Rosemberg Sandoval mueve las manos cuando habla. Las mueve sin parar y sin mayores aspavientos; las mueve con delicadeza. Su voz no sube de tono y hasta sus carcajadas tienen algo dulce. Pero con cada historia que cuenta sobre su vida o sobre su obra podría gritar o lanzar los aullidos y los alaridos de los personajes de las pinturas de Francis Bacon. “Esta pieza”, dice señalando una escultura que tiene al lado, “está hecha con restos de vidrios de atentados terroristas de los años 90”. Y solo mirarla hiere los ojos; los corta.

La obra de Sandoval tiene la crudeza de la historia de Colombia y el horror universal. ‘Labriego’, su exposición en el Centre for Contemporary Arts Laznia, en Gdansk (Polonia), fue un verdadero exorcismo para el público. Hubo una conexión inmediata entre los polacos y los ucranianos que desfilaron por la sala principal del museo. Rosemberg colgó en las paredes 500 bolsas de mercado, hechas de plástico, con el nombre de algún familiar suyo. “Mi familia es numerosa y pobre. Y todos venimos del desplazamiento”; dentro de cada bolsa Sandoval puso un puñado de humus: “La esencia de la tierra”. Y la que quiso tener en la exposición era tierra sacada a manotazos de una Ucrania en guerra.



Gdansk fue una de las ciudades más azotadas en la Segunda Guerra Mundial; miles de familias entraron y salieron por capricho de rusos y alemanes y ahora es uno de los puertos de llegada de los ucranianos que huyen del horror de los misiles y los tanques enviados desde Moscú por Vladimir Putin. Las bolsas, fácilmente, podrían tener los nombres de 500 ucranianos.



***



Rosemberg conoció el desplazamiento cuando era un niño en los años 60. Su familia vivía en una vereda perdida de Cartago y un día apareció un papel debajo de la puerta de su finca que le decía a su papá que tenían que largarse, “se van o les quemamos el rancho”, decía la amenaza. Vendió mal su pedazo de tierra y se fue a Cali con su esposa y sus 14 hijos. Se instalaron en el barrio San Nicolás, justo al frente del hospital, donde terminaron trabajando dos de sus hermanos como enfermeros. “Yo era el más chiquito, tenía 7 años, y en las noches, cuando me mandaban a llevarles comida, el ‘algo’, recorría el hospital, entraba a las salas de urgencia y vi a personas que agonizaban; creo que fue un momento definitivo para mí”.



El otro instante que lo definió, el que lo convirtió en artista, también fue en esa época, cuando un profesor de la escuela pública Mariano Ramos le pidió a todo el curso que dibujara el desaseo. “Yo pinté a mi papá con barba, los dientes picados, los pantalones y los calzones abajo y con el pipí afuera”. El maestro Heriberto Zapata no se escandalizó, al contrario, llamó a sus papás y les dijo con orgullo: “¡Es un artista!”.

–Y yo me lo creí.

'LABRIEGO’; Laznia Centre for Contemporary Art, Gdansk, Polonia, 2022. Foto: Cortesía Adam Bogdan /Galería Casas Riegner

***



Sandoval estudió en la Escuela de Bellas Artes de Cali y disfrutó como un niño las clases de Carlos Correa, un pintor legendario de la época de Débora Arango que le enseñó a fabricar lápices con ramitas de sauce, a ver los colores del río Cali o a pintar la figura humana en la morgue. En sus primeros años como artista estuvo bajo la ‘tutela’ de Miguel González y Eduardo Serrano, dos de los grandes curadores y críticos colombianos; su obra era ‘distinta’ y ellos lo vieron de inmediato.



En Colombia, de alguna manera, siempre ha sido un outsider, pero algunas de las colecciones más prestigiosas del mundo, como la Davos, tienen sus piezas. “Mi obra –dice Sandoval– es una obra contra el tiempo, la historia, el dinero, contra el gusto y mi huella genética: mi destino era ser un obrero”.



Y tal vez por eso sus ojos nunca se han separado de la calle; una de sus obras más emblemáticas, Mugre, es un performance en el que recoge a un habitante de la calle y se lo pone en el hombro para llevarlo a un museo. “Es extraño. Nunca tienen mal aliento y no tienen un nombre real: un día se pueden llamar Camilo y una semana después, Norberto. Siempre borran su historia; encontrarse con alguien de su pasado puede ser su peor pesadilla”.



Todas esas acciones –porque Rosemberg es un maestro del performance– están documentadas en video y están en las pantallas de Gdansk, en un museo donde han expuesto artistas como Damien Hirst, Gerhardt Richter o Gilbert and George.



Y, por supuesto, en la inauguración también realizó un performance. “Mi esposa, mi hijo y yo nos apropiamos de una sala con un colchón y unas sabanas raídas; hicimos un cambuche”. Incrustó el drama del desplazamiento colombiano en medio de una guerra y otros desplazados; solo que “los ucranianos no se notan tanto en Polonia. Ellos son desplazados del primer mundo”.



Fernando Gómez Echeverri

Editor de Cultura

@LaFeriaDeArte