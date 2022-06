Durante más de 10 semanas, 12 jóvenes que fueron elegidos por la convocatoria MANADA 2.0, de Idartes en alianza con EL TIEMPO, adquirieron herramientas para contar las historias culturales que se ven en sus localidades en Bogotá.

El objetivo de MANADA, tanto en su versión anterior -realizada en 2020- como en la actual, ha sido formar a esos periodistas que pueden descubrir y resaltar los fenómenos culturales desde sus orígenes.



Estudiantes de periodismo y aficionados al oficio, menores de 30 años, se postularon a esta experiencia que logró capitalizarse en este proceso en el que los elegidos recibieron talleres de crónica, reportaje, entrevistas, reseña y crítica cultural, pódcast, lenguaje multimedia, análisis de audiencias, narrativa en video, además de patrimonio, memoria, género e identidad.



Los graduandos de esta experiencia son: Arantxa Díaz Aguirre, Juan David Cárdenas Ramírez, Johan Sebastián Baquero, Sergio Villegas Rodríguez, Slendy Naomy Cárdenas Almeyda, Miguel Ángel Chavarro Arias, David Villalobos Lazcano, Juan David Trujillo Rodríguez, Daniela Alexandra Arias Tamayo, Laura Katerin Rincón Rueda, Jabes Manuel Pimentel Gil y Germán Alberto Malaver Gamboa.



Sus historias giran entre el grafiti en Bogotá, la cuentera que sobrevive en Salitre, las voces femeninas en la explosión musical bogotana, la historia de Corabastos, la moda como expresión de la identidad bogotana, cómo es montar una obra de danza en la ciudad, los sonidos de la Usme urbana y la rural, la historia del barrio Piedras Blancas, la influencia cultural de la gastronomía venezolana, la construcción de identidad de género, entre otros temas.



Entre los profesores estuvieron: Elizabeth Castillo, Andrés Ospina, Mauricio Silva, María Paulina Ortiz, Julián Espinosa, Julio César Guzmán, José Antonio Sánchez, Luis Miño, Sofía Gómez, Fernando Gómez y Carlos Solano.



“El reportaje es el rey de los géneros periodísticos -les explicó Ortiz, editora de Lecturas, en una de sus clases- “Es un lienzo en el que puede haber crónica, entrevista, perfil y datos. Aquí podemos narrar un hecho de la forma más completa posible”.



Citando a Juan Villoro, por su parte la crónica “es como un ornitorrinco: una combinación de características extrañas y peculiares que, juntas, constituyen un género periodístico real, aunque en ocasiones sus contenidos parezcan traídos de la ficción”, relató Luis Miño, editor de Nación en EL TIEMPO.



“La investigación es la manera como un periodista respeta más al entrevistado. La manera como más lo irrespeta es no investigarlo”, sostuvo Mauricio Silva, editor de Revista Bocas, en su taller de entrevista.



Castillo, en calidad de la representación del correcto uso del lenguaje sobre identidad y género en piezas periodísticas, les recalcó que “sexo no es lo mismo que sexualidad, ni que género, y que identidad de género no es lo mismo que orientación sexual, como tampoco son lo mismo travestis, transformistas y transexuales”.



Todos estos consejos también se consignaron en artículos que están publicados en la plataforma Manada.gov.co.



MANADA 2.0 cierra su parte académica con la graduación de 12 estudiantes (originalmente eran 15, pero por diferentes motivos personales 3 no pudieron terminar) que entregaron productos en diferentes géneros periodísticos que serán publicados tanto en manada.gov.co como, los mejores, en medios de EL TIEMPO Casa Editorial.



REDACCIÓN EL TIEMPO