para mí es importante el lenguaje inclusivo”), y habla del país sin necesidad de mencionarlo. Y en su última obra, Como es adentro es afuera, habla del territorio y la naturaleza.



La exposición –que finaliza el próximo 5 de marzo en NC-Arte (cra. 5.ª n.° 26B-76)– es tal vez una de las más ambiciosas de los últimos tiempos, por un lado, hubo varios performances ejecutados no solo por ella, sino por todo un ejército con los mejores performers del país, en el último piso de la Torre Atrio. La plasticidad de cada obra –enmarcada por los cerros y la ciudad– fue uno de los tantos “momentos Arjona”.



En NC-Arte el espectador tiene que ‘escoger’ el video con el que se va a enfrentar. Y una de las tantas maneras es con el olor que más se conecte o con las piezas de cobre que remiten a abstracciones del paisaje. Una vez superado ese punto, habrá un encuentro con la niebla, la selva o el mar.



La obra nació en una playa. Y en esa noción de territorio y naturaleza ofrece un soplo de aire puro; después de verla se miran las montañas o los paisajes de otra manera.

Jesicca Mitrani fue una de las ejecutantes del ‘performance’. Foto: Cortesía Lisa Palomino

¿Qué es un performance?



Un performance es un dipositivo-orgánico-relacional que construye arquitecturas afectivas, en donde lxs cuerpxs comparten tiempo para encontrar otras maneras más justas y horizontales de estar en el mundo.

¿Por qué decidió enfocar el grueso de su obra en el performance?

Decidí enfocar toda mi búsqueda e investigación, primero en el cuerpo en relación al tiempo y luego en generar relaciones –a través de un proceso que comprende compartir tiempo con humanos y no-humanos– que me permitieran plantear otra forma de ser políticxs. Con esto último, me refiero a ser en colectivo, a construir juntos algo que aún no es visible, a gestionar resistencias que afirmen la vida y que nos permitan abrazar la diversidad de un país como este.

Después de muchos años de trabajo, colaboraciones e interacciones, he logrado percibir y construir un pensamiento que solo puede emerger del cuerpx y para el cuerpx. Entendiendo que enunciar un cuerpx desde un país como el nuestro, requiere de plasticidad, un profundo sentido poético-crítico pero sobre todo un deseo profundo por cambiar y proponer alternativas para salir de la guerra.

¿Cómo nació este proyecto?

Como es adentro es afuera, nace de un encuentro del cuerpo con el mar y lo que este cuerpo de agua trae. Las “cosas”, como son descritas en este proyecto y donde adquieren una nueva definición, despliegan una serie de nuevos protocolos para relacionarnos y como dice Andre Lepecki en el texto curatorial: “Como es adentro es afuera es en efecto acerca de cómo cada cosa, humana y no humana, florece, prolifera y crea enlaces más allá de las condiciones de lo cotidiano”.

¿Hubo algo en particular que lo desencadenara?

¡Claro! El encuentro con el mar. No soy un animal de agua, pertenezco a la montaña, a la selva. En este sentido, el mar de Guachaca (Santa Marta) trajo con las olas una serie de "cosas" que no pude nombrar. Para ese entonces, leía un texto de Fred Moten y había tenido una serie de conversaciones con Andre Lepecki, sobre este término “cosas”. Cuando las cosas me encontraron en Guachaca, supe que se abría un camino para plantear una noción singular de lo que entendemos como futuro y que en esa nueva alineación de términos, el cuerpx tenía un rol primordial: el de ser ese canal oracular que pueda hacer proliferar la vida y crear todas las vías para ayudarnos a escapar de la voluntad de matar.

Lady Hunter Texas fue una de las ‘performers’ a las que dirigió Arjona. Foto: Cortesía Lisa Palomino

¿Cuántas personas trabajaron en él?

La lista es interminable. Comenzado por Andre Lepecki, pasando por Meg Stuart y Jennifer Burris, para luego establecer contacto con Claudia Hakim, Cristina Consuegra, el equipo de NC arte, el equipo de Atrio, Caridad Botella, Oswaldo Ojeda (el alquimista encargado de hacer la esencias que se inhalan en la experiencia en NC arte), los 20 artistas maravillosos que estuvieron en Atrio, Juliana Reyes (L’Explose), Ana Sokoloff y Daniel Feldman (Bodega Piloto), Wenzel Bilger, Juan Pablo López (Bienal de Danza de Cali) y mi galería en Argentina, Rolf Art, quien apoyo muchísimo este proyecto durante Artbo. Y lo mas importante: cada persona que ha interactuado con el proyecto.

El paisaje es clave en esta obra, ¿cómo nacieron las piezas de cobre?

El paisaje sirve como partitura musical y coreográfica. Las geométricas de cobre surgen para ser abordadas como paisajes o espacios de intra-acción. Están aquí para ser movidas, re-articuladas, traducidas, pero, sobre todo, para empujarnos a construir nuevas formas de movernos en colectivo. Las geometrías son también archivos de la itineraria en Atrio. Revelan espacios topográficos, en un espacio que aparentemente es plano. Son puertas de acceso, portales de cruce, espacios para la mezcla.

¿Cómo fue el trabajo en la torre Atrio?

Atrio fue el espacio del proyecto dedicado a lo colectivo. Invitamos a 20 artistas de diferentes disciplinas a colaborar en la formulación de una secuencia en la que cada uno propuso, libremente y sin ninguna instrucción-restricción previa, una forma de cohabitar ese espacio. Durante un mes medio, cada artista propuso una experiencia, escogiendo la duración y los requerimientos de sus itinerancias. La única petición de mi parte fue la No-violencia.



Creo que Atrio fue un regalo para Bogotá y un gran momento para una ciudad en donde xl cuerpx es violentado todos los días. Este espacio reveló la gran riqueza que tenemos cuando lxs cuerpxs irrumpen libremente en el espacio arquitectónico para construir temporalmente una estructura flexible que le permite afirmarse mas allá de la identidad.

Hemos hecho algo que, puedo decirlo sin miedo, no tiene precedentes en Bogotá.

María José Arjona durante el 'performance' en el último piso de la Torre Atrio. Foto: Cortesía Lisa Palomino

¿Cómo es la preparación física y mental para un performance? ¿Cómo es el antes y el después?

Me preparo dependiendo de la duración y lo que quiera gestar. Para este proyecto, la preparación fue la misma construcción del proyecto. Coincidió con la pandemia y el encierro suscitó movimientos, y formas distintas de alimentarme. Estar en casa me hizo pensar en movimientos pequeños que pudieran crear puertas, en mi propio cuerpo, para viajar. La casa se volvió un espacio abierto a la experimentación para probar formas de comunicarme con otros en lugares distantes.

Este fue un proyecto ambicioso y tuvo mucho público, ¿superó su muestra en el Mambo?

La exposición en el Mambo fue muy potente. Creo que esta muestra sirvió para que las instituciones vieran el poder que tiene xl cuerpx y lo que se puede gestar cuando es el centro de la estructura expositiva.En ambos lugares se hizo un gran esfuerzo. También fueron tiempos diferentes. La pandemia afectó muchísimo el flujo de espectadores y tal vez por esa razón, el número de personas que ha visitado la muestra en NC es proporcional a la que en su momento visitó el Mambo. Quiero resaltar el esfuerzo que se ha hecho desde NC-Arte para albergar una propuesta tan poco convencional. El performance y las artes del cuerpo, muy lejos de lo que puedan pensar muchas personas en el medio del arte, requieren no solamente de presupuesto sino de una voluntad enorme. Es importante que a nivel institucional se abran los espacios para muestras mas solidas y robustas de artistas que trabajan desde y para xl cuerpx. Si el cuerpx no ocupa un lugar importante en la programación de los espacios artísticos en Bogotá, no podremos visibilizar las políticas necesarias para vivir en paz.





