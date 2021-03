Los impresionantes precios de obras de Warhol y Banksy en Internet

La casa Christie's en Londres pone a subasta online hasta final de marzo grabados y otras obras de destacados artistas de los siglos XX y XXI, entre las que figuran trabajos de Andy Warhol y Lucian Freud , al tiempo que ofrece en una venta paralela litografías del grafitero británico Banksy.



Entre la amplia selección de obras de arte en venta figuran varias de Pop Art, como "Sunset" (1972), de Andy Warhol, cuyo precio estimado oscila entre las 70.000 a 97.000 dólares (entre 200 y 300 millones de pesos). Así como 'Queen Elizabeth II' (1985), por la que se espera entre entre 300 y 500 millones de pesos.

Tanbién está 'Self Portrait' by American artist, de Jean Michel Basquiat Foto: AFP

En un comunicado, la prestigiosa casa de pujas destaca también entre los platos fuertes de la venta obras de Lucian Freud, como "Pluto aged twelve" (2000), con un precio de salida de 55.500 dólares(casi 200 millones de pesos) o Melancholy III (1902), de Edvard Munch, por el que se estima un precio de partida de entre 700 millones de pesos a 1.700 millones.



Christie's celebra de manera paralela una venta únicamente en linea de litografías y ediciones de obras del grafitero Banksy con el nombre "I can't believe you morons actually buy this sh×t" ("No me puedo creer que vosotros, idiotas, de verdad compréis esta mierda"), que incluirá una impresión de la edición firmada de "Morons (White)", de 2007, que sale con un precio estimado de entre 199 millones de pesos a 300 millones de pesos.



La venta está liderada por una impresión firmada del icónico "Love Is In The Air" (2003), con un valor que oscila entre los 1.400 millones de pesos como inicio para la puja, considerada una "muy rara" edición, y se subasta la conocida Girl With Balloon (2004), que podría llegar también a los 2500 millones de pesos



