“Les quiero advertir que nuestro próximo presentador es un comediante. (...) Necesito advertirles que permanezcan en sus asientos y mantengan sus manos bajo control”, bromeó el actor LeVar Burton, quien se encargó de conducir la antesala de los Grammy, que tuvieron lugar este fin de semana en Las Vegas.

A continuación, el comediante Nate Bargatze entró usando un casco negro.

“Nos dijeron que los comediantes tenemos que usar esto en las premiaciones”, ironizó. Pero no paró ahí. Más adelante, el comediante Trevor Noah dijo que en los galardones se iban a “mantener los nombres de las personas fuera de nuestras bocas”, una clara provocación al actor Will Smith, que la semana pasada paralizó al mundo por su bofetada al comediante Chris Rock, en la tristemente inolvidable ceremonia de los premios Óscar.



Como si no fuera suficiente, el músico y realizador Questlove también abordó el incidente al presentar un premio: “Confío en que ustedes se mantendrán a metros de mí”, dijo antes de recalcar que era una broma. Él estuvo cerca de los protagonistas de la agresión. Luego las cosas se pusieron más serias.



Puede leer: Foo Fighters gana 3 Grammy, una semana después de la muerte de su baterista



Facebook Twitter Linkedin

Volodymir Zelensky en los Grammy. Foto: Matt Winkelmeyer. AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, utilizó el alcance de la mayor ceremonia de la industria de la música para pedir apoyo en un mensaje pregrabado.

​

“En nuestra tierra estamos peleando contra Rusia, que trae un horrible silencio con sus bombas. La muerte silenciosa. Llenen el silencio con su música. (...). Apóyennos de la forma que puedan, pero no con silencio. Y la paz vendrá”, dijo el líder ucraniano.



“Nuestros músicos utilizan chalecos antibalas en vez de esmóquines. Ellos les cantan a los heridos en los hospitales, incluso a aquellos que no pueden oírlos. Pero la música llegará de cualquier manera” fue parte del mensaje de Zelenski, antes de la presentación de John Legend, quien cantó al piano Free, acompañado por las cantantes ucranianas Mika Newton y Siuzanna Iglidan, y la poeta Lyuba Yakimchuk.

Facebook Twitter Linkedin

J Balvin y María Becerra, durante su presentación en los Grammy 2022. Foto: Valerie Macon. AFP

También llamaron la atención Billie Eilish y su hermano y compositor Finneas, al entregar una rabiosa interpretación de su éxito Happier Than Ever. La cantante llevó puesta una camiseta en homenaje al fallecido baterista de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, quien fue además ovacionado en el tributo a los músicos que fallecieron que siempre hace se hace en la gala y que este año tuvo, entre otros, a Vicente Fernández; el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts; la reina del sertanejo brasileño, Marília Mendonça, el cantante y roquero Meat Loaf y el compositor Stephen Sondheim.



En un tono más de fiesta, J Balvin y la argentina María Becerra pusieron a bailar a los presentes en el MGM Grand Garden Arena con la canción ¿Qué más pues?

El fenómeno global del K-Pop, BTS, no se llevó el Grammy, pero los chicos brindaron una impresionante coreografía al interpretar su éxito global Butter, que mezclaba la estética de la película Matrix con un set al estilo James Bond.



Más temas: Juanes le trajo otro Grammy ‘anglo’ al país

Facebook Twitter Linkedin

Los artistas emocionaron a todas las Army, fans del grupo, con su presentación en los Grammy 2022. Foto: DAVID SWANSON. EFE

La presentación de los surcoreanos también incendió las redes sociales, con V que abrió el performance susurrando palabras al oído de Olivia Rodrigo en un coqueteo. Jon Batiste, que se llevó cinco gramófonos dorados, entonó Freedom, quizá la canción más ovacionada de los Grammy.



AFP