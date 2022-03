Obras internacionales como Frankestein, Museo de la ficción I, impero; Nomad y Raphaelle, entre otras, ya no aparecen en la sábana de programación del Festival Iberoamericano de Teatro (FITB) en las fechas del 1 al 17 de abril.



En la más reciente figuran El perdón, de España; Pinochio, de Reino Unido; Canción del norte, de Estados Unidos; Origin of Tale, del Líbano; El bunde del agua (coproducción con Francia), y Encuentros breves con hombres repulsivos, de Argentina. Además, hay grandes obras colombianas dignas de estar en esta versión del Iberoamericano.



El evento, cuya inauguración será este viernes con la presentación de los montajes nacionales Victus, El palmeral, Rojo y La más fuerte, regresa luego de haber sorteado problemas económicos y demandas.

(Tal vez quiera leer: "Busco poder perpetuar el legado de mis héroes": Michael Bublé)



Lía Heenan, miembro del Comité de Transición del FITB, dijo que los montajes internacionales que ya no están en la sábana no se han cancelado.



“Dentro del proceso del festival estábamos definiendo la programación, que es cambiante. Entraron unas obras y salieron otras. Hubo montajes que se reprogramaron y estamos analizando cada situación en particular. Es así como tendremos funciones en julio, agosto y septiembre, pues nuestro interés es que el festival tenga trascendencia en el tiempo y por eso estamos reorganizando las fechas”.

(Le puede interesar: Los excesos y excentricidades de algunos artistas que visitan Colombia)



Agregó que hay grupos que definitivamente no vienen, como el japonés, debido a las restricciones de viaje que este país impuso por el covid-19. “Otra de los compañías no pudo venir porque no se garantizó la entrega de la carga y una más porque la actriz principal se enfermó”.



Sobre los recursos que tienen las personas que compraron boletas para estos espectáculos, dijo: “Pueden cambiarlas para una de las obras que se presenten en este momento del festival, esperar a la fecha de presentación, que se avisará, o pedir la devolución de su dinero”.



Y afirmó que “el criterio de esta nueva junta directiva es que el festival permanezca. Hay mucho teatro del mundo para ver, así como gran cantidad de obras colombianas. Entre el primero y el 17 de abril se podrá disfrutar de 30 en total, seis de ellas internacionales”.



Respecto al no pago de anticipos a algunas salas y grupos nacionales que estarán en el FITB, manifestó que “la cancelación de las salas es posterior y con los grupos se han pactado los anticipos, con cada parte es una negociación distinta”.