Marcela Carvajal: ‘Lo virtual me mostró que tenía público y escenario’

Aantes, ver a Marcela Carvajal en la televisión era más difícil, había que esperar un buen tiempo. Ahora está más presente en el mundo virtual, en obras teatrales, cursos de yoga y cine.

Ella dice que sí, que le parece curioso. “Cuando empezó la pandemia lloré porque no iba a poder actuar, se acababa, sin saber por cuánto tiempo, lo que más me gusta hacer”, dice.



Habla desde Los Ángeles, donde vive desde hace algún tiempo con su esposo y sus dos hijas. Acaba de llegar de dar una clase de yoga al lado del mar.



Esta es una de las cosas nuevas de su vida, que le llegó en plena emergencia. “Cuando las puertas se cerraron, mi esposo (Alberto Gaitán, entrenador) me llevó a hacer yoga, y me fue bien. Él ya tenía contratos con fondos de empleados de distintas empresas para dictar cursos y resultó un éxito verme a mí practicando yoga. La gente entraba por verme”, cuenta.



Le gustó esa oportunidad de trasmitir, para personas de todas las edades y condiciones, algo bonito. “Además de sentir el cariño de la gente, allí encontré un escenario y un público”, afirma.



Luego llegó el teatro virtual, en el que ha estado en varios títulos, y el de este mes se llama La Nena, una propuesta que se puede ver los viernes y sábados de marzo, a las 8 p. m., cuatro capítulos que se emiten por www.teatroaunclic.com, donde también se compran las boletas.



“Esto del teatro por capítulos es otro experimento. Uno se puede dar el permiso para usar un lenguaje teatral y audiovisual distinto, y eso es lo que hacemos, es teatro, y serie”. Su personaje es Yolanda, la mamá de la Nena. Le quitó el novio a la mejor amiga de su hija y ahora vive con su ‘tinieblo’ en la misma casa en la que, por cosas de los sucesos, habitan todos los personajes de la producción, y de la que la Nena se quiere ir a cumplir sus sueños desenfrenados.



Esta obra empezó como una serie web “y tenemos la ventaja de que Dago García (creador y director) nos llevó a personajes que se salieran de su normalidad. Yolanda es la antimamá, tiene cero gusto; el policía es el más miedoso, y el de la cara de bobo es el más avión. Y está la Nena, que habla de sexualidad desde el punto de vista femenino de una manera desinhibida”.



Además de Carvajal, actúan Yuri Vargas (la Nena), Alejandro Gutiérrez, Valentina Lizcano, Juan Carlos Arango, Jairo Ordóñez y Ernesto Ballén.



Pero antes, y luego de haber hecho su ingreso al mundo web, gracias a su esposo y al yoga, lo primero que apareció fue Bonita pero complicada, una obra de Dago García que, como él mismo contó, “se escribió antes de la pandemia y está inspirada en las secretarias de Caracol Televisión, que son unas verdaderas berracas, nunca podré entender su capacidad para ser madres, esposas, amigas y trabajadoras eficientes. Son un milagro y las admiro”.



Y así es Teresa (Carvajal), a quien además García le complica más la vida con el Data FX, que el creador de la obra y director no sabe para qué sirve, pero ha oído de su existencia en los noticieros del canal Caracol “y era el elemento perfecto para enredarle la existencia”.



La actriz (Bogotá, 28 de junio de 1969) afirma que es de las cosas más exigentes que ha hecho en su vida porque la obligó a mirar siempre la cámara del Zoom, pues esa era la vida de Teresa con su trabajo en casa.



“Fue rarísimo, pero logramos hacer un proyecto muy interesante. Lo mejor fue el público, gente que se conectaba desde Italia, Canadá, Nueva York, Nicaragua, La Guajira, Valledupar...”.



Estando en esta obra, la llamó el director de cine Harold Trompetero para invitarla a participar en una película en la que cada actor, desde su casa, con su celular, haría sus escenas. Fue El baño, “y me dijo que como yo tenía marido, le preguntara si quería estar, y hasta Beto entró”.



Pero ahí no terminaron sus aventuras en el mundo web. Hizo la versión para internet de Hombre con hombre, mujer con mujer, “que nació hace 10 años con el ‘Flaco’ Solórzano y la adaptamos. La gran sorpresa fue que a la primera función virtual llegaron 900 personas, un teatro completo”.



Desde hace un tiempo, Marcela Carvajal y su esposo estaban pensando en irse del país. “Beto conocía mejor e hizo una avanzada, y vio buenas opciones en Santa Mónica. Arrancamos y no me arrepiento, porque otra cosa que aprendí con todo esto fue a soltar y soltar”.



De todos modos, su trabajo ya no la hace estar en un lugar específico, al menos por ahora, y sus audiciones las manda grabadas. Sus dos hijas pudieron seguir estudiando de manera virtual.



“Las crisis sí son oportunidades, y se cambian unas cosas por otras. Es posible tener una esquina en el paraíso, a dos cuadras del mar”, afirma.



Psicóloga de profesión, siempre ha querido aprender de todo, y mucho más desde que el fallecido Frank Ramírez le dijo que un actor debía saber desde arquitectura hasta ópera. “Y me estoy lanzando a escribir un libro de yoga”.



En esta zona de Estados Unidos, meca del cine y la televisión, ya tiene representante y dice que presentar una audición es “hacer una master class. Rico probar, abrir el camino, sin expectativas, no importa que solo salga un extra con parlamento. Es las ganas de hacerlo. Soy actriz, y nosotros expresamos circunstancias y momentos de la vida, representamos a seres vivos y todo lo que nos pasa es material para trabajar”.



Sabe que puede jugar en contra y también a favor no tener pinta de latina. Pero, por ahora, “lo importante es que estamos los cuatro juntos, veremos qué pasa”.