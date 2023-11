Luego de cuatro años de remodelación, reabre el Auditorio León de Greiff

Casi una década tomó el proceso de remodelación del emblemático Auditorio León de Greiff, ubicado en la Universidad Nacional de Colombia, considerada como una de las salas con la mejor acústica de Bogotá.



Al frente de esta titánica tarea, que significó primero conseguir los recursos para hacer los estudios previos, antes de la remodelación de esta sala, estuvo María Belén Sáez de Ibarra, cabeza de la Dirección de Patrimonio Cultural de ese plantel educativo.

Sáez de Ibarra cuenta que la decisión de remodelar esta edificación se tomó por varias razones. “La seguridad humana, la urgencia de proteger el edificio, y la dignidad de esta exquisita sala de música orquestal y coral, que después de 50 años, exigían una intervención integral y profunda”, explica.



Una vez conseguidos los recursos, la gestora cultural logró reunir a todos los integrantes del equipo original de diseño y construcción del auditorio en 1973, gracias a las gestiones de Claudia Fonseca coordinadora del proyecto de intervención; liderados por la arquitecta Eugenia Mantilla y del fallecido ingeniero estructural Luis Guillermo Aycardi.



EL TIEMPO tuvo la oportunidad de ingresar a ver los últimos retoques de la remodelación, que llegó al detalle, entre otras curiosidades, del diseño de la nueva silletería, para que no se afectara en ningún momento la acústica.



“Gracias a ese equipo no se tocó en absoluto la sala acústica, la masiva intervención estructural rodeó la sala musical y se construyeron unas pantallas de reforzamiento detrás del escenario. Se restauró la silletería en forja de hierro artesanal y con fuelles, de modo que no se alteró su morfología”, comenta Sáez de Ibarra.



Además de la donación de entidades del sector privado como Davivienda, la financiación de la obra también contó con el aporte de la Secretaría de Cultura de Bogotá. En total, anota la gestora cultural, la obra alcanzó un costo que superó los 19 mil millones de pesos y cuatro años de remodelación de la estructura física.



“Esperamos continuar con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá ya que no hemos culminado. También hemos inscrito el proyecto de dotación que es lo que viene, para los servicios artísticos, la operación, y la tecnología de la sala, en Co-Crea, gracias a la hospitalidad de Pilar Ordoñez su directora. Amigos del sector continúan apoyándonos, como Ramiro Osorio, quien ha estado respaldando este proceso desde Teatro Mayor Santo Domingo, y en la renovación de los instrumentos musicales como un gran piano de cola”, dice Sáez de Ibarra.

¿Con qué se encontrarán los nuevos espectadores a esta sala?



Es como entrar por primera vez a la sala en el año 1973, nada ha cambiado, salvo que resplandece nuevamente. Huele viva su madera, su forma de diamante se demarcó de nuevo con el color de sus 1.700 sillas restauradas, el sonido esta mejor gracias a la limpieza profunda de su alma noble. Está depurada. Ahora esperamos lograr todo lo que mencioné y lo que falta. E eso hará una gran diferencia con el pasado.



¿Con qué obra se inaugura?



Es una obra de memoria, de música sacra: La resurrección de la fe, creación del compositor colombiano Juan Pablo Carreño, en la que participan cerca de 800 voces y 100 músicos. El estreno estará a cargo del conjunto vocal Vox Clamantis, de Estonia; el organista estadounidense John Walthausen; las voces solistas de la soprano Beatriz Elena Martínez, la mezzosoprano Valeria Bibliowicz, el barítono Juan David González y el tenor David Rivero. La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) la dirigirá el maestro ruso Guerassim Voronkov y habrá 26 coros infantiles, juveniles y profesionales de distintas instituciones y universidades, bajo la dirección de María Jimena Barreto.

Fue una obra especialmente encargada. ¿Cuál es su trasfondo?



Es un colosal lamento de las víctimas, que da cuenta de su innumerabilidad y de su indecible angustia, un rezo que se eleva fuerte gracias a la voz humana, consagrada a la reconciliación y no a la discordia. Es una ceremonia de conmemoración de los acuerdos de paz con la Farc , y un rezo por la protección de las personas que viene en nombre de la paz. Orar es una forma musical de íntimo alcance para percibir que somos parte de un sueño, o de la pesadilla que es la historia: todo es irreal, salvo la capacidad y la voluntad de crear y sostener la vida. Los dioses de todas las culturas y geografías habitan en las partículas de divinidad que hay en cada uno. Dios se está haciendo, es la resurrección de la fe.



¿Por qué el tamaño de la obra escogida para la reapertura?



Porque somos juntos. El León de Greiff nos une y nos forja. Es esencial permanecer, juntos y unidos. El arte y sus oficiantes están para dar ese ejemplo y encarnarlo.

¿Qué viene ahora en programación cultural?



Son varias franjas, además de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por Joachim Gustafsson, tendremos una que inauguramos el 6 de diciembre con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional de Colombia, dirigida por Yeruham Scharovsky, y Diana Cifuentes; la juvenil e infantil con nuestro Conservatorio de Música, El taller de ópera dirigido por Ángela Simbaqueba, las demás orquestas universitarias, o de formación, y la Orquesta Joven de Colombia de la Fundación Bolívar Davivienda, dirigida por Andrés Orozco-Estrada, todas ellas con sus solistas, instrumentos, voces, que suelen ser sobresalientes, y con una presencia internacional permanente. Entre otras como los programas Selva Cosmopolítica y memoria histórica, respondiendo a la herida de nuestro siglo con música sagrada y contemporánea; la Cátedra Bogotá musical, en asocio con el Conservatorio y la Dirección académica de la sede, con el profesor Mac MacClure, para educar, a través de grandes conciertos, en apreciación musical a todas las facultades y públicos.

Esta sala es recordada por su famoso concierto de los sábados en la tarde...



Hemos sido la casa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá por 40 años, y a ella le debemos en buena medida las gestiones de la actualidad, con Sandra Meluk y David García. Los emblemáticos sábados a las cuatro de la tarde con la OFB están escritos en piedra como la de los mandamientos de la ley de Dios. Todavía no pierdo la fe en que la nueva sede de la OFB, el escenario que necesitan para sus múltiples responsabilidades con sus más de cien proyectos musicales, quede en el campus de la Universidad Nacional. Ya se dará la feliz alianza, ojalá la UNAL lo empuje con la fuerza que esa bendición requiere.



¿Qué más vislumbra para el futuro?



Somos la casa joven de la música, llevados por la necesidad de realizar contenidos propios, tanto como sea posible; siempre en alianzas, esperanzados en seguir contando con la compañía del talentoso director y compositor Guerassim Voronkov; en un renovado y generoso apoyo de la universidad en respuesta a nuestros esfuerzos y resultados; y en lograr junto a los numerosos amigos y asiduos de esta casa, una nueva era dorada para el noble y bondadoso Auditorio León de Greiff, que entregamos como el legado del doctor José Félix Patiño, que ahora también es de esta comunidad que en torno a este espacio común se ha congregado.