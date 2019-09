Manizales: la gran casa del teatro en septiembre

El Festival Internacional de Teatro de Manizales, dice su director, Octavio Arbeláez, tiene “tradición, la dinámica de lo contemporáneo y la marca del acento iberomaericano”. Por eso, para esta edición, la 51, “la selección de las obras que se presentarán muestran lo que está pasando, las tendencias y las miradas de los hacedores teatrales”, sigue.

Este encuentro, uno de los más importantes del continente, se celebrará del 21 al 29 de septiembre en Manizales, con grupos de España, Italia, Francia, México, Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Canadá y Colombia. En total, serán 83 espectáculos distribuidos en 46 de sala y 37 de calle.



Y dentro de esta programación se destaca la participación de grupos tan emblemáticos como El Galpón, de Uruguay, y El Teatro de los Andes, de Bolivia. El grupo boliviano de Aristides Vargas llega con Mar, la historia de tres hermanos que salen de viaje para cumplir el último sueño de su madre: ser abandonada en las olas del mar, un mar que no conoce.



“Es una obra preciosa donde se puede ver el sentido de los bolivianos por ese mar perdido, que no tienen y anhelan”, dice Arbeláez.



El Galpón, de Montevideo, trae Bakunin sauna. Una obra anarquista. Dirigida por Santiago Sanguinetti, quien es actor, dramaturgo, docente, y premiado en los más importantes festivales, cuenta la historia de Margarita, una vieja anarquista, especialista en computación cognitiva que planea secuestrar, en el sauna de un hotel en Las Vegas, a Ema, la nueva gerente general de IBM en América Latina.



Para lograrlo, trabaja con Rosa y Bernardo, dos exfuncionarios de la multinacional, y con un humanoide informático con la apariencia del filósofo ruso Mijaíl Bakunin, pero todo se sale de control en esta comedia El Galpón la define “moralmente equivocada”.

Para Arbeláez, “es muy importante tener la tradición de un grupo como este, con 70 años de historia, que celebrará en Manizales”, dice.



Y uno de los invitados especiales que llega es el actor mexicano Héctor Bonilla, que participa en la obra Algo en Fuenteovejuna, una coproducción de las compañías de la Universidad Autónoma de México y Puño de Tierra.



“Se trata de una revisión actualizada de los clásicos que se pone en el México de hoy, con sus conflictos y sus violencias, bajo la lectura de un director como Fernando Bonilla”, agrega Arbeláez.



Bonilla es miembro fundador de Puño de Tierra y egresado de la carrera de Dirección del Instituto del Cine de Madrid. En esta ocasión dirigirá a su padre, Héctor Bonilla, reconocido actor y director de telenovelas, películas y obras de teatro.



De Uruguay también llega el grupo La Morena con su obra No daré hijos, daré versos, sobre la vida de la poeta de ese país Delmira Agustini, asesinada en 1914 por su exmarido, quien en ese momento era su amante.



Este espectáculo, que Arbeláez define como “un homenaje muy bello a la poeta”, está a cargo de Marianella Morena, que ha hecho parte de muchos montajes de vanguardia.

De EE. UU. viene ID Studio Theater con El cielo y el dolor, dirigida por el colombiano Germán Jaramillo. Se trata de la historia de una inmigrante transexual que es prostituta en Queens. El Teatro Petra, de Colombia, tendrá dos montajes en escena: Historia Patria (no oficial) y Mosca.



Arbeláez agrega que se hará un homenaje al grupo Matacandelas, de Medellín, en sus 40 años, que será un reconocimiento a lo que está pasando en esa ciudad en la escena teatral, “con una muestra de grupos emergentes que, para mi gusto, renuevan la escena”.



Por su parte, María del Pilar Joves, directora ejecutiva del festival, resalta la importancia de este encuentro y el significado que tiene para Manizales: “Tenemos un gran festival, con una organización y una logística inmensas, y con una persona detrás como Octavio Arbeláez. De este modo, es un festival muy bien articulado en el que, además, los grupos puedan girar a través de los mercados culturales”.



¿Dónde y cuándo?

Festival Internacional de Teatro de Manizales. Del 21 al 29 de septiembre. Mayor información de las obras, los horarios y los precios de la boletería en https://festivaldeteatro.co