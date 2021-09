Manizales, ciudad teatral, vive su festival

Con obras de ocho países (España, Francia, Uruguay, Portugal, Chile, Argentina, México y Colombia) y 35 montajes presenciales, Manizales vive la 53.ª edición de su Festival Internacional de Teatro, en una combinación que también incluye actividades virtuales e irá hasta el 3 de octubre.

El encuentro tradicional de la capital de Caldas, que es una fiesta local, tiene obras de calle en la Media Torta de Chipre, la torre del Cable y parque Ernesto Gutiérrez.



En los teatros Los Fundadores y El Escondite, así como el auditorio de la Universidad Nacional y el Auditorio Confa, son las presentaciones de las obras.



Igualmente, se lleva a cabo, de manera virtual, el tercer Congreso Iberoamericano de Teatro, que finaliza el 30 de septiembre.

(Tal vez quiera leer: El teatro de vanguardia, según Thomas Richards)



Para Octavio Arbeláez, director de este encuentro, “la pandemia no solo ha impulsado la creación de obras para ser disfrutadas a distancia, sino que también ha animado a muchos artistas a repensar el contexto en el que tradicionalmente se relacionan con el público, lo que está dando lugar a una explosión de formatos no convencionales: tramas al aire libre, instalaciones interactivas, radioteatro e, incluso, intervenciones en directo en redes sociales y plataformas virtuales”.



Además, y como es costumbre del festival, se ha dado especial apoyo al teatro local y departamental. Y este año, además, se hizo una alianza con el Festival de Teatro San Ignacio-Comfama de Medellín y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

(Le puede interesar: Saberes de la Sierra Nevada y su paso para ser Patrimonio de la Humanidad)



Las obras que se pueden ver hoy son 'La mirada del avestruz', de L’Explose; 'El interrogatorio', del Teatro Petra; 'Los adioses de José', de La Luciérnaga, y 'Humano mimético', de Triciclo Fundación.



Mañana estarán 'Rojo', de La Congregación Teatro; 'La casa de los cojos', de la Universidad de Caldas, y 'Café oscuro', de la compañía Hurón Teatro.



Una de las obras más esperadas es 'EresmyEma', de Mukashi Mukashi, que habla sobre Emma Reyes, una de las artistas más importantes del país y cuyo libro Memoria por correspondencia así como por la serie de televisión que cuenta su vida y este montaje de Fabiana Madina han vuelto a rescatar no solo su memoria, sino su importante legado. Se podrá ver el 2 de octubre.



El domingo será el cierre, con una programación especial que comienza a las 11 a. m. con 'TchernOcirjuS', de Les Goulus (Francia), en la torre del Cable. Este espectáculo repite a las 3 p. m. en la Media Torta de Chipre y a las 5 p. m. en el parque Ernesto Gutiérrez.



A las 3 p. m. se presenta 'El gato con botas y un cuento más', de la Corporación Resonante (Manizales), en el Ernesto Gutiérrez, y a las 4 p. m., en la Media Torta de Chipre, 'No hay idea mala', de Pin Pun Pan (Manizales).



Mayores informes, www.fesivaldemanizales.com