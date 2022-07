En las paredes de Luvina, una leyenda sobresalía como un recordatorio para sus visitantes: ‘Sin poesía, no hay ciudad’. Hoy ese mensaje cala más hondo para los que alguna vez llegaron a aquella esquina del barrio La Macarena en Bogotá, en la carrera 5.ª n.° 26, que desde 2004 se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro cultural de figuras reconocidas en todas las artes. Carlos Torres, su dueño, recuerda aquella leyenda con nostalgia desde que tomó la decisión de cerrar las puertas de la sede física y transformarse en un espacio totalmente virtual.

Luvina solía ser una casa esquinera de dos pisos ubicada casi al borde de los cerros orientales de Bogotá. Como en el cuento de Juan Rulfo que inspira su nombre, también sus habitantes –o visitantes– podrían afirmar que por esta tierra empinada subían los sueños. Así lo fue para Carlos, un ingeniero que dedicó su vida a la literatura y que, junto a Zila, su excompañera sentimental, consolidaron un proyecto que dejó huellas en las memorias bogotanas. Sin embargo, la decisión de cerrar su espacio físico llegó después de un año de reflexión, pues la crisis de la pandemia agudizó una situación insostenible que ya venía de hace años.



(Además: ¿Estamos cerca del fin del cine de Woody Allen?)



Antes de la llegada de Carlos, Luvina existía como un espacio de libros usados. Torres estudió literatura en la Universidad Javeriana, se especializó en Literatura Latinoamericana y fue profesor de la misma materia. Para él, Juan Rulfo es uno de los mejores escritores de la región y encabezar una librería nombrada con uno de sus cuentos era una idea emocionante. “Soy escritor, he escrito novelas, poemas y la idea de montar una librería fue una idea que materializaba un poco un proyecto que me permitía desarrollar la gestión cultural”, dice Torres, autor de libros como Barco a la vista (1992), Como vuelo de pájaro (2013) o Alejandra La poeta que murió de su vestido azul (2019).



Todo el tiempo realizó diversos oficios para sostener la librería. “De Luvina no se vive”, sostiene. Trabajó en una empresa de energía. Fue empleado público y profesor para inyectarle el dinero para conservar su esquina literaria. “Por la librería han pasado muchos nombres importantes, Tomás González, Piedad Bonnett, escritores australianos, alemanes, norteamericanos, hombres que ya murieron…

Facebook Twitter Linkedin

Luvina cierra después de 18 años de trabajar por la gestión cultural en Bogotá. Foto: Archivo. EL TIEMPO

“Recuerdo una tarde que íbamos a presentar a Pablo Montoya, pues había ganado el premio Rómulo Gallegos (Tríptico de la infamia, 2015), y yo debía recoger a Pablo, pero nos demoramos en salir y llegamos tarde por el tráfico. Cuando llegamos, Montoya se inclinó un poco apenado en la entrada y la gente se paró a aplaudir. Luego nos sentamos los dos enfrente a hablar y dijimos: ‘venimos de la lluvia’. Así empezamos a hablar del lodazal que era este país… y la literatura es eso, es traer de un imaginario cosas, ponerlas en el presente. Fue una noche memorable”.



Además de los libros, el segundo piso era un espacio para promover las artes. Hubo una galería de arte, se desarrolló un ciclo de cine que duró más de 12 años y también se gestó un espacio de tertulia en torno a la música y a la pintura. “Antes que una librería era una esquina cultural”, afirma.



Sin embargo, tras la pandemia, la presión económica lo llevó a tomar una decisión: el cierre presencial definitivo. Los costos operativos y las pérdidas fueron insostenibles: arriendo, empleados, servicios, impuestos, internet, y otros gastos. “Luvina desaparece porque la actividad cultural en la ciudad no es rentable, sino que sobrevive. Nosotros lo hicimos durante 18 años, nadando, sin sacarle un peso Al contrario, metiendo dinero, pero estos últimos períodos de pandemia agudizaron la crisis”.



“Allá viví. Allá dejé la vida… Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado”, dice un fragmento del cuento de Rulfo. En Luvina, Torres dejó gran parte de su vida pero está preparado para lo que viene. “Luvina fue un proyecto cultural que empezó con mi mujer, ella también le dio todo a la librería. Ahora estoy solo. Nos separamos. La librería me enseñó literatura, me permitió leer, conocer la comunidad de escritores, publiqué varios libros, me permitió tener muchos amigos y rodear mi vida de libros”.

Facebook Twitter Linkedin

Además de una interesante propuesta literaria, el lugar ha sido espacio de tertulias, de cine y de arte. Foto: Archivo. EL TIEMPO

No obstante, tras la pandemia han surgido otras librerías. De hecho, el espacio será ocupado por una nueva sede de Matorral, otro de los crecientes lugares literarios que han emergido en la ciudad en los últimos años. “Hay un crecimiento en estos últimos años del gremio de las librerías en Bogotá”, señala Torres, pero agrega: “persistir en la librería no es una actividad fácil en medio de un país que no lee. Colombia no es un país de grandes lectores. Quizá de libros educativos, de autoayuda, de noticias, pero no es un país de lectores de literatura, de poesía. Las librerías han tenido que ser camaleones, pero no es fácil”.



“El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre la mesa y se quedó dormido”. Así termina el cuento de Juan Rulfo y Torres hace un paralelo con este reinicio. “Este profesor recuerda cómo es ese pueblo olvidado, en donde la gente está desesperada, Luvina. Pero uno como lector se da cuenta de que el hombre que hablaba estaba solo, el otro no existía. Bonita imagen con lo virtual, hablando uno solo aquí como estoy yo”.

Ahora, la librería seguirá siendo ese espacio especializado en literatura y dedicado a la promoción cultural desde la virtualidad. “Luvina no se acaba, tiene que continuar”.

A través de su tienda virtual consolidada durante la pandemia, y con la colaboración de la Cámara del Libro, planean continuar con su programación. “Tenemos un espacio donde recomendamos libros, seguimos subiendo videos de música y conciertos de la gente que ha tocado en la librería. Queremos trasladar la experiencia Luvina al espacio virtual”.



Torres seguirá dedicado a la literatura, ha retomado la fotografía, escribe poesía y espera publicar pronto una novela sobre la librería, un texto que escribió durante siete años. “La novela es la historia de mi vida, allí me enamoré y también me quedé solo, viendo entrar el sol y pasar la lluvia. La novela es la nostalgia deambulando y la reflexión profunda sobre la vida y sus rugosidades. En la novela está Luvina y yo, con mis manos manchadas que a veces me sorprenden”.

Carlos concluye: “La actividad de la lectura y las librerías es una de las actividades más importantes de una sociedad. La ciudad es la construcción de los espacios imaginarios, no se trata de los edificios y los árboles, sino el imaginario urbano, es la sumatoria de los habitantes de la ciudad. Una sociedad que lee, que escribe, que tiene actividad cultural, es una sociedad libre y democrática. Así que las librerías contribuyen a la democracia de un país”.



Ahora Luvina empieza su nuevo camino digital: www.luvinalibreria.com; en Facebook, Luvinalibreria; Instragram: Luvinalibreria



GABRIELA HERRERA

Periodista BOCAS​

Otras noticias de Cultura